Trop de guerres, trop de douleurs.

Trop de mères qui pleurent leurs enfants qui meurent.

Alors on lève nos verres à la paix dans le monde,

Bien que l’on soit bénéficiaire d’une fabrique de bombes.

On verse des sommes importantes à des œuvres charitables,

Prétend que l’on négocie qu’à l’amiable.

Et encore des tonnes de trucs qui attirent des mérites,

Cela m’étonne, puisque c’est cent pour cent hypocrite.

Dire non, non à la guerre car ce n’est pas la solution.

Dire non, non à cette bande de cons.

Dire non, non pour la nouvelle génération.

Dire non, si nous sommes tous frères, alors la guerre oublions.

Sèche tes larmes, baisse tes armes,

Ne vois-tu pas que tu détruis, tout ce qu’ils ont construit.

Ne rends pas le mal pour le mal, car tuer c’est pas normal.

Tu te prends pour un guerrier, alors que tu n’es qu’un meurtrier.

Tu détruis des vies, détruis des families.

Fais des enfants des orphelins, et fais mourir les gens de faim.

Tu détruis tout sur ton passage, aveuglé par la rage.

Mais n’entends-tu pas ces cris, ceux qui te disent ceci.

Dire non, non à la guerre car ce n’est pas la solution.

Dire non, non à cette bande de cons.

Dire non, non pour la nouvelle génération.

Dire non, si nous sommes tous frères alors la guerre oublions.

Dédié à tous les pays en guerre.

À tous ces enfants, qui ne connaîtront jamais leurs pères.

À toutes ces mamans, qui ne seront jamais grand-mères.

Pour être nées au mauvais moment, à la mauvaise place sur terre.

Là-bas où l’innocence n’a plus sa raison d’être.

Où tu perds ton enfance, en appuyant sur la gâchette.

Où tu te dis t’as de la chance, de pouvoir te tenir à la fenêtre.

Où la mort est une délivrance, car enfin la douleur s’arrête.