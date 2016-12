TRIBUNAUX—RÉTROSPECTIVE 2016: Une année dominée par les affaires politico-judiciaires

Non sans secousses et contestations, les cours de justice ont eu fort à faire cette année. Les affaires politico-judiciaires, tout comme des procès purement criminels, ont retenu l'attention durant toute l'année. 2016 s'achève avec plusieurs procès importants ayant déjà été bouclés alors que d'autres sont en attente. Parmi les grandes affaires figurent la condamnation de Jayraj Sookur à 60 ans de prison pour le meurtre de sa belle-fille Stacey Henrisson, l'acquittement de Pravind Jugnauth en appel dans l'affaire MedPoint ainsi que d'autres procès de portée politique qui ont défrayé la chronique. Retour sur certains de ces procès ayant marqué l’actualité judiciaire de 2016.

ASSISES: 60 ans de prison à Jayraj Sookur et acquittement de Peter Roberts

Comme chaque année, les Assises ont entendu en 2016 plusieurs procès n'ayant pas manqué de retenir l'attention de la population. L'année s'est ouverte avec le procès intenté à Jayraj Sookur pour le meurtre de sa belle-fille, Stacey Henrisson, âgée de 16 ans au moment des faits. Après plus d'un mois, reconnu coupable par la majorité des jurés du meurtre de sa belle-fille, Jayraj Sookur a été condamné le 11 février dernier par le juge Benjamin Marie-Joseph, qui a présidé ce procès, à une peine de prison à vie, soit à 60 ans. Pour rappel, c’est partiellement dénudé dans un sac en plastique jeté au fond d’un ravin à Plaine-Champagne que le corps en état de décomposition de Stacey Henrisson avait été découvert le 13 mai 2012 par des randonneurs. Ce procès, très médiatisé et ayant duré environ quatre semaines, a vu défiler une trentaine de témoins, dont les proches et parents de la victime, venus faire état des appels à l’aide de l’adolescente, et ceux impliqués dans l’enquête policière, venus faire la lumière sur le meurtre.

En mars, le procès intenté au Sud-Africain Peter Wayne Roberts pour le meurtre de sa petite amie Lee Ann Palmarozza s’est achevé devant les Assises avec l'acquittement du Sud-Africain à un verdict de 7 contre 2, le seul devant les Assises pour cette année. Tout au long du procès, la poursuite avait pourtant tenté de présenter plusieurs preuves estimant que sa culpabilité « ne faisait pas de doute » et que la victime « avait subi des actes de violence avant sa mort ». Les jurés n’ont pas été convaincus de sa culpabilité. Ce procès a été très médiatisé tant au niveau local qu'international. Lors du procès, la poursuite s'est heurtée à plusieurs objections de la défense, qui a contesté l’admissibilité de certains témoignages et preuves. Le 30 décembre 2014, le corps de Lee Ann Palmarozza avait été découvert dans la piscine de l’Anahita Resorts, où elle séjournait avec son petit ami, Peter Wayne Roberts, qu'elle avait rejoint à Maurice quelques jours auparavant.

AFFAIRE MEDPOINT: Pravind Jugnauth acquitté en appel

Si l'année 2015 avait vu la condamnation de Pravind Jugnauth dans l'affaire MedPoint, cette année, le leader du MSM a été blanchi en appel. Le 30 juin, Pravind Jugnauth avait été reconnu coupable d'avoir approuvé, en tant que vice-Premier ministre et ministre des Finances, la réallocation de Rs 144,7 millions le 23 décembre 2010 au profit de MedPoint Ltd, compagnie dans laquelle sa sœur détenait des actions. Le 12 et 13 janvier, son appel avait été entendu. L'avocate britannique Clare Montgomery, QC, avait fait le déplacement à Maurice pour le représenter. Dans un jugement de 32 pages du chef juge Keshoe Parsad Matadeen et du juge Asraf Caunhye, une autre interprétation de l'article 13(2) de la POCA avait été donnée. La Cour d'appel avait conclu que Pravind Jugnauth n'était pas dans une situation de conflit d'intérêts lorsqu'il avait apposé sa signature pour l'allocation des fonds pour le rachat de MedPoint. De plus, l'élément intentionnel, important dans n'importe quel délit, n'avait pas été prouvé. Pravind Jugnauth avait remporté son procès sur trois des sept points d'appel logés. Le DPP veut à son tour faire appel de ce jugement devant le Privy Council. Une demande dans ce sens a été logée en Cour suprême. Les débats initialement fixés pour février 2017 auront lieu le 6 mars 2017, l'avocate britannique n'étant pas libre de se déplacer à Maurice à cette date.

