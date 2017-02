TUNISIE/RESTE DE L'AFRIQUE : Fabrice Bauluck retenu au sein de la sélection africaine

Une saison qui s'annonce chargée pour Fabrice Bauluck. Alors que le tireur de la catégorie -54 kg sera à la reconquête de son titre mondial au Brésil en novembre, voilà qu'il a été retenu au sein de la sélection africaine qui défiera la sélection tunisienne au cours d'un gala de kick-boxing prévu le 12 avril à Tunis. Il sera accompagné de l'entraîneur national, Judex Jeannot.

Auparavant, soit le 1er avril au gymnase James Burty David à Trou-aux-Cerfs, Fabrice Bauluck aura défendu sa ceinture mondiale face à un Marocain. Si le nom de son adversaire n'est pas encore connu, il n'est pas à écarter que ce soit Issam Boukdir, un des meilleurs tireurs africains de cette catégorie et qui s'était d'ailleurs distingué lors de la 8e édition des championnats arabes l'année dernière.

Quoi qu'il en soit, le promoteur sud-africain Joe Viljoen multiplie les démarches afin que ce combat, prévu dans le cadre du gala Maurice/Afrique du Sud, se déroule dans les meilleures conditions.

Fabrice Bauluck sera également en action lors de la World Cup prévue en Hongrie fin mai en compagnie de trois ou quatre autres tireurs mauriciens. Toutefois, la participation aux Internationaux d'Italie a du être annulée du fait que cette compétition, initialement prévue du 1er au 4 juin, a été reportée à la mi-juin. Reste que malgré cet