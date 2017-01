À TROIS MAMELLES : Agressé mortellement pour des letchis samedi

Agressé samedi matin, Steward Jandoo, 37 ans, a rendu l’âme ce matin à l’hôpital Victoria où il avait été admis depuis. Samedi, un inconnu l’a trouvé gisant sur l’asphalte et portant de multiples blessures à Trois Mamelles, Vacoas, et a ensuite contacté son frère et les premiers secours. Selon nos informations, c’est alors qu’il cueillait des letchis dans la cour d’un individu à Vacoas qu’il a été agressé par un groupe de personnes.

Steward Jandoo, un homme de 37 ans ayant des antécédents policiers, aura vécu un véritable calvaire entre les mains de ses agresseurs samedi matin. C’est ce qu’ont confié ses proches au Mauricien ce matin, rencontrés à Cité Sadally, Vacoas. Ces derniers lui avaient rendu visite tous les jours après son agression et avaient vu son état de santé se détériorer au fil des jours. « Lorsque je lui ai rendu visite hier, il était dans un état lamentable. Cela nous a fait de la peine de le voir ainsi », raconte Laura, sa cousine. La victime avait eu le bras gauche et les deux pieds cassés. « Nous avons aussi constaté des traces de brûlures sur son corps », ajoute Laura. L’une des dernières personnes auxquelles la victime a pu adresser quelques mots est son frère, Patrick Baichoo, un habitant d’Albion de 38 ans. Après que la victime eut été conduite à l’hôpital Victoria par les premiers secours, son frère l’y a rejoint suite à un appel anonyme. C’est à ce moment-là que la victime lui a raconté ce qui s’était passé durant les heures précédant son admission à l’hôpital.

Selon son frère, Steward Jandoo s’était rendu à Solférino, Vacoas, accompagné d’un ami. Alors qu’ils cueillaient des letchis dans la cour d’un individu, ils ont été pris en flagrant délit par le gardien. Immédiatement, ce dernier a alerté les propriétaires des lieux. Alors que son ami est parvenu à prendre la fuite, Steward Jandoo a été rattrapé par ses agresseurs. Ces derniers l’auraient placé à bord d’un 4x4 bleu et lui auraient recouvert le visage d’une cagoule avant de le conduire jusqu’à Trois Mamelles, Vacoas. C’est là qu’ils l’auraient violemment agressé. Steward Jandoo a également confié à son frère que ses agresseurs étaient cinq environ. Après l’avoir passé à tabac, ils l’ont laissé pour mort. Peu de temps après, c’est un passant qui l’a trouvé et qui a contacté les urgences. La victime, qui pouvait à peine parler, a uniquement pu lui laisser le numéro de téléphone de son frère pour lui dire de venir sur place. Lorsque Patrick Baichoo est arrivé sur les lieux, cependant, la victime avait déjà été transportée à l’hôpital.

Vers 2 heures, ce matin, Steward Jandoo a succombé à ses multiples blessures. Ses proches déplorent le fait que la police ne se soit pas rendue sur le lieu de l’agression immédiatement après l’arrivée des urgences. « Je pense que les procédures veulent que la police se rende sur place après une agression afin de collecter des indices mais son frère n’avait trouvé personne après le départ des urgences », explique Laura. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi les enquêteurs ont attendu 8 heures, ce matin, pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. À l’heure où nous mettions sous presse, l’autopsie de la victime était toujours en cours. Patrick Baichoo, pour sa part, a dû se rendre au poste de police de Vacoas afin d’apporter des éclaircissements aux enquêteurs dans le cadre de cette enquête.

Selon ses proches, Steward Jandoo n’était pas marié, n’avait pas d’enfants et ne travaillait pas. Il a longtemps vécu chez sa grand-mère paternelle, à Cité Sadally, jusqu’à la mort de celle-ci. Il était ensuite allé vivre chez sa mère, en Italie, avant de rentrer au pays il y a deux ans. Depuis, ses proches ne le voyaient plus autant. « Il allait et venait. Dernièrement, il logeait chez son ami à Quatre-Bornes », indique un proche. Sa tante ajoute que « peu importe quel genre de vie il menait, ses agresseurs n’avaient pas le droit de lui ôter la sienne de cette manière. S’il avait réellement été pris en train de voler, ils auraient dû laisser la police faire son travail ». L’enquête est menée par la brigade criminelle de Vacoas. Les arrestations seraient imminentes.