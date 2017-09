TRIATHLON—PRÉPARATION: Timothée Hugnin s’illustre en Suisse

Le vice-champion d’Afrique, le Mauricien Timothée Hugnin, se prépare activement en marge de sa participation aux championnats du monde qui se tiendront à Rotterdam aux Pays-Bas du 14 au 17 septembre. En Suisse, dans une compétition régionale à Léman la semaine dernière, il a terminé quatrième (toutes catégories confondues) en 1'23"41, réalisant dans la foulée le troisième meilleur temps chez les seniors et le deuxième meilleur temps chez les juniors. Le vainqueur de l’épreuve — 600m de natation, 30 km de vélo et 7 km de course à pied — a été le Suisse Théo Lechat en 1’20"34, suivi de son compatriote Steve Bovay (1’23"33). Ce week-end, le Mauricien participera à la finale de la 3e division à Arques en France. Il sera associé au Mauricien Grégory Ernest et ils représenteront l’équipe d’Envy Triathlon.