PRIVY COUNCIL: Bataille de la carte d'identité biométrique

Le jugement dans l’appel interjeté par le Dr Rajah Madhewoo pour contester la carte biométrique devant le Privy Council a été rendu le 31 octobre. Les Law Lords ont rejeté son appel, concluant que « la carte biométrique ne bafouera pas les droits constitutionnels du détenteur ».

« In the Board’s view, these challenges do not undermine the Supreme Court’s assessment. First, the requirement to provide fingerprints for an identity card does not give rise to any inference of criminality as it is a requirement imposed on all adult citizens », avaient soutenu les Law Lords. Le Dr Madhewoo avait fait appel d'une partie du jugement rendu le 29 mai 2015 par le Senior Puisne Judge Eddy Balancy indiquant que la Cour avait eu tort de conclure que l'implémentation de la nouvelle carte biométrique ne serait pas en violation de la Constitution. L'appel du Dr Madhewoo s'appuyait sur l'article 81(1)(c), qui stipule « to seek to obtain leave as a matter of right in final decisions in proceedings under section 17 ».

Dans leurs « grounds of appeal », les avocats de Rajah Madhewoo avaient épluché point par point le jugement Balancy, déclarant que la Cour suprême « as guardian of the Constitution, has failed to assume its constitutional jurisdicton to review the constitutionality of the provisions of the National Identity Card Act ». Le Dr Madhewoo compte maintenant faire appel devant l'United Commission of Humans Rights et la Cour européenne des Droits de l'homme.

DROGUE: 35 ans de prison annulés en appel

Outre l'affaire de Pravind Jugnauth, la Cour d'appel a cette année tranché dans plusieurs autres cas importants, principalement dans celui de l'Ougandais Robert Dzitse, condamné à 35 ans de prison par la Cour d'assises pour une affaire de drogue. Le Full Bench de la Cour d’appel, composé du chef juge Keshoe Parsad Matadeen et des juges Asraf Caunhye et Gaytree Jugessur-Manna, avait annulé la condamnation et la sentence de Robert Dzitse, ordonnant un nouveau procès devant un nouveau bench. Dans leur arrêt, les juges en appel avaient principalement retenu le fait que les Assises avaient pris en considération un rapport du Forensic Science Laboratory, selon lequel l’héroïne avait un taux de pureté de 18%. La défense avait, lors du procès, contesté « l’admissibilité du rapport », mais l’auteur de celui-ci étant décédé, elle n’aurait pu le contre-interroger. Pour Me Valayden et les juges en appel, l’Ougandais n’a donc pu jouir d’un procès équitable.

MENACE ALLÉGUÉE: L'appel gagné de Johnson Roussety

D'autre part, le 26 janvier 2016, un an après son appel en Cour suprême, contestant sa condamnation à trois mois de prison infligée en septembre 2012, l’ancien chef commissaire de Rodrigues Johnson Roussety avait finalement obtenu gain de cause. Ce dernier avait été trouvé coupable d’avoir, le 7 novembre 2009 à Port-Mathurin, « exercise pressure by means of threat, upon a Public Official with a view to the performance, by that Public Official, of an act in the execution of his duties ». Selon les allégations de Jean-Claude Pierre-Louis, Island Chief Executive de l’Assemblée régionale de Rodrigues, l’accusé l’aurait menacé dans son bureau. Dans un jugement rendu, le juge Asraf Caunhye a statué que les conclusions des magistrates comportaient de « sérieux manquements » et étaient « hautement questionnables », ajoutant par ailleurs qu’elles ont failli en manquant de prendre en considération le fait que Jean-Claude Pierre-Louis n’était pas en bons termes avec Johnson Roussety.

