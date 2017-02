Pour le premier rendez-vous du calendrier de la Fédération mauricienne de triathlon (FMTri), ils étaient 18 participants à avoir répondu présent dimanche dernier à Poste Lafayette. L'épreuve phare, le 750m natation - 20km vélo - 5km couse à pied a vu la participation de huit seniors, deux vétérans et une athlète féminine seulement. Les yeux étaient rivés sur le champion de Maurice de triathlon et de duathlon en titre, Grégory Ernest. Mathias Ritter ou encore Laurent L'Entêté étaient parmi les favoris également. Mais au final, c'est Loïc L'Entêté qui leur a volé la vedette, en franchissant la ligne d'arrivée en premier.

En effet, Loïc, le cadet des frères L'Entêté, a bouclé la distance en 1 :08.56 et devient le nouveau champion de Maurice sur courte distance (sprint). L'ainé termine, quant à lui, à plus d'une minute, soit avec un chrono d' 1:09.30. La troisième place va à Mathias Ritter (1.10.34) alors que Boris Lagesse (1 :13.04) échoue au pied du podium. David Lagesse (1:20:35), Jean-Claude Pilot (1:21:11) et Alexandre Agathe (1:28:29) terminent respectivement 5e, 6e et 7e dans cette catégorie open. Grégory Ernest lui se classe 8e après avoir dû déclarer forfait pour la partie vélo en raison d'une blessure. Il était le premier à sortir de l'eau, suivi de Laurent et de Loïc.

En ce qui concerne les autres participants, à savoir les deux vétérans Charles Cartier (1 :18.47) et Pierre Raeolina (1 :30.12) et la seule dame à avoir concouru dans cette catégorie, Olga Firsova (1 :15.18), ils ont réalisé des performances plus qu'honorables. Les trois terminent 6e, 10e et 5e respectivement en général. Dans la catégorie youth (400m nat - 10km vélo - 2.5km c.à.p), c'est le jeune Loïc Mariette (39.26) qui s'est imposé. Il a dû puiser dans ses réserves et aller jusqu'au bout de l'effort puisqu'il était au coude à coude avec Émilio L'Aiguille dans les dernières foulées. Ce dernier termine au deuxième rang à deux secondes du vainqueur alors que Hans Marjolin (41.31) finit troisième.

Les résultats :

TRI YOUTH MALE : 400m nat - 10km vélo - 2.5km c.à.p

1. MARIETTE LOIC 39.26

2. L`AIGUILLE EMILIO 39.28

3. MARJOLIN HANS41.31



TRI YOUTH FEMALE: 400m nat - 10km vélo - 2.5km c.à.p

1. TOINETTE ZARA 46.22



TRI U 15 MALE: 200m nat - 5km vélo - 1.25km c.à.p

1. L`AIGUILLE JEREMIE 25.33

2. SOOKUNAH JEAN-YAN 33.22



TRI OPEN MALE: 750m nat - 20km vélo - 5km c.à.p

1. L'ENTETE LOIC 1:08.56

2. L'ENTETE LAURENT 1:09.30

3. RITTER MATHIAS 1:10.34



TRI SEN SPRINT FEMALE: 750m nat - 20km vélo - 5km c.à.p

1. FIRSOVA OLGA 1:15.18



DUA SENIOR MALE: 5km – 20km vélo - 2.5km c.à.p

1. BAVAJEE QUINCY 1:18:21