TROIS NOYADES ENREGISTRÉES EN DEUX JOURS :Sweeta Neerputh, un départ si jeune dans la vie

Sunil Neerputh, le père de Sweeta Neerputh, une étudiante de 23 ans morte noyée le mardi 3 janvier à Mont-Choisy, s’est confié à Week-End. Il était au travail lorsqu’il a appris la nouvelle. “Mon épouse m’avait appelé pour m’annoncer que ma fille était blessée et qu’il fallait absolument que je me rende à l’hôpital du Nord”, dit-il, encore sous le choc. “Sur place, une infirmière m’a dit que le personnel avait tout essayé pour sauver ma fille, mais qu’il était trop tard.” Sa fille, décrit-il, était très ambitieuse et passait beaucoup de temps à apprendre. La jeune fille se spécialisait dans la communication et l’hindouisme à l’Université de Maurice. “Si nous savions que cela allait arriver, nous ne l’aurions pas autorisée à aller à la mer. Elle nous a quittés trop jeune”, soupire Sunil Neerputh.

L’oncle de Sweeta, Satish, évoque la dernière fois qu’il a parlé à sa nièce au téléphone. C’était pour lui souhaiter une bonne année. “Sa disparition est difficile à accepter. C’est une grande perte pour la famille”, dit-il, inconsolable.

Sweeta, aussi connue comme Reena, habitante de Poudre d’Or, est morte noyée le jour où elle s’était rendue chez ses proches à Mon Goût pour passer une journée au bord de la mer. Selon nos informations, elle s’est jetée à l’eau après le déjeuner et s’est retrouvée en difficulté. Alertés par des cris, des volontaires ont tenté en vain de la sauver. Sweeta a été transportée d’urgence à l’hôpital où le médecin a constaté son décès. L’autopsie pratiquée par le médecin-légiste a attribué son décès à une asphyxie par noyade.

Deux autres disparitions tragiques

Le mardi 3 janvier, Vikash Gobin, 40 ans, habitant Eau-Coulée, Attendant Laboratory dans un collège, s’est noyé au Morne. Il avait organisé une sortie ce jour-là pour passer une journée au bord de la mer avec ses proches. Il laisse derrière lui deux fillettes âgées de 2 et 7 ans.

Sing Cheong Shung Sin Mai Kin, un Mauricien de 59 ans établi en France, est mort noyé le mercredi 4 janvier, lors d’une séance de plongée dans le lagon de Mont-Choisy. Son corps a été extirpé des eaux par Jules Charles Prud’homme, instructeur de plongée au Mont-Choisy Blue Water Diving Centre. L’autopsie pratiquée par le Dr S. K. Gungadin, a attribué son décès à une asphyxie due à la noyade. Sing Cheong Shung Sin Mai Kin était en vacances chez ses proches, à Roches-Brunes.

Le chef inspecteur Jean Stephen Bothille, attaché à la National Coast Guard (NCG): «Les personnes qui vont dans l’eau n’assument pas leurs responsabilités. Il faut donc que parmi les proches qui vont à la mer, il y ait toujours une personne pour veiller à ce que ceux qui y vont soient en état de le faire. La NCG a pris des dispositions pour renforcer la securité et donner l’assistance nécessaire sur les plages à travers l’île mais elle ne peut prétendre tout contrôler.”

Appel au public

Le chef inspecteur fait donc un appel aux membres du public pour collaborer avec les officiers de la NCG et les volontaires s’ils voient que quelqu’un se trouve en difficulté en mer. “Avec le nombre de personnes qui entrent dans l’eau en cette période festive, il est parfois difficile d’identifier de loin si la personne est en difficulté ou pas, même dans la zone de baignade.” En ce qui concerne les enfants, insiste-t-il, il faut les surveiller de près, car un moment d’inattention peut coûter cher à une famille.

A partir du dimanche 15 janvier, sur la plage d’Albion : Campagne “Vine aprane sape toi dan delo”

Viraj Ramharai, fondateur de la Surf Life Saving Association et International Lifesaving Trainer, s’est volontairement dévoué à sensibiiser les Mauriciens pendant de longues années à prendre conscience de la nécessité de connaître les dangers de l’eau, aussi bien en mer qu’en piscine.

Selon ses observations, les principales causes de noyade sont la consommation de boissons alcoolisées, la négligence, l’insouciance et l’inconscience des accompagnateurs ou des parents, ainsi que le manque de connaissances des précautions à prendre dans l’eau. “Il y a des précautions élémentaires à prendre pour éviter la noyade. Maurice est une île, donc entourée d’eau. Il est important que la population soit formée et informée, d’une part, sur les dangers qui existent en mer et, d’autre part, sur les gestes qui peuvent sauver une personne qui se trouve en difficulté”, insiste l’International Lifesaving Trainer.

D’où l’initiative de démarrer la campagne de sensibilisation “Vine aprane sape toi dan delo” à partir du dimanche 15 janvier sur la plage d’Albion, en face du Club Med. Cette session de travail, qui sera gratuite, aura lieu pendant 10 semaines de 8h à 9h du matin. Ceux et celles qui sont interessés peuvent appeler sur le 57985131.

Avec ces trois noyades enregistrées en l’espace de 24 heures, Viraj Ramharai croit dur comme fer qu’il est grand temps que chaque plage soit dotée d’une mini-clinique mobile équipée des dernières technologies et avec laquelle sera attachée un personnel formé et qualifié dans ce domaine pour parer à toute eventualité.

Viraj suggère également un “proactive lifeguard service” à Maurice qui emploierait des “unemployed lifesavers” sur une base contractuelle. “Pour une plage comme Mont-Choisy, on aurait dû déployer une douzaine de sauveteurs, un bateau de sauvetage équipé, un Beach Patrol sur la plage, encourager les sauveteurs volontaires en leur fournissant des uniformes, payer leurs frais de transport et les encadrer dans une structure qui réponde aux normes internationales.”

Il faut mettre en place un “volonteer paid lifeguard”, dit-il, si le gouvernement a la volonté de réduire le nombre de noyades. La noyade, dit le diplômé de l’Australian Chisholm Institute, est la troisième cause de décès à Maurice après les accidents de la route et le suicide. “Notre île est entourée d’eau et selon les statistiques dont nous disposons, 85% des Mauriciens ne savent pas nager. Nous nous rendons au bord de la mer par loisir, pou tap ene ti zafaire. Nous refusons d’apprendre à nager, à connaître les dangers de la mer. Il est temps de se réveiller et de prendre conscience de la chance qu’on a de vivre sur une île entourée de mer.”