EX-PREMIER MINISTRE: La dizaine d'accusations provisoires contre Ramgoolam rayée

Les Cours de District ont été très sollicitées cette année dans des affaires politico-judiciaires, dominées particulièrement par les arrestations intempestives de l'ancien chef du gouvernement Navin Ramgoolam. Ce dernier, depuis son arrestation le 6 février 2015, deux mois après la prise de pouvoir de l'Alliance Lepep lors des élections générales, a été en froid avec la justice. Il a été interpellé par la police à de nombreuses reprises et ses arrestations ont débouché sur 11 accusations provisoires, réparties en Cour de District de Curepipe et de Port-Louis. Toutefois, après enquête et avis du Directeur des poursuites publiques, une dizaine d'accusations provisoires ont été abandonnées. Il s’agit de l'affaire Betamax, dans laquelle Navin Ramgoolam était accusé d'avoir comploté pour que la compagnie soit favorisée pour l'allocation d'un contrat pour le fret de produits pétroliers à Maurice. Le DPP, ayant jugé qu'il n'y avait aucune preuve de complot dans ce cas, a demandé la radiation des charges d’« influencing public official » et « conspiracy » qui pesaient sur lui. Cinq autres suspects, dont l'ancien ministre Anil Bachoo et le CEO de Betamax Veekram Bhunjun, ont également bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire. Idem dans l'affaire Dufry, dans laquelle l'ancien Premier ministre était accusé provisoirement d'avoir réclamé des pots-de-vin lorsqu'il était Premier ministre entre août 2011 et décembre 2014 et d'avoir comploté avec Nandanee Soornack pour blanchir Rs 100 M. Les accusations sont rayées après avis du DPP, l'enquête n'ayant pas encore été bouclée. Dans le cadre de la polémique sur la vente de terres de l'État, dans laquelle il répondait de trois accusations de « public official using office for gratification », il bénéficiera également d'un non-lieu. Parmi d’autres affaires, où Navin Ramgoolam ne sera pas inquiété par la justice, on retrouve l'affaire Bramer Property Fund, où il était accusé d'avoir signé un document pour permettre à la filiale de la BAI de procéder à la vente d'espaces bureaux à la Bramer House et encore les deux accusations provisoires de complot et de blanchiment d'argent dans le prêt de Rs 40 M obtenu auprès de la Bramer Bank pour l'achat du bungalow de Roches-Noires. Seul le cas où une somme de Rs 220 M retrouvée dans des coffres-forts saisis lors d'une perquisition à son domicile peut faire l'objet de poursuite.

AFFAIRE ISH SOOKUN: L'accusation rayée

Le cas d'Ish Sookun, Linux System Operator à LSL Digital, à La Sentinelle, avait fait l'objet de divers débats après avoir été arrêté en janvier dernier et détenu en cellule policière pendant 10 jours, suspecté d'avoir été l'auteur de courriels contenant des menaces d'attentats terroristes à Maurice. Le courriel aurait été envoyé au Prime Minister’s Office en provenance de l’Indra Cybercafé, à Lakepoint, Curepipe. L’informaticien Ish Sookun était le propriétaire de ce cybercafé jusqu’en 2011, où il s’était associé avec son partenaire en affaires Kishan Sooklall. La police suspectait Ish Sookun d’être l’auteur de ce courriel faisant état de menaces, qui avaient mis le pays en alerte maximale. Il faisait l’objet d’une accusation de « terrorist meeting » sous les articles 5 et 32 de la Prevention of Terrorism Act. Aucun lien n'ayant été trouvé sur l'implication d'Ish Sookun, la Cour de Curepipe a rayé l'accusation portée contre lui. Kishan Sooklall devait lui aussi bénéficier d'un non-lieu.

