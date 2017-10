TRIATHLON – LE MORNE ATU  AFRICAN CUP: Schomburg  vainqueur, L'Entêté 8e

La Coupe d'Afrique ATU le 8 octobre dernier au Morne, a vu la victoire de Jonas Schomburg. Le triathlète d'origine allemande a bouclé les 1 500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied en une heure 53 minutes et 15 centièmes (1h 53'15). La deuxième et troisième place du podium est allée à respectivement à Jean-Paul Berger (1h 54'02) de la Namibie et Olivier Gorges (1h 55'02) du Luxembourg.

Quant à Laurent L'Entêté, le seul représentant mauricien sur la distance olympique a pris la 8e place, avec un chrono de 2h 03'50, soit sa meilleure performance à ce jour. À noter qu'au total, 12 participants étaient engagés dans cette Coupe d'Afrique, notamment un certain Badr Siwane du Maroc, vainqueur du Championnat d'Afrique (U23) en mai dernier à Yasmin Hammamet en Tunisie. Cependant, il n'a pu faire mieux que la cinquième place (1h 56'19) au Morne.

En féminin, uniquement trois athlètes étaient en lice. Et c'est la Turque Esra Nur Gokcek qui s'est distinguée pour prendre la première place du podium. Elle a franchi la ligne d'arrivée en 2h 16'14, respectivement devant la Sud africaine Jodie Perry (2h 17'42) et la Française Elisabeth Siroux (2h 28'14).

À cet événement dimanche dernier, les Réunionnais étaient aussi présents. Ils s'étaient alignés chez les jeunes juniors dans la compétition open, groupe où la domination était réunionnaise avec Franck Victoire Alexandre Dunod qui se sont imposés respectivement. Dans le camp mauricien chez les U16, Loïc Mariette a terminé 7e, Jean-Ian Toinette 9e, Bhisma Boolkah 10e, Jeremy L'Aiguille 11e, Oliver Fra 12e, Suhayl Sakauloo 13e, Nivesh Moochooram 14e et Alexandre Agathe 15e.

Les résultats :

ATU Cup (1 500m natation, 40 km vélo, 10 km cap)

Elites hommes : 1. Jonas Schomburg (ITU) 1h 53'13. 2. Jean-Paul Burger (Nam) 1h 54'02. 3. Oliver Georges (Lux) 1h 55'02. 4. Bob Haller (Lux) 1h 55'37. 5. Badr Siwane (Mar) 1h 56'19. 6. Ondrej Olsar (Rep. Tch) 1h 57'04. 7. Piertejan Van der Merwe (Af Sud) 2h 03'27. 8. Laurent L'Entêté (Mce) 2h 03'50

Elites Dames : 1. Esra Nur Gokcek (Tur) 2h 16'14. 2. Jodie Berry (Af Sud) 2h 17'42. 3. Elisabeth Siroux (Fra) 2h 28'14

Jeunes (400 m natation, 10 km vélo, 2, 5 km cap)

Garçons : 1. Franck Victoire (Réu) 33'30. 2. Louis Hoareau (Réu) 33'48. 3. Paul Chevreaux (Réu) 34'14. 4. Fabien de Lorenzo (Réu) 35'44. 5. Mateo Borelli (Triport) 36'45. 6. Nicolas Zamire (Réu) 36'13. 7. Loïc Mariette (Triport) 37'00. 8. Noa Tatel (Réu) 38'03. 9. Jean-Ian Toinette (CSSC) 39'30. 10. Bhisma Boolkah (Triport) 41'11. 11. Jeremy L'Aiguille (Triport) 46'41. 12. Oliver Fra (USLH) 48'47. 13. Suhayl Sakauloo (USLH) 54'51. 14. Nivesh Moochooram (USLH) 55'44. 15. Alexandre Agathe (TCRB) 1h32'54

Filles : 1. Zara Toinette (CSSC) 45'07. 2. Suhayla Sakauloo (USLH) 1h 04'18

Juniors (750 m natation, 20 km vélo, 5 km cap)

Garçons: 1. Alexandre Dunod (Réu) 1h 04'12. 2. Olivier Issarambe (Réu) 1h 04'35. 3. Aymeric Auguste (Réu) 1h 06'34. 4. Ludovic Ferrere (Réu) 1h 08'50. 5. Sébastien Issarambe (Réu) 1h 09'05. 6. Romain Claudel (Réu) 1h 13'07

Fille: 1. Laetitia d'Autriche (Tri Extrême) 1h 22'12