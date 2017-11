Trois doublés

Le 32e acte a été favorable aux établissements Amardeep Sewdyal, Jean-Michel Henry et Ramapatee Gujadhur, qui ont enregistré un doublé chacun. Le premier nommé s’est octroyé les deuxième et quatrième épreuves avec Rogue Runner et Var’s Dream respectivement, alors qu’Ernie et Elysian Park ont offert à J. M Henry un beau doublé. Quant à l’entraîneur Ramapatee Gujadhur, il s’est illustré à deux reprises par l’entremise de Ready To Attack et Without A Doubt. Cinq entraîneurs seulement sont sortis en piste pour accueillir leurs gagnants respectifs. Hormis les trois précités, il s’agit de Patrick Merven grâce à In Your Face et Rameshwar Gujadhur avec Noah’s Ark.

Les premières

Ils étaient quatre chevaux à se retrouver sur la plus haute marche du podium pour la première fois sur notre turf. Le coursier de l’entraînement de Patrick Merven s’est envolé vers sa première victoire mauricienne dans The J. Philippe Lagasse Cup. En effet, In Your Face, qui avait débuté en 0-26 avec une bonne deuxième place, s’est retrouvé dans la winner’s enclosure au terme d'une course réservée aux chevaux de B31. Le sprint de 950m a été quant à lui remporté par Rogue Runner, hongre bai de quatre ans de l’établissement Sewdyal, piloté de main de maître par Swapneel Rama. The Swan Pensions Souvenir Plate a vu Noah’s Ark surprendre tout le monde avec Vijay Anand Bundhoo en selle. Le coursier de Rameshwar Gujadhur s’est imposé après sept tentatives chez nous. La septième course est revenue à Elysian Park, coursier de Jean-Michel Henry. Ce dernier est parvenu à vaincre le signe indien après six tentatives sur notre hippodrome.

Encore un doublé pour Rama

Ils sont trois jockeys à avoir réussi un doublé lors de cette journée. Imran Chisty a continué à faire parler de lui en ramenant deux victoires, une pour le compte de son employeur Patrick Merven (In Your Face) et l’autre dans la Coupe d’Or pour Ramapatee Gujadhur (Ready To Attack). Il totalise aujourd’hui quinze victoires en 89 montes. Le Mauricien Swapneel Rama a, lui aussi, réalisé une belle journée avec deux victoires pour le compte d’Amardeep Sewdyal. Notre compatriote a frappé dans la deuxième course à l’issue d’une belle ligne droite sur Rogue Runner, avant de remettre ça dans la quatrième épreuve avec Var’s Dream. Cédric Ségeon, discret depuis quelques semaines, a redonné le sourire à son employeur, Jean-Michel Henry, en ramenant un beau doublé. Ségeon s’est signalé The Swan Life Souvenir Plate avec Ernie, avant de doubler la mise avec Elysian Park dans la septième course.

Performance de la journée

Éblouissante, remarquable, sensationnelle! C’est en ces termes qu’on peut qualifier la performance de Ramapatee Gujadhur cette saison avec ses quatre victoires classiques. Grâce au brillant finish de l’outsider Ready To Attack dans The Swan-Duke Of York Cup, l’établissement Gujadhur a réussi cet exploit.