COUR INTERMÉDIAIRE: Thierry Lagesse et consorts acquittés

Thierry Lagesse, ex-président du conseil d’administration du Groupe Mon Loisir (GML), Dhaneshwar Toolsee, directeur de la société d’importation de véhicules SS Motor Point, et Ashish Seeburun, un enseignant de 35 ans, étaient poursuivis en Cour intermédiaire pour complot dans le cadre d’une fraude sur l’importation d’une Mercedes Benz (SLS 63 AMG) via le Returning Resident Scheme (RRS) en décembre 2010. Les trois hommes étaient accusés d'avoir évité la taxe sur l’importation de la voiture de luxe. L'ex-chairman de GML avait été arrêté le 26 août 2013. Selon l'accusation, la Mercedes Benz avait été évaluée à 70 000 livres sterling alors que sa valeur réelle était de 143 500 livres. Cette manœuvre aurait causé Rs 7 966 850 de manque à gagner à l’État. La Mercedes-Benz avait été importée de Grande-Bretagne en 2010 par l’importateur Dhaneshwar Toolsee au nom d’Ashish Seeburun. Toutefois, selon la police, la voiture était en possession de Thierry Lagesse et non d'Ashish Seeburun. Dans l'énoncé du jugement, la cour a cependant conclu qu’Ashish Seeburrun n'avait enfreint aucune condition du Returning Resident Scheme à l'époque. « There is no restriction on Accused No 2 (Ashish Seeburun) which prevents him from allowing any of his acquaintance the use and enjoyment of the car as long as he did not sell, pledge or otherwise dispose of it to the other party », a soutenu le magistrat. Ce dernier a statué que la transaction reprochée aux trois hommes n'avait rien d'illégale. Selon le RRS de 2010, le magistrat a fait état du fait qu'il n'y avait aucune condition concernant le financement de la voiture. Le magistrat a ainsi conclu que Thierry Lagesse pouvait bien financer l'achat de la voiture importée. Thierry Lagesse avait soutenu dans ses dépositions à la police qu'Ashish Seeburrun était l'unique propriétaire de la voiture de luxe et que ce dernier l'a lui avait prêtée. Selon le RSS, cette transaction était légale du moment qu'Ashish Seeburrun n'avait pas vendu ou disposé de la voiture. Les trois hommes ont été exonérés en raison de ces observations de la loi. Le DPP a toutefois fait appel du verdict d'acquittement.

PIRATES SOMALIENS: Les 12 accusés rapatriés dans leur pays

Ils ont clamé leur innocence depuis leur arrestation en janvier 2013 et ont cru avoir échappé à une condamnation lorsque la Cour intermédiaire les a disculpés le 6 novembre 2014. Les 12 Somaliens, accusés d'acte de piraterie en haute mer, font face à un nouveau procès après que le DPP ait remporté son appel contre leur acquittement. Le 18 décembre 2015, la Cour suprême a ordonné qu'un nouveau procès soit institué. Le 11 août 2016, lors du nouveau procès, la Cour intermédiaire les a reconnus coupables d'actes de piraterie en haute mer. Le 16 juillet 2016, la Cour intermédiaire leur a infligé 5 ans de prison. Toutefois, le temps passé en détention, soit environ 4 ans, a été déduit de leur sentence et ils ont été transférés vers la Somalie en septembre. Pour rappel, ces 12 Somaliens avaient été arrêtés le 5 janvier 2013 par les forces navales pour avoir attaqué le MSC Jasmine, battant pavillon du Panama, qui avait quitté Oman et se dirigeait vers Mombasa, au Kenya.

AFFAIRE GOOLJAURY: L'homme d'affaires met la main à la pâte

Longtemps considéré comme un ami proche de l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam, Rakesh Gooljaury, patron de Fashion Style Ltd, a retourné sa veste et a fini par impliquer Navin Ramgoolam dans ses déboires après qu'une accusation formelle de « effecting public mischief » ait été retenue contre lui en Cour intermédiaire. Il était accusé d'avoir fait de fausses déclarations à la police le 3 juillet 2011 en indiquant qu'il était seul au campement de Navin Ramgoolam dans la soirée du 2 au 3 juillet lorsqu'un cambriolage a eu lieu. Rakesh Gooljaury avait indiqué en cour qu'il n'avait « pas le choix » et avait subi des pressions de Navin Ramgoolam pour faire de fausses déclarations à la police dans un premier temps, car l'ancien Premier ministre « avait insisté » pour que le cambriolage soit rapporté à la police, mais ne voulait pas que l’on sache qu'il y était en compagnie de son amie, Nandanee Soornack. Rakesh Gooljaury a écopé de 3 mois de prison, mais la sentence a été commuée en 90 heures de travaux communautaires.

