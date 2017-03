TRIATHLON SERIES 2 – AUJOURD'HUI À POSTE LA FAYETTE : Les Réunionnais du Chaudron pour la concurrence

Pas de repos pour les triathlètes en ce jour férié car ils auront la possibilité de se plonger davantage dans le grand bain en vue des championnats d'Afrique, lesquels se tiendront les 6 et 7 mai à Hammamet en Tunisie. Aujourd'hui aura lieu la deuxième course des triathlons series à Poste Lafayette, avec un premier départ à 8h30. Cette compétition permettra surtout à quelques jeunes d'afficher leurs bonnes dispositions en attendant l'épreuve fatidique de sélection prévue le 9 avril au Morne. Pour corser les choses, les triathlètes mauriciens auront en face d'eux 14 représentants du Club Aquatique du Chaudron (CAC) de l'Île de la Réunion.

En l'absence de Grégory Ernest et de Timothée Hugnin qui sont respectivement en France et en Afrique du Sud, les yeux seront rivés sur les frères L'Entêté, Loïc et Laurent ou encore de Zara Toinette. Le premier nommé a à son actif deux victoires consécutives. En effet, Loïc L'Entêté avait remporté le championnat de triathlon sprint avant de récidiver lors de la première série de triathlon dans la catégorie junior cette fois-ci. Alors que Laurent L'Entêté, sans adversaire, s'était imposé en U23. Ils auront tout à prouver aujourd'hui face à des concurrents de leur taille. Les participants de la catégorie junior auront à parcourir une distance de 750m à la nage, puis enchainer avec l'épreuve de vélo (20 km) avant de conclure avec 5km de course à pied (c.à.p) alors que la course sera un peu plus corsée chez les seniors : 1 500 natation (nat) — 40 km vélo – 10 km c.à.p.

Les épreuves :

Triathlon

Jeunes (400 m nat — 10 km vélo — 2, 5 km c.à.p)

Juniors (750 m nat — 20 km vélo — 5 km c.à.p)

Seniors (1 500 m nat — 40 km vélo — 10 km c.à.p)

Duathlon

U9 (300 m c.à.p — 2, 5 km vélo — 300 m c.à.p)

U11 (1, 25 km c.à.p — 5 km vélo — 1, 25 km c.à.p)

Open (2, 5 km c.à.p — 20 km vélo, 5 km c.à.p)

Aquathlon

U13 (625 m c.à.p – 250 m nat – 625m c.à.p)

U16 (1, 25 km – 500 m nat – 1, 25 km c.à.p)

Open (2, 5 km c.à.p – 1 km nat – 2, 5 km c.à.p)