Trilochun, non !

Un syndicat du secondaire privé qui avait fait appel aux services de l’homme de loi Kailash Trilochun pour le représenter bientôt a changé d’avis. Pourtant, le syndicat reconnaît que grâce aux compétences de l’avocat le plus médiatisé du moment, il avait, il n’y a pas très longtemps, remporté une bataille inespérée. Mais comme le syndicat compte présenter incessamment un dossier solide sur une situation conflictuelle dans le secteur éducatif et que Me Trilochun est déjà très occupé à défendre sa propre crédibilité, il s’est ravisé sur la composition de son panel d’hommes de loi. Il aura donc recours à un autre avocat tout aussi médiatisé que Kailash Trilochun et un autre ayant fraîchement débarqué dans la profession.

Trilochun mis hors de cause dans l’agression de l’ICTA

Me Kailash Trilochun, ancien conseil légal de l’Information and Communication Technologies Authority (ICTA), a été mis hors de cause dans l’enquête au sujet de l’agression au cutter du Chairman de l’ICTA, Bhanodutt Beeharee. En effet, vendredi, l’agresseur présumé, Sylvio Candahoo, qui avait cité le nom de l’homme de loi comme étant le commanditaire de cette mission, n’a pas identifié ce dernier lors d’une parade d’identification formelle au QG du Central CID. En contrepartie, Me Trilochun, qui a retenu les services de Me Rama Valayden, compte engager des procédures de réclamations contre ce suspect pour dénonciations fausses et malicieuses. Avec le dénouement dans l’enquête sur l’agression, Kailash Trilochun a ciblé le Premier ministre, Sir Anerood Jugnauth, et le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, pour leurs déclarations contre lui. Il réclame des enquêtes au criminel du Central CID en exigeant qu’ils « step down » de leurs fonctions. Il a promis de revenir sur les dessous des fees de Rs 19 millions et la réunion du 6 avril dernier au PMO.

PMSD: proximité, longévité et casseroles

Qui mieux qu’un politicien réunionnais de 76 ans comme invité vedette du PMSD pour parler à la jeunesse? C’est ce qu’a choisi de faire la direction des bleus qui a convié André Tien Ah Koon pour une causerie sur “la proximité et la longévité” en politique. On pourrait aussi ajouter casseroles parce que ce maire du Tampon classé à droite a été condamné non pas une fois, mais deux. Condamné à 10 000 francs d’amende le 6 juin 1995 pour prise illégale d’intérêts, sa sentence est maintenue par le Cour de cassation en octobre 1996. En septembre 2004, André Tien Ah Koon est de nouveau condamné, mais cette fois à 18 mois de prison avec sursis plus une amende de 100 000 euros et une peine d’inéligibilité de trois ans pour prise illégale d’intérêts et abus de biens sociaux. Il lui était, en effet, reproché d’avoir “utilisé sa fonction pour faciliter l’acquisition de plusieurs terrains pour lui et les membres de sa famille.” Il se démène comme un beau diable pour y échapper mais il voit rejeter son pourvoi en cassation et sa demande de grâce présidentielle. Ce qui le force à la démission en 2006 comme député et comme premier magistrat du Tampon. En apprenant la visite de ce monsieur pour parler à la jeunesse du PMSD, un quidam de la basse-cour, qui ne manque pas d’humour, s’est demandé: “Pourquoi pas Jérôme Cahuzac carrément et une introduction de circonstance par le PPS sous caution du PMSD Thierry Henry?” Lui auquel son leader Xavier Duval a confié la présidence du comité sur les activités du Festival International Kreol. Ce serait, en effet, un beau tableau.

L’ICTA : le scandale des serveurs saisis par le NSS gagne en intensité

Des hommes d’affaires étrangers, engagés dans le secteur des télécommunications, ont retenu les services de Mes Samad Goolamally et Ashley Hurhangee, en vue de faire la lumière sur le scandale des serveurs de l’Information and Communications Technologies Authority (ICTA). Ces équipements, contenant des informations sensibles et confidentielles, ont été saisis illégalement par le National Security Service (NSS) avec la collaboration de deux ingénieurs de Mauritius Telecom un samedi matin en février dernier. Un enregistrement vidéo de cette opération d’une durée de 2 minutes et 53 secondes est soigneusement gardé dans un coffre-fort à La Réunion. Dans un premier temps, les deux hommes de loi ont écrit officiellement au Commissaire de police, Karl Mario Nobin, pour réclamer des précisions notamment : « Under what authority were the NSS acting in seizing the servers from ICTA? Did the DG of the NSS, who was present, have with him a warrant or an order from the Supreme Court or a Supreme Court Judge? Why were the coded security access system to the server room dismantled? Under whose instructions were the Mauritius Telecom engineers empowered to secure, access and remove the servers? Given that the servers contain highly sensitive, including information of a financial nature, from other telecom/internet companies, was it not a breach of their rights to have MT engineers, therefore by extension Mauritius Telecom itself, have direct access to information contained on the servers? What guarantees are there that no unwarranted persons/bodies have gained access to information on the servers? Where are the servers now ? »

Rebondissements à prévoir dans l’ICTA Saga.

Petredec: le nouveau Betamax de la STC

Ils avaient formulé de graves allégations contre l’ancien gouvernement et avaient même soutenu que c’est après que Navin Ramgoolam se soit rendu acquéreur du campement de Roches-Noires qu’il a découvert que son ancien propriétaire, le Dr Sunil Gunness, avait aussi le sens des affaires et que c’est ainsi qu’il avait obtenu pour le compte de la compagnie Petredec, dont il était un des associés, un terrain dans la région portuaire pour l’aménagement d’un terminal pour le stockage du gaz liquéfié. Or, la STC vient d’accorder à cette même firme un contrat qui est à mettre au registre d’un « unsolicited bid », puisque le premier appel d’offres pour la fourniture de gaz liquéfié initialement lancé a été annulé. Dans certains milieux bien informés, on n’hésite pas à parler du « nouveau Betamax » de la STC.