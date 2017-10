Triplé de Jones

L’établissement Simon Jones n’a pas raté l’occasion samedi dernier de gagner une place au classement en ramenant pour la première fois un triplé. Celui qui occupe actuellement la dixième place s’est signalé pour la première fois avec Burwaaz dans The Sir Gaëtan Duval Cup avant de remettre ça dans la troisième course grâce à Bono Vox. Cet établissement a ensuite réalisé le triplé grâce à l’outsider Greys Inn Control dans The Gunnes Gujadhur Cup. Cette performance permet à l’entraîneur de réaliser la meilleure moisson de la journée avec des gains s’élevant à Rs 565 000 pour porter son total à Rs 3 240 000. Un autre entraîneur a fait parler de lui samedi dernier, il s’agit de Vincent Allet, auteur d’un beau doublé (Promissory et Zagazig). Grâce à sa belle victoire avec Dawn Raid dans l’épreuve phare de la journée, Gilbert Rousset reste solidement en tête avec Rs 10 306 500 de stakes money. Son plus proche poursuivant n’est autre que Rameshwar Gujadhur, rentré bredouille la semaine dernière, qui accuse Rs 1 021 500 de retard. Ramapatee Gujadhur reste sur la dernière marche du podium avec Rs 7 889 500 de gains.

Wiggins’s Day

La moisson a été bonne pour Ryan Wiggins. C’est le moins que l’on puisse dire, car le jockey australien attaché à l’établissement Vincent Allet a remporté deux des sept épreuves au programme. Wiggins s’est d’abord signalé sur Promissory, avant de doubler la mise à l’issue d’une belle course tactique sur Zagazig. La moisson aurait pu être meilleure pour Wiggins, mais sa troisième monte de journée, Rap Attack, n’a pas confirmé ses récents progrès dans la cinquième course.

La première de Promissory

Il a fallu attendre sa septième sortie pour voir Promissory dans la winner’s enclosure. Le hongre bai de l’établissement Vincent Allet, qui a débuté chez nous en B56, a dû descendre de catégorie, où il a couru en six occasions pour autant d’accessits. Samedi dernier, en B46, Promissory a pris la tête de la course pour ne plus être rejoint avec Ryan Wiggins sur le dos. Il a fait preuve d’une belle résistance en repoussant facilement le finish d’Imperial Palace.

Grand gagnant au Pick-6

À l’issue de la 29e journée, un seul gagnant a pu désigner les bons vainqueurs au Pick-6, pour empocher un joli pactole, soit Rs 1 788 618.00. Au Pick-4, les gagnants étaient plus nombreux, car ils étaient neuf parieurs à repartir avec Rs 59 243.00 chacun. Du côté des quartés, le meilleur rapport a été vu dans la cinquième course avec Rs 9 426.50.