Triplé de Jones

L’établissement Simon Jones n’a pas raté l’occasion samedi dernier de réaliser un nouveau triplé. Celui qui occupe actuellement la neuvième place au classement s’est signalé pour la première fois avec Galtero dans la deuxième course, avant de remettre ça dans la septième, The Green Tea Mauricebay 100% Natural Trophy, grâce à Carson City. Simon Jones a conclu son festival avec le hongre bai Euroklidon dans la course de clôture. Cette performance permet à cet établissement de réaliser la meilleure moisson de la journée avec des gains s’élevant à Rs 483 000 pour porter son total à Rs 3 723 000. À noter qu’en deux journées, Simon Jones a remporté Rs 898 000 de stakes money, soit Rs 91 000 de plus que Shyam Hurchund sur la saison jusqu’ici…

Deux doublés

Les établissements Maingard et Gujadhur se sont aussi distingués avec un doublé chacun lors de cette journée, ne laissant que des miettes aux autres. Le premier s’est signalé avec le favori de la troisième épreuve, Skip The Red, avant de doubler la mise grâce à Psycho Syd. Ces deux chevaux ont bénéficié de la monte de Brad Pengelly. Ramapatee Gujadhur a, quant à lui, réalisé une journée fructueuse grâce à Silver Snaffles et Ready To Attack dans l’épreuve phare, The Green Tea Mauricebay 100% Health Cup. Au classement, Gilbert Rousset, rentré bredouille samedi dernier, reste solide leader avec Rs 10 494 500, soit Rs 961 500 de plus que son dauphin, Rameshwar Gujadhur, victorieux, lui, dans la course d’ouverture avec Ruby Rocker. Ramapatee Gujadhur complète le podium avec Rs 8 389 500 de gains.

Maurice 5 — Australie 3

Les Mauriciens se sont amusés samedi dernier, car ils ont remporté cinq des huit épreuves au programme. Jameel Allyhosain est celui qui s’est illustré en premier dans l’épreuve d’ouverture avec Ruby Rocker, avant qu’il ne s’offre un beau doublé avec Silver Snaffles. Swapneel Rama s’est imposé avec l’outsider Galtero dans The Mauricebay Green Day Cup. Rakesh Bhaugeerothee semble avoir trouvé la bonne formule. Vainqueur d’une course lors de la 29e journée, il a remporté deux courses samedi dernier avec Carson City et Euroklidon. Les seuls jockeys étrangers qui ont inscrit leurs noms au tableau des vainqueurs sont les Australiens Brad Pengelly et Steven Arnold. La cravache de l’entraîneur Ricky Maingard a réalisé un doublé grâce à Skip The Red et Psycho Syd, tandis qu’Arnold s’est octroyé la course principale sur Ready To Attack.

Grandes premières

La 30e journée a été marquée par les premières réussites des coursiers Ruby Rocker, Galtero, Psycho Syd, Euroklidon au Champ de Mars. Jameel Allyhosain n’a pas eu sortir le grand jeu pour mener le premier nommé vers une grande première sur notre turf. Swapneel Rama a fait triompher Galtero, coursier de Simon Jones, dans un brillant style devant Sierra Redwood. Psycho Syd a confirmé ses récents progrès à l’entraînement pour enfin ouvrir son compteur au Champ de Mars. Dans l’épreuve de clôture, Euroklidon (Rs 2400) a causé une grosse surprise en réalisant un pillar to post avec Rakesh Bhaugeerothee en selle.