TRIPADVISOR : Constance Le Prince Maurice parmi les 25 meilleurs hôtels au monde

Le Constance Le Prince Maurice vient de se voir attribuer une nouvelle distinction internationale par le site TripAdvisor après le recensement des commentaires de millions de voyageurs à travers le monde. Ainsi, l’établissement se retrouve parmi les 25 meilleurs hôtels de la planète dans le classement intitulé « Le meilleur 2017 ». En 2016, Constance Le Prince Maurice avait été classé meilleur hôtel de luxe à Maurice. Cette reconnaissance mondiale, Jean-Jacques Vallet, CEO de Constance Hotels and Resorts, l'attribue a l’engagement de ses équipes.

« Cette distinction est une belle réussite aux yeux de la grande famille de Constance Hotels and Resorts. Elle témoigne des efforts et de l’engagement de tout un chacun à tous les niveaux pour donner vie à l’excellence au sein de nos établissements. Au fil des années, nous avons renforcé nos assises dans le segment de l’hôtellerie de luxe à Maurice et dans l’océan Indien. Aujourd’hui, nous continuons à cheminer dans cette direction. »

La passion des équipes et l’expérience unique offerte aux clients font partie des ingrédients faisant de l'hôtel une destination recherchée par le client, selon Jean-Jacques Vallet, qui ajoute : « Nos équipes démontrent au quotidien leur passion et s’engagent à faire vivre aux clients une expérience unique pendant toute la durée de leur séjour. Les récompenses obtenues à l’international, dont celle décernée par Tripadvisor, témoignent de la passion de nos employés et du niveau de satisfaction de nos clients. »



SECTEUR TOURISTIQUE : LUX* accueille favorablement les changements politiques au niveau national

Le Groupe LUX* Resorts & Hotels accueille favorablement les changements au niveau national, a indiqué dans un communiqué Paul Jones, Chief Executive Officer (CEO) de LUX* Resorts & Hotels, annonçant les comptes du groupe hôtelier pour le trimestre et le semestre se terminant le 31 décembre 2016.

« Le début de 2017 a connu des changements politiques au niveau national et aux Etats-Unis, ce qui va impliquer davantage de diligence de notre part. Cependant, au niveau de LUX* Resorts & Hotels, nous accueillons le changement favorablement car nous sommes engagés dans la recherche constante d’une contribution positive au niveau national et international, permettant ainsi une amélioration du climat économique. Nous continuons, en parallèle, à aider nos clients à “célébrer la vie” dans nos divers établissements », a expliqué Paul Jones.

Concernant les comptes du groupe, son conseil d’administration a constaté que les résultats du groupe ont été affectés par l’appréciation de la roupie par rapport à la livre sterling, de l’ordre de 20 %. « Malgré cela, le chiffre d’affaires du groupe pour le second trimestre a progressé de 5 % à Rs 1, 6 milliard. L’EBITDA (profit avant dépréciation et amortissement) pour le second trimestre se terminant au 31 décembre 2016 a connu une hausse de 9 % à Rs 534 M », est-il souligné. Le groupe a aussi informé ses actionnaires qu’il a finalisé la vente de l’hôtel Tamassa et que le surplus sur cette opération s’élève à Rs 195 M. Les profits du groupe pour le deuxième trimestre ont connu une hausse de 72 % par rapport à l’année dernière, atteignant Rs 497 M. Pour le semestre, les profits du groupe se montent à Rs 291 M, soit une progression de 17 % comparé à la période correspondante en 2015, et ce après avoir comptabilisé un montant de Rs 132 M, représentant le coût de la fermeture de LUX* South Ari Atoll.

« La croissance à double chiffre des arrivées touristiques sur les deux dernières années et les prévisions pour 2017 sont encourageantes. Toutefois, le taux de change défavorable a eu un impact considérable sur notre performance durant le dernier trimestre de 2016. Le conseil d’administration et la direction du groupe travaillent sur une série de mesures pour mitiger leur impact sur nos activités. L’environnement économique global demeure volatil avec les négociations dans le cadre du Brexit et l’évolution de la dépréciation de la livre sterling », a expliqué Arnaud Lagesse, président du board de LUX* Resorts & Hotels.

Après la rénovation de LUX* Belle Mare et de LUX* South Ari Atoll, le groupe envisage de rénover l’hôtel LUX* Grand Gaube à partir de juin 2017, rénovation qui devrait durer un maximum de six mois. En parallèle, le groupe continue de travailler sur la transformation de Merville Beach en LUX* Grand Baie. Cette dernière ne devrait cependant pas se faire cette année.