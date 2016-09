À TRIOLET : Pravind Jugnauth doit passer par des élections pour devenir Premier ministre, a déclaré Ramgoolam

Navin Ramgoolam a signé son retour hier dans la circonscription N° 5 (Pamplemousses/Triolet), depuis la défaite de la défunte alliance PTr/MMM lors des législatives de 2014, lors d’un congrès marquant le 116e anniversaire de la naissance de sir Seewoosagur Ramgoolam. Il ne s’est pas montré tendre envers l’actuel gouvernement sur la manière dont des dossiers, tels Heritage City, Diego Garcia, Metro Express et l’éducation, ont été gérés. Concernant l’accession au fauteuil de Premier ministre de Pravind Jugnauth, Navin Ramgoolam a lancé un appel à sir Anerood Jugnauth : « SAJ bizin gagn Kouraz dir piti-la pass par eleksion zeneral sinon pena okenn lezitimite. SAJ pe trahir so langazman anver la popilasion. »

Navin Ramgoolam n’a pas manqué de faire les éloges du « Père de la nation », qui, a-t-il déclaré, « depi laz 24 an li ti fini rankont bann dimounn kouma Gandhi. Li ti pe zwenn bann gran sosialist pou konpran linportans enn Welfare State ». Il a également égratigné le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, disant que « ena dimounn zot al aprann l’Angleterre zot pa zwenn personn zot res ant Morisien mem, apre zot retourn dan pei ». Et de soutenir que « bizin ena koneksion pou kapav gouvernn enn pei ». SSR, ajoute-t-il, « ti ena enn louvertir despri, ar li ti kapav koz kiltir, poezi, literatir, teat alor ki SAJ, li enn inkilt ki konn ziss vanzans. Apart football li pa konn narnie ».

Selon Navin Ramgoolam, « le PTr inn lager pou dinite dimounn, pou zot drwa ek pou donn zot lavwa. SAJ pa pou kapav zet PTr dan poubel de listwar ». Pour lui, l’Assemblée nationale est comme « enn Parlman mickey kot angle, franse ek mem kreol pa konn koze », comparée avec celle de l’époque des Duval, Kœnig ou encore Lesage.

Concernant le dossier des Chagos, Navin Ramgoolam n’est pas resté de marbre sur les critiques de SAJ comme quoi il était complice. « Pa SAJ mem ki ti met an plas enn Select Committee pou aksepte full and final payment de Rs 40 millions pou donn Chagos ? SAJ pann fer okenn demars. Comité ti zwenn enn sel fwa. Li ti bizin angaz bann negosiasion diplomatik. La li pe dir samem so dernie batay, li pe al lager avek Americain ek Anglais, li pe insilte bann Americain. Petar pe bizin inporte depi la Chine, to pe al lager avek Americain ek misil twa ? »

Sur le nouveau projet métro express, Navin Ramgoolam rappelle que c’est lui « ki ti al negosie ar l’Inde pou Rs 24 milliards pou gagn metro leze, pou ki bann Morisien vwayaz dan konfor, pena okenn problem transpor. Mwa kinn negosie, fer trase, aster Pravind deklar piti pa pou li ».

Navin Ramgoolam devait aussi questionner le projet Heritage City, qui pour lui « n’est pas une priorité », se disant « offusqué » par l’affirmation de Roshi Bhadain selon laquelle « c’est un cadeau en héritage pour SAJ ». Le leader des rouges se demande pourquoi il y a tant de hâte pour implémenter ce projet : « Ena anguille sous roche ou bien mem beton, diaman sou ros ? Kifer pe prese pou konklir proze-la ? Ki mafia ena derier Heritage City ? »

Le leader du PTr a ensuite félicité le conseiller Gérard Sanspeur, soutenant que « se sel dimounn ki dir pa al de lavan parski ena bann zones d’ombre » alors que « 24 minis, plis Premier minis, trwa fwa inn aprouv proze- la. Ki kalite enn konsey minis tir de kominike ? SAJ inn lir sa mem kominike-la ou bien Bhadain pe fer santaz ar li ? »

Navin Ramgoolam a aussi annoncé l’abolition du Nine-Year Schooling « si le PTr reprend le pouvoir », affirmant être « contre » le trop-plein de compétition de même que le système de régionalisation. Et de poursuivre que les élèves de SC et HSC seront remboursés : « Gard zot reçus, mo asir zot kan PTr retourne, nou pou rann zot zot lamone. » Il a aussi annoncé qu’il a mis en place plusieurs comités de travail au sein du PTr dans les secteurs de l’éducation, la santé ou encore l’économie, et a encouragé les jeunes à les rejoindre pour faire entendre leur voix.

Concernant l’annonce de SAJ de son retrait en tant que Premier ministre pour laisser place à son fils Pravind Jugnauth, Navin Ramgoolam soutient que celui-ci « bizin pass par gran laport pa par linpost », réclamant ainsi des élections générales. « Nou pa enn monarchie. Pravind Jugnauth pena okenn lezitimite. SAJ bizin gagn kouraz dir piti-la pas par enn eleksion zeneral sinon li pe trahir so langazman anver la popilasion. La si li gagne, li gagne me pa kapav aksepte li si li pa pass par eleksion », soutient-il.

Par la suite, l’ancien PM a soutenu qu’il faudrait limiter le mandat d’un Premier ministre à deux, afin de donner la chance aux plus jeunes de se présenter. Il s’est également prononcé pour l’abolition du poste de vice-président de la République. Sur un ton déterminé, Navin Ramgoolam a soutenu que « le PTr ira seul aux prochaines élections générales ; nou pa le gagn enn bekiy », ajoutant avoir « accepté d’avoir commis des erreurs que je ne répéterai pas » et qu’il se concentrera sur l’avenir du parti et sur la participation des jeunes.