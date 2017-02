TROU-AUX-BICHES: Un réseau de véhicules volés démantelé

Un réseau de vente de véhicules volés a été démantelé hier par les hommes du sergent Arnasala, du poste de Trou-aux-Biches. L'escroquerie a été révélée par un client. Les membres de ce réseau fabriquaient de faux papiers avant de convaincre des personnes âgées de mettre le véhicule à leur nom contre paiement de Rs 5 000. La voiture était ensuite revendue à une tierce personne et les malfrats encaissaient l'argent du butin. C'est en s'apercevant que la National Transport Authority (NTA) ne disposait d'aucun papier d’enregistrement qu'un des clients a compris qu'il s'était fait avoir. Une vingtaine de clients auraient été victimes de cette escroquerie. Plusieurs voitures ont été récupérées.

Hier, vers 10h, la police a procédé à l'arrestation d'un dénommé Steeve Patrick Pondor, 48 ans, laboureur de son état. Plus tard, à 17h, l'équipe a procédé à une fouille chez Mohamad Yunus Dhundass, 24 ans, sans emploi et habitant Curepipe, et a saisi plusieurs articles, dont 14 “horsepowers”, 14 certificats d'assurance, un ordinateur portable, une imprimante, un disque dur externe, une carte mémoire, un chargeur électrique, une matraque, trois couteaux, quatre CD, 10 pages vierges à l'entête de l'assurance Phœnix, un téléphone portable, un timbre, deux tampons et un carnet. Les deux suspects sont écroués. L'enquête policière se poursuit.

MRA/ADSU—DANS UN ENTREPÔT DE DHL: Saisie de 2,8 kg de résine de cannabis

Les officiers de l'Anti-Narcotics Section (ANS) du département des douanes de la Mauritius Revenue Authority (MRA), en collaboration avec l'ADSU, ont procédé à la saisie de 2,8 kg de résine de cannabis, pour un montant total de Rs 7 millions, dans un entrepôt de DHL le 28 janvier dernier. Dans un communiqué, la MRA indique que l'équipe a saisi un carton de 10 pots en plastique devant contenir des échantillons de savon. Mais en scannant le paquet, le contenu des pots a été jugé suspect et l'un d'eux a été ouvert. Il a laissé apparaître une résine souple de couleur noire dans la partie inférieure que l'équipe a suspecté être de la résine de cannabis. Confirmation apportée par Cassidy, le chien de la K9 Unit du département des douanes. Selon la MRA, ces dix pots sont arrivés par le vol 190 de la South African Airways, en provenance de Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils seraient originaires du Ghana.

PAMPLEMOUSSES:Un quadragénaire succombe à ses blessures

Giandeo Goorye, 42 ans, maçon de son état et habitant St-André, est mort sept jours après avoir été victime d’un accident de la route. Le 8 février à 19h30, il s’apprêtait à traverser un rond-point lorsqu'il a été heurté par une voiture conduite par une Japonaise de 51 ans habitant Port-Louis. La victime était admise aux soins intensifs de l’hôpital du Nord. L’examen post-mortem pratiqué par le médecin légiste de la police, le Dr Sunassee, a conclu à un traumatisme crânien. Le test d’alcoolémie pratiqué sur la conductrice s’est révélé négatif. Il était prévu ce matin qu’elle soit traduite en cour.

GRAND-GAUBE: Rs 1,2 million d’articles volés à un Allemand

Un Allemand de 69 ans a fait les frais de deux malfaiteurs hier soir vers minuit alors qu’il se trouvait chez lui, à Calodyne. Les deux hommes cagoulés auraient fait irruption en passant par une porte restée ouverte alors que l’alarme, elle, n’était pas activée. Les malfrats ont alors immobilisé leur victime avant de la bâillonner. Devant son refus de leur donner les clés de ses coffres, il a été passé à tabac. Ce n’est qu’à 5h du matin qu’il a repris connaissance et est parvenu à défaire ses liens. Sa chambre a été saccagée et plusieurs objets de valeur ont été emportés, notamment deux coffres, dont l’un contenait des bijoux, des documents personnels, un téléphone portable de la marque Samsung, quatre appareils photo, 10 montres et deux litres de whisky. Aucun objet n’était assuré. La victime devait aussi constater que les cambrioleurs se sont enfuis à bord de sa Nissan March, immatriculée 1808 AP 06. La valeur totale du butin est estimée à Rs 1,2 million.

PETIT-RAFFRAY: La maison d’un manager de supermarché cambriolée

Des biens pour un total de Rs 300 000 ont été volés chez le manager du supermarché Simla Way hier entre 15h15 et 17h45. Ce n’est qu’à 22h que le propriétaire de la maison a constaté le vol. Des bijoux, un ordinateur portable, des trousses de maquillage, six paires de lunettes, un appareil photo et une somme de Rs 58 200 ont été emportés.

TERRE-ROUGE: Une quadragénaire victime de vol à l’arraché

Une Helper de 40 ans a été victime d’un vol à l’arraché alors qu’elle se rendait à son travail, à Riche-Terre. Aux feux de signalisation de Terre-Rouge, le passager d’une mobylette, portant une fausse plaque d'immatriculation et de couleur noire, a arraché sa chaîne en or, estimée à Rs 15 000.

QUATRE-BORNES: Une chaîne en or volée et récupérée

Une femme entrepreneur de 53 ans habitant Paillotte s'est fait arracher sa chaîne en or, estimée à Rs 95 000, alors qu’elle se trouvait à l’arrêt d’autobus de Quatre-Bornes. Peu après, alors qu’elle avait déjà dénoncé le vol, la police a arrêté un dénommé Shailen Ramasawmy, 23 ans, qui avait en sa possession le bijou volé.

EAU-COULÉE: Deux hommes dans un état sérieux après une agression

Deux commerçants, âgés de 23 ans et 33 ans et habitant Curepipe, ont été retrouvés avec des blessures à Bruce Square. Ils ont déclaré avoir été tabassés par cinq hommes à coups de barre de fer. Ils sont tous deux admis à l’hôpital Nehru, où leur état de santé inspire de vives inquiétudes. Les agresseurs sont toujours recherchés.

ROSE-BELLE: La demeure d’un superviseur cambriolée

Un superviseur de 33 ans, habitant Bethléem, Rose-Belle, a été victime d’un cambriolage. Sa résidence secondaire, à Morcellement VRS, Union Park, a reçu la visite de malfaiteurs hier à 20h. Des meubles et des ustensiles de cuisine ont été emportés, le tout totalisant Rs 55 000.