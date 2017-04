TRIATHLON – COMPÉTITION À LA RÉUNION (9 AVRIL): Jean-Ian Toinette en argent

Les huit triathlètes mauriciens ont connu une compétition de haute intensité dimanche dernier à Sainte-Suzanne (La Réunion). Seul Jean-Ian Toinette a pu tirer son épingle du jeu en décrochant une médaille d'argent dans la catégorie cadet. Au classement général, il prend la 16e place avec un chrono de 1h11'15. Également en lice dans cette catégorie, Hans Marjolin (1h13'18) et Emilio L'Aiguille (1h26'23) terminent respectivement cinquième et septième. Loïc Mariette a été malchanceux dans cette épreuve, n'ayant pu terminer sa course après avoir été victime d'une crevaison dès les premiers kilomètres de vélo.

Chez les juniors, Loïc L'Entêté a bouclé sa course en 1h08'10, prenant ainsi la cinquième place . Alors que son camarade Alexandre Agathe (1h28'55) se contente lui de la huitième place. Les cinq athlètes mauriciens se sont alignés sur la même distance, soit 25.65 km (750m de natation – 20,2 km de vélo – 4,7 km de course à pied) où 58 Réunionnais s'étaient également inscrits. Mais sur un total de 63 participants, seulement 44 ont pu faire l'arrivée. Au vu du nombre d'athlètes Réunionnais, nul doute que la partie a été compliquée pour les Mauriciens. Ces derniers ont le mérite de s'être défendus bec et ongles, eux qui sont plutôt habitués qu'à pas plus de deux ou trois adversaires au minimum dans leur catégorie à Maurice.

Dans le camp féminin, la meilleure triathlète mauricienne chez les minimes, Laëtitia D'Autriche, (40'48) a échoué au pied du podium. Alignée sur 375 m de natation – 10 km de vélo – 2.5 km de course à pied, elle a été la quatrième à franchir la ligne d'arrivée derrière un trio réunionnais. Zara Toinette (44'11), quant à elle, n'a pas pu mieux faire que onzième.

Pour le président de la Fédération mauricienne de triathlon, Alain St-Louis, malgré une compétition d'un niveau bien plus élevé qu'à Maurice, les Mauriciens s'en sont plutôt bien sortis. « Leurs performances étaient satisfaisantes, sachant qu'ils ne sont pas habitués à être confrontés à des adversaires coriaces et à nager dans une rivière. Mais ce n'est qu'avec ce genre de frottement qu'ils pourront progresser », fait-il ressortir.

TUNISIE — ATU AFRICAN CHAMPIONSHIPS: Cinq Mauriciens sélectionnés

La participation mauricienne à cette compétition de triathlon à Sainte-Suzanne avait aussi pour toile de fond, d'aider la FMTri à compléter la sélection nationale, qui représentera Maurice aux Championnats d'Afrique de triathlon les 6 et 7 mai à Yasmine Hammamet, en Tunisie. Si les noms des expatriés, à savoir Grégory Ernest (U23) et Timothée Hugnin (Junior), figuraient déjà sur la liste mardi dernier, la FMTri a finalisé la sélection y ajoutant Laurent L'Entêté (U23), Loïc Mariette (youth) et Laëtitia D'Autriche (youth). « Malgré la deuxième place de Jean-Ian Toinette à l'Île Sœur, il faut aussi considérer que Loïc Mariette a été plus performant dans le championnat local, terminant à chaque fois devant Jean-Ian. Quant à Laëtitia D'Autrice, elle s'affirme de plus en plus. Le choix était évident », soutient Alain St-Louis.

Retraite internationale pour Fabienne St Louis : « Une page se tourne… »

Vendredi matin, Fabienne St Louis a annoncé officiellement via sa page Facebook, suivie par plus de 5 000 fans, qu'elle mettait un terme à sa carrière de triathlète de haut niveau à 29 ans. Durant 18 ans de carrière, elle a laissé son empreinte que ce soit dans le triathlon mondial ou mauricien. Entre les titres nationaux et internationaux, notamment celui de championne d'Afrique, Fabienne St Louis est également une survivante du cancer des glandes salivaires diagnostiqué en 2015. Pendant sa convalescence, elle a dû renoncer à plusieurs compétitions et s'est vue dégringoler au classement par points de l'International Triathlon Union (ITU).

Mais avec un peu de chance, elle a pu demeurer dans les 140 premières et valider son ticket aux Jeux olympiques de Rio en 2016, ses deuxièmes JO après ceux de Londres 2012. Pas au meilleur de sa forme, elle a abandonné après l'épreuve de natation. Mais son abnégation pour son sport, qu'elle décrit comme son « ADN », lui vaut une récompense de l'International Triathlon Union (ITU) : le prix de la performance la plus inspirante de l'année 2016. Fabienne St Louis est même nommée au prestigieux Laureus Sports Award, qui récompense les athlètes ayant marqué le monde sportif. La Mauricienne était en lice dans la catégorie « come back of the year » aux côtés du gagnant, le nageur Michael Phelps et le tennisman Juan Martin del Potro entre autres.

C'est sur cette note que Fabienne St Louis tire sa révérence internationale. « Je dis bye-bye à ma carrière d'athlète de haut niveau. J'aurai accompli pas mal de choses, personnelles et sportives durant ces 18 années à pratiquer ce magnifique sport qu'est le Triathlon et après avoir réalisé mon rêve: mes deux participations aux Jeux olympiques. Ce n'est pas la fin dont je rêvais, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu dans la vie. Ma santé fut la priorité ces derniers mois et je suis heureuse de pouvoir en parler positivement aujourd'hui. Durant ma maladie j'aurais fait des rencontres extraordinaires aussi, donc comme je le dis souvent, tout arrive pour une raison ! ».

Mais elle nous rassure quand même : ce n'est pas la fin de Fabienne St Louis, car elle continuera le triathlon en amateur. « Depuis Rio, une nouvelle vie a débuté pour moi avec une superbe opportunité de rentrer dans la vie active et avoir un travail qui me plait de plus en plus chaque jour. Depuis novembre je travaille chez DECATHLON. J'ai la chance de croiser différentes personnalités tous les jours et c'est juste un régal de pouvoir m'épanouir en travaillant, toujours au contact du sport, de sportifs et de passionnés ! Une nouvelle longue et belle aventure m'attend (je l'espère) mais je ne quitterai jamais mon sport. Le Triathlon reste une partie essentielle de ma vie, ce n'est que mes objectifs qui changent. Une page se tourne, mais le livre ne se ferme pas », déclare Fabienne St Louis.

Les résultats :

Classement général

Garçons

12e LOIC L'ENTETE – 1h08'10 (5e junior)

16e JEAN-IAN TOINETTE – 1h11'15 (2e cadet)

21e HANS MARJOLIN – 1h13'18 (5e cadet)

35e EMILIO L'AIGUILLE – 1h26'23 (7e cadet)

36e ALEXANDRE AGATHE – 1h28'55 (8e junior)

Filles

4e LAETITIA D'Autriche – 40.48 (4e minime)

11e ZARA TOINETTE – 44.11 (11e minime)