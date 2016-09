TRIATHLON—SUITE DU CALENDRIER: Coupe d'Afrique de sprint en décembre (Maroc)

La suite du calendrier de la Fédération mauricienne de triathlon a été revue par rapport à l'annulation du All African Cross Triathlon qui était prévu courant octobre. Cet événement a été remplacé par les championnats nationaux de duathlon qui se tiendront le 16 octobre au siège du Curepipe Starlight Sporting Club (CSSC).

La course africaine qui devait se disputer à Ferney a été annulée en raison de l'épidémie de fièvre aphteuse, avise le président de la FMTri, Alain St Louis. Elle sera organisée l'année prochaine. S'agissant des championnats nationaux de duathlon pour lesquels les entrées n'ont pas encore été reçues, ils devraient attiré les meilleurs dont Grégory Ernest, qui a enlevé les trois premières étapes.

Le 12 novembre se tiendra le Lux* Indian Ocean Triathlon au Morne, alors que le 4 décembre l'attention sera braquée sur les championnats nationaux de triathlon prévus toujours au Morne. On ne sait toutefois s'il y aura une concurrence réunionnaise dans les plus importantes catégories.

Par contre, on peut avancer que, dépendant des performances des uns et des autres, ces championnats nationaux permettront d'établir une sélection des deux ou trois meilleurs qui s'aligneront à l'épreuve de Coupe d'Afrique du sprint (ATU Cup) prévue le 17 décembre à Dakhla au Maroc en juniors et élite.

Cette course de sprint sera précédée d'une autre se déroulant sur distance olympique en élite prévue le 5 novembre à Agadir, toujours au Maroc. Le président de la FMTri sera le délégué technique de l'Union africaine de triathlon aux deux événements.

Notons également que l'Union internationale de triathlon tiendra du 9 au 12 décembre son congrès à Madrid.

La suite du calendrier 2016

16 octobre : Curepipe National Duathlon Championships CSSC

12 novembre : International IOT Race Le Morne Triahlon

4 décembre : National Triathlon Championships Le Morne aquathon / duathlon / triathlon

Compétitions internationales

5 novembre : Agadir ATU Triathlon African Cup Maroc élites

9-12 décembre : Congrès ITU Madrid

17 décembre : Dakhla ATU Sprint Triathlon African Cup Maroc Juniors-élite