TRUTH COFFEE - PREMIER COFFEE SHOP DE BODY & SOUL : Allier le fashion au Coffee Lifestyle

Après avoir acquis une réputation solide dans le fashion trend, Body & Soul a ouvert son premier Coffee Shop rue Sir William Newton, à Port-Louis. L’inauguration a eu lieu mercredi devant un parterre d’invités. L’idée première est d’allier le fashion au coffee lifestyle et, surtout, comme l’explique Jason, le gérant, le projet relève d’une passion pour un art que représente le Barista Made Coffee. Rencontre avec des baristas qui n’échappent pas à la mode des boissons gourmandes à base de café et de lait et qui ont acquis l’art du dessin en donnant des formes originales avec de la mousse sur votre cappuccino.

Dès qu’on franchit la porte du Coffee Shop de Body & Soul, on est happé par le côté vintage et épuré, qui apporte une note exotique. Une salle est destinée à la préparation des cafés servis avec des paninis et des gâteaux faits maison, dont la spécialité reste les macarons. L’autre salle est destinée à ceux et celles qui viennent faire leur shopping vestimentaire. Allié les deux sous un même toit est un concept bien ancré des promoteurs et vu l’engouement des clients qui défilent, les clients ont sans aucun doute bien adhéré aux deux produits. Pour Émilie Oogarah, Marketing & Communication Manager d’Exotic Group, « le concept du “cup to go” est bien ancré dans les capitales à l’international ». Ce concept de Body & Soul permet aux clients de faire une pause pendant leur shopping. « Le café est souvent un passage obligé sur le chemin du bureau », note Émilie Oogarah.

Pour Jason, le gérant de Truth Coffee, qui a étudié la technique de barista en Afrique du Sud, il dit que le barista peut-être comparé à un sommelier, l’un maîtrisant la technique du vin et l’autre celle du café. Toutefois, le métier de barista demande un certain doigté dans l’art de la préparation du café. « Il doit savoir les mélanges, connaître les variétés de café proposées, leur degré de torréfaction et avoir de l’habileté à effectuer des dessins originaux lors de la présentation du café au client », explique Jason.

Dans le même ordre d’idées, ce dernier explique que, pour obtenir de beaux dessins, comme une feuille, un cœur ou une rosetta, le lait doit être préalablement chauffé autour de 3°C à 5°C. « C’est la technique du milk frothing. Beaucoup de baristas d’hôtels maîtrisent cet art, mais, nous, nous allons plus loin. Quand le client a fini de boire, le design reste toujours au fond de la tasse. Il y a aussi le goût qui entre en jeu. Un café ne doit pas comporter beaucoup de sucre, tout est une question d’équilibre. » Body & Soul bénéficie des conseils de Truth Coffee, de Capetown, pour la qualité de sa torréfaction de café artisanal. Le Coffee Shop est ouvert du lundi au samedi.