TUBERCULOSE : Une maladie que l’on peut éviter et soigner, selon le Dr Nolwenn Davy

S’unir pour mettre fin à la tuberculose. Tel est le thème 2017 de la Journée mondiale contre la tuberculose célébrée chaque 24 mars. Dans ce contexte, le Dr Nolwenn Davy, pneumologue à l’hôpital Apollo Bramwell, indique que la tuberculose était « longtemps connue comme une maladie honteuse » car étant infectieuse et ayant longtemps été la cause de décès. « La découverte d’antibiotiques efficaces après la Deuxième Guerre mondiale avait permis une diminution des cas dans les pays développés. Mais, les migrations de populations, l’épidémie du sida et l’émergence de bactéries résistantes ont favorisé la réémergence de la maladie qui reste un problème de santé publique dans le monde ». Malgré tout, souligne la spécialiste, il s’agit d’une maladie que l’on peut éviter à travers « une meilleure prévention, des dépistages et un traitement adapté ».

Sans traitement, la tuberculose peut causer la mort dans 50% des cas, fait ressortir le Dr Nolwenn Davy. Qu’est-ce que la tuberculose ? « C’est une maladie infectieuse qui se développe lentement, sur des semaines et des mois. Elle touche principalement les poumons mais qui peut atteindre d’autres organes. L’infection provoque des lésions nodulaires qui détruisent le tissu pulmonaire faisant des trous ou cavités ». Mais, si un traitement adéquat est administré, la maladie peut être soignée. N’empêche, « elle peut parfois laisser des séquelles au sein des organes touchés ».

La tuberculose reste aujourd’hui un problème de santé publique dans le monde. En effet, « la résurgence de la précarité, les migrations de populations et l’épidémie du sida ont conduit à la réémergence de la maladie qui reste un problème de santé publique dans le monde, aggravé par l’émergence de bactéries résistantes au traitement conventionnel ».

Selon le Dr Nolwenn Davy, la tuberculose, qui est due à une bactérie (mycobacterium tuberculosis) « se transmet d’une personne à l’autre par voie aérienne. Quand une personne ayant une tuberculose pulmonaire tousse, éternue ou crache, elle projette des bacilles tuberculeux dans l’air. Le bacille de la tuberculose peut être alors inhalé par d’autres personnes qui peuvent contracter la maladie ». Si tout le monde peut attraper la tuberculose, les personnes les plus vulnérables sont celles « ayant un système immunitaire fragile qui sont en contact avec un sujet tuberculeux. Les personnes en bonne santé détruisent normalement les bactéries grâce au système de défense pulmonaire. Toutefois si les mécanismes de défense sont trop lents ou pas assez efficaces ou qu’il y a beaucoup de bactéries la maladie peut se développer ».

Sont ainsi plus à risques les patients immunodéprimés ; les sujets infectés ayant aussi le VIH (ils ont 20 à 30 fois plus de risque de développer une tuberculose évolutive) ; les patients sous traitement immunosuppresseur ; ceux qui souffrent de malnutrition. « Le tabagisme augmente beaucoup le risque de tuberculose évolutive et de décès. Il intervient dans plus de 20% des cas de tuberculose dans le monde ». Il y a aussi les personnes âgées ; les diabétiques et les enfants en bas âge.

Quant aux pays les plus à risques, indique Dr Davy, six pays ont totalisé 60% des nouveaux cas: l’Inde, l’Indonésie, la Chine, le Nigéria, le Pakistan et l’Afrique du sud. « On recense plus de 95% des cas et des décès dans les pays en développement ». La pneumologue fait par ailleurs ressortir qu’« environ un tiers de la population mondiale est porteuse d’une tuberculose latente, ce qui signifie que ces personnes ont été infectées par le bacille tuberculeux mais ne sont pas (encore) malades et ne peuvent pas transmettre la maladie. Sur toute la durée de leur vie, les sujets infectés par le bacille tuberculeux ont un risque de 10% de développer la maladie. Par contre, le risque est beaucoup plus élevé pour ceux qui ont des facteurs de risque ».

Les symptômes les plus courants de la tuberculose, selon le Dr Davy, sont une toux accompagnée d’expectorations parfois teintées de sang voire du sang en quantité plus ou moins abondante ; des douleurs thoraciques ; un état de faiblesse ; une perte de poids ; de la fièvre et des sueurs nocturnes. Elle précise toutefois qu’« aucun de ces signes n’est spécifique à la maladie. C’est l’ensemble des symptômes qui permet d’évoquer la maladie ».

Avant de poser un diagnostic, « une radiographie pulmonaire permet de voir des images évocatrices de la maladie mais le diagnostic se fait par la mise en évidence du bacille de Koch. L’agent causal, le bacille de Koch est recherché souvent dans les expectorations (analyse directe du prélèvement et mise en culture sur un milieu spécifique pendant 2 mois). Plusieurs prélèvements sont parfois nécessaires pour mettre en évidence le bacille. Une fibroscopie bronchique est parfois utile pour réaliser des prélèvements au niveau des bronches. Un antibiogramme (analyse de la sensibilité aux antibiotiques) sera également effectué afin d’adapter le traitement. Il existe maintenant des tests plus performants permettant un diagnostic plus rapide ainsi que l’antibiogramme » explique la pneumologue de l’hôpital Apollo Bramwell.

La tuberculose peut être grave si elle n’est pas prise en charge correctement. « Concernant la tuberculose évolutive sensible aux antibiotiques antituberculeux, on administre un traitement standard de 6 mois associant 4 médicaments antituberculeux pendant 2 mois puis 2 médicaments pendant 4 mois. La prise des médicaments doit être rigoureuse pendant la durée totale requise pour une bonne efficacité et limiter le risque de résistance. On utilise les médicaments antituberculeux depuis des décennies et on a mis en évidence des souches résistantes à un ou plusieurs médicaments. La résistance apparaît quand les médicaments antituberculeux ne sont pas utilisés comme il faut (prescription erronée, mauvaise observance du traitement) ». Dr Davy souligne l’importance de « réaliser un dépistage dans l’entourage du patient afin de traiter les sujets contaminés ou source de la maladie afin de les traiter également ».

En guise de prévention, il existe un vaccin bcg qui prévient certaines formes sévères chez l’enfant mais « qui n’est pas totalement efficace pour prévenir le développement de la maladie tout au long de la vie ». Mais, « le meilleur moyen de prévenir la tuberculose est d’identifier le plus rapidement les cas de tuberculose et de les traiter efficacement ainsi que de dépister l’entourage des patients ». Ensuite, « améliorer les conditions de vie, lutter contre la malnutrition et la précarité ainsi que le dépistage et traitement des patients hiv sont également importants ».