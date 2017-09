TRIATHLON — EN FRANCE AU TRIATHLON DE CHANTILLY: Grégory Ernest s'affûte pour les mondiaux

Après une 6e place à Angers et une 4e place à Château Gontier, en juillet, Grégory Ernest, représentant d'Elan Nautique du Val d'Yerres (ENVY), s'est à nouveau signalé avec une bonne performance au Castle Triathlon Series à Chantilly le 26 août. Il avait fait équipe avec son coach, le Français David Bardi, pour l'épreuve de relais (800 m natation – 43 km vélo – 8 km course à pied). « J'ai fait la natation et la course à pied alors que David a fait la partie vélo. On était la première équipe à franchir la ligne d'arrivée et premier au classement général », fait ressortir Grégory Ernest.

Si ce dernier a plus au moins réalisé une course parfaite avec Bardi, par contre, le lendemain, l'épreuve individuelle allait se révéler une autre paire de manches, puisque la fatigue commençait à se faire sentir. « J'ai concouru sur la distance olympique (1500 m natation – 40 km vélo – 10 km course à pied) où j'ai été moyen à la nage. Ce n'était pas le rendement que j'espérais. Du coup, j'ai essayé de rattraper mon retard dès la première transition (vélo). Mais j'ai eu beaucoup de mal étant donné que je me suis vidé durant les dernières semaines en enchaînant deux courses », nous explique-t-il. Au final, le Mauricien termine tout de même huitième sur 878 participants toutes catégories confondues, avec un chrono de 2h20'10, après une « course à pied assez satisfaisante ».

La prochaine étape est l'ITU World Triathlon Grand Final à Rotterdam (Pays-Bas). Il sera en action dans la catégorie U23 le 16 septembre. « Mon objectif, c'est de terminer dans le top 30 et de marquer des points pour grimper dans le classement mondial. D'ailleurs, je suis en affûtage en enchaînant des entraînements courts, mais instances », avance Ernest, 261e mondial et qui a aussi tenu à remercier ses sponsors, à savoir PhoenixBev et Emcar, à travers sa marque Cannondale, sans pour autant oublier ses parents. À ces mondiaux de triathlon, Grégory ne sera pas le seul Mauricien à s'aligner. En effet, Grégory Hugnin, auteur d'une belle prestation en Suisse le week-end dernier, sera en lice en junior.

FOOTBALL — CHAMPIONNAT JUNIOR: Petite-Rivière-Noire a déjà tué le suspense

Le Championnat junior arrive enfin à son dénouement aujourd'hui. Démarré il y a des lustres, le championnat s'achèvera avec le sacre de la formation de l'Ouest, Petite-Rivière-Noire sur la pelouse synthétique de Trianon. Contrairement au senior où l'on avait dû attendre la dernière journée pour désigner le champion, le leader a cette fois tué tout suspense. D'ailleurs, PRNFC a reçu son trophée de champion aujourd'hui après son match contre Cercle de Joachim. Les jeunes loups comptaient sept points d'avance sur leur plus proche poursuivant, à savoir Roche-Bois Bolton City. Dans l'autre match de cette dernière journée, l'ASPL 2000 en découdra avec le Savanne SC. Pour l'un comme pour l'autre, l'objectif sera de boucler cette longue saison sur une bonne note. Les deux rencontres auront lieu à Trianon.

Le programme

13h : Savanne SC vs ASPL 2000

15h30 : Petite-Rivière-Noire vs Cercle de Joachim