PROCÈS À VENIR:

L'affaire Roches-Noires

Navin Ramgoolam ainsi que les deux ex-DCP Dev Jokhoo et Ravine Sooroojebally feront face à un procès en Cour intermédiaire à partir du 28 février prochain dans le cadre des incidents survenus au bungalow de Roches-Noires de Navin Ramgoolam, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011. Le procès – le seul dont Navin Ramgoolam a été accusé formellement jusqu'à présent – sera pris sur le fond en février après que toutes les requêtes préliminaires de la défense aient été considérées. Les trois accusés ont plaidé non coupables d'une accusation de « Conspiracy to do an unlawful act, namely effecting public mischief in breach of Section 109 of the Criminal Code ». Une quinzaine de témoins ont été assignés dans cette affaire, dont la « star-witness » n'est autre que Rakesh Gooljaury.

AFFAIRE VANESSA LAGESSE: Procès de Bernard Maigrot

Bernard Maigrot, accusé du meurtre de la styliste Vanessa Lagesse, dont le corps avait été retrouvé dans sa baignoire le 10 mars 2001, à Grand-Baie, avait été tiré d'affaire en 2008 lorsque la cour avait prononcé un non-lieu en sa faveur. Toutefois, il avait été une nouvelle fois arrêté sur la base de nouveaux rapports scientifiques de l'étranger obtenus par la police. Le DPP a par la suite intenté un nouveau procès contre lui le 18 mai 2012, sans que cette fois une enquête préliminaire n'ait lieu. Me Gavin Glover a logé une motion d'arrêt du procès en raison de ce manquement, qui privait son client d'un procès équitable. Les débats auront lieu le 11 janvier 2017 pour savoir s'il y aura procès ou pas.

AFFAIRE BOSKALIS: Débats et auditions au programme

Un procès sans pareil, déjà que c'est une première à Maurice que des témoins étrangers sont entendus via visioconférence d'une cour des Pays-Bas lors d'un procès. Sans pareil aussi en raison de nombreux contretemps, problèmes techniques et motions en abondance, qui font perdurer ce procès. Des incidents qui ont agacé la cour de Rotterdam, qui est allée jusqu'à remettre en question sa collaboration avec le tribunal de Port-Louis. Les débats sur une motion de la défense questionnant l'admissibilité de documents présentés en cour auront lieu le 30 janvier 2017 avant que l'audition des témoins néerlandais ne se poursuive. Les deux accusés, Siddick Chady, ancien Chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA), et Prakash Maunthrooa, Senior Advisor au PMO, sont accusés respectivement de corruption et d'entente délictueuse dans l'allocation d'un contrat pour des travaux de dragage dans le port en 2006 à la firme hollandaise Boskalis. Celle-ci aurait accordé des pots-de-vin de Rs 3 M à Siddick Chady alors que Prakash Maunthrooa aurait organisé une rencontre entre Siddick Chady et un représentant de la firme pour l'obtention du contrat.

AFFAIRE NPF: Procès de la MCB intenté par l'ICAC

Le procès intenté à la Mauritius Commercial Bank (MCB) dans l'affaire de détournement de Rs 881,6 M au détriment de la NPF tire à sa fin et les plaidoiries seront attendues en ce début d'année 2017, avant que la Cour intermédiaire ne rende son verdict. La banque est accusée de blanchiment d'argent pour avoir failli de réguler son système de contrôle interne, causant une fraude de RS 881,6 M au détriment du National Pension Fund (NPF). Lors de ce procès, Clifford Allet, Fraud and Risk Manager de la banque, avait été longuement interrogé sur ce cas de fraude et sur le système de contrôle interne de la MCB. Le témoin devait jeter le blâme sur Robert Lesage, ancien haut cadre de la banque, insinuant que ce dernier est l'auteur de ces fraudes et qu'il avait « commencé à commettre des irrégularités de 1998 à 2002 » en octroyant des prêts non autorisés à de tierces personnes, totalisant Rs 75 M. Les auditions des témoins sont closes et les plaidoiries et réquisitoires sont prévus pour le 27 février.