TRIATHLON — COUPE D'AFRIQUE ATU SPRINT, AU MAROC: Grégory Ernest termine à la 20e place

L'opposition était trop forte pour Grégory Ernest à Dakhla (Maroc). Il a pris la 20e et dernière place à la Coupe d'Afrique ATU Sprint tenue le 17 décembre. Le Mauricien de 19 ans a bouclé le parcours de 750 m natation – 20 km vélo – 5 km course à pied en une heure, douze minutes et quatre secondes (1 :12 :04). Engagé dans la catégorie élite, faut dire que Grégory Ernest a faibli devant l'adversité.

En effet, les triathlètes ont disputé la victoire sur un rythme effréné. Et c'est l'Espagnole Uxio Abuin Ares qui a franchi la ligne d'arrivée en premier en 59 minutes et 31 secondes. Il décroche la médaille d'or avec trois secondes d'avances sur ses poursuivants, à savoir James Teagle (Grande-Bretagne) et Domen Dornik (Slovaquie), qui terminent dans la même foulée (59.34s). Les autres concurrents ne terminent pas loin, une poignée de secondes seulement les séparant du podium. Quant à Grégory Ernest, qui a cédé dans la partie vélo après avoir joué de la malchance, il avance que ce fut tout de même une expérience enrichissante.

« La course ne s'est pas passée comme je l'avais espéré, malgré un bon départ dans l'épreuve de la natation. J'ai eu quelques soucis respiratoires dans l'eau qui était extrêmement froide. Cela m'a affaibli avant de passer à la transition. Dans la partie vélo, j'ai fait une chute dans le dernier virage et je me suis légèrement blessé à la cuisse gauche qui m'a handicapé pour la course à pied. Je suis déçu certes, mais j'accueille cette défaite de façon positive sachant que j'ai côtoyé l'élite au niveau international à l'étranger pour la première fois de ma carrière. Je connais maintenant le niveau », fait-il ressortir.

ITU — Most Inspirational Women's Performance: Fabienne St Louis distinguée

Mardi dernier, Fabienne St Louis s'est vue attribuer le prix de la performance la plus inspirante de l'année 2016 par l'International Triathlon Union (ITU). Une récompense méritée pour la triathlète mauricienne qui est passée par des moments éprouvants durant l'année écoulée. Elle a vu son rêve de participer aux Jeux olympiques (J.O) de Rio s'envoler lorsqu'elle a été diagnostiquée d'un cancer (des glandes salivaires). S'en est suivie une très longue bataille. Entre les interventions chirurgicales, les traitements et les complications de santé, notamment une paralysie faciale qui a duré trois mois, beaucoup auraient jeté l'éponge. Mais pas Fabienne St Louis. Elle s'est battue corps et âme pour laisser son empreinte dans l'histoire des J.O. Pas de médaille ni de classement après avoir dû déclarer forfait suite à l'épreuve de la natation. La Mauricienne de 29 ans a cependant bouleversé le monde par sa participation courageuse et historique aux olympiades de Rio.

Le résultat de la course :

1. Uxio Abuin Ares (ESP) 00:59.31

2. James Teagle (GBR) 00:59.34

3. Domen Dornik (SLO) 00:59.34

4. Alexandre Nobre (POR) 00:59.37

5. Makoto Odakura (JPN) 00:59.40

6. João Francisco Ferreira (POR) 00:59.54

7. Quentin Barreau (FRA) 00:59.56

8. Badr Siwane (MAR) 00:59.57

9. Peter Denteneer (BEL) 01:00.16

10. Donald Hillebregt (NED) 01:00.37

11. Nuno Ribeiro (POR) 01:00.39

12. Antoine Muller (FRA) 01:01.02

13. Nik Kojc (SLO) 01:01.44

14. Anders Lund Hansen (DEN) 01:01.50

15. Anton Ruanova (BRA) 01:02.17

16. Carlos Sosa Henríquez (ESP) 01:05.10

17. Hssiki Zakaria (MAR) 01:07.05

18. Grégory Berge (FRA) 01:09.08

19. Farih Amine (MAR) 01:10.05

20. Grégory Ernest (MRI) 01:12.04