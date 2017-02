TRIATHLON SERIES : Début des épreuves de préparation aux Championnats d'Afrique

La première manche comptant pour les Triathlon Series disputée le dimanche 19 février à Poste Lafayette marquait le début des courses de préparation à la qualification aux championnats d'Afrique prévus le 7 mai à Hammamet en Tunisie. Cette première sortie a vu Loïc L'Entêté s'imposer chez les jeunes, alors que son frère Laurent, seul en lice en U23, a bouclé l'épreuve olympique en 2h24'56.

Deux autres courses de préparation devraient suivre les 12 mars à Poste Lafayette toujours et le 26 mars au Morne, avant l'épreuve décisive de sélection prévue le 9 avril au Morne. Mais la compétition du 12 mars, date de la fête nationale, sera rehaussée de la participation d'une quinzaine de concurrents de l'île sœur, avise Alain St Louis, président de la Fédération mauricienne de triathlon (FMTri). Il ajoute que les minima des championnats d'Afrique en triathlon et duathlon seront établis cette semaine.

Par ailleurs, deux jeunes devraient participer du 1er au 6 avril à un camp d'entraînement qui précédera l'épreuve de Coupe d'Afrique ATU de sprint qui se tiendra le 7 avril à Sharm El Sheikh en Egypte. À ce stade, les noms les plus cités sont ceux de Loïc Mariette et Laëtitia D'Autriche qui dominent les compétitions dans leur catégorie.

Parallèlement au camp d'entraînement se tiendra un atelier de formation d'entraîneurs de niveau 1 auquel participera Janot Fra, de l'Union Sportive le Hochet, club nouvellement formé.

Les résultats

Jeunes (400 m natation, 10 km vélo, 2,5 km cap)

Garçons : 1. Loïc Mariette (Triport) 37'19, 2. Jean Ian Toinette (CSSC) 38'45, 3. Hans Marjolin (Triport) 39'47, 4. Emilio L'Aiguille (Triport) 39'56

Filles : 1. Laëtitia d'Autriche (Tri Extrême) 43'17, 2. Zara Toinette (CSSC) 47'15

Juniors (750 m natation, 20 km vélo, 5 km cap)

1. Loïc L'Entêté (TCRB) 1h13'09, 2. Alexandre Agathe (Trispido) 1h37'37, 3. Vincent Labonne (TCRB) pas aligné

U23 (1 500 m natation, 40 km vélo, 10 km cap) : 1. Laurent L'Entêté (TCRB) 2h24'56

Vétérans (750 m natation, 20 km vélo, 5 km cap)

Vellin Bhurtun (Triport) 1h15'01

Duathlon

Seniors (5 km cap, 20 km vélo, 2,5 km cap)

Quincy Bavajee (USLH) 1h08'05

Jeunes (1,25 km cap, 10 km vélo, 2,5 km cap)

Garçons : 1. Mathieu Fra (USLH) 46'46, 2. Suhayl Sakauloo (USLH) 52'50

U 11 (1,25 km cap, 5 km vélo, 1,25 km cap)

Garçons : 1. Nivesh Moochooram (USLH) 50'14, 2. Ezékiel Fra (USLH) 56'28

U 15 (1,25 km cap, 5 km vélo, 1,25 km cap)

Garçons : 1. Jérémie L'Aiguille (Triport) 48'56, 2. Warren Samireddy (USLH) 56'26, 3. Wellan Samireddy (USLH) 1h04'02 Jean-Yan Sookunah pas aligné