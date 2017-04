TRIATHLON – COMPÉTITION À LA RÉUNION (9 AVRIL): Les championnats d'Afrique sont en jeu

Le 7 avril, huit triathlètes mauriciens se rendent à La Réunion du côté de Sainte-Suzanne pour une compétition destinée aux jeunes et organisée par la Ligue Réunionnaise de Triathlon (LRT). Invitée par la LRT, la Fédération mauricienne de triathlon (FMTri) enverra six garçons et deux filles disputer l'épreuve de 750 m de natation (nat) – 20 km de vélo – 4.7 de course à pied (c.à.p) le dimanche 9 avril. Ils sont : Loïc L'Entêté, Alexandre Agathe et Jean-Ian Toinette, Loïc Mariette, Emilio L'Aiguille, Hans Marjolin, Laëtitia D'Autriche et Zara Toinette.

L'enjeu de ce déplacement à l'Île Sœur est grand, puisque c'est la dernière chance pour les Mauriciens d'être appelés dans la sélection qui représentera Maurice aux Championnats d'Afrique de triathlon, qui se tiendront les 6 et 7 mai à Hammamet, en Tunisie. Valeur du jour, seuls Grégory Ernest et Timothée Hugnin ont validé leur ticket. « Ils sont actuellement nos deux meilleurs athlètes en masculin. Les deux s'entraînent à l'étranger. Grégory en France et Timothée en Afrique du Sud. Ils nous envoient tous leurs résultats. D'ailleurs, Timothée Hugnin a réalisé une bonne performance aux championnats de l'Afrique du Sud en décrochant une médaille bronze. Nous comptons envoyer environ six représentants », fait ressortir Alain St-Louis président de la FMTri. Quant à Fabienne St-Louis, « elle n'est pas encore totalement prête », nous informe Alain St Louis.

Ainsi, il y a encore quelques places à prendre. D'ailleurs, la FMTri dévoilera la liste des sélectionnés, seulement après avoir examiné les résultats obtenus à Sainte-Suzanne. Parmi ceux qui ont de bonnes chances d'y figurer, il y a Laëtitia D'Autriche qui en « nette progression ». La jeune athlète de 15 ans compte trois victoires en autant de sorties en terre mauricienne. Tout récemment, soit dimanche dernier, elle a récidivé une fois de plus, à Poste Lafayette, dans la course de sélection en vue des Championnats d'Afrique avancée à dimanche dernier. Et une fois de plus, elle a pris le meilleur sur Zara Toinette dans la catégorie youth en bouclant l'épreuve du 375 m de natation (nat) – 10 km de vélo – 2.5 km de course à pied (c.à.p) en 40 :42, soit avec six minutes d'avance sur Zara Toinette (46.02). Mais dimanche prochain face à l'opposition réunionnaise, les épreuves s'annoncent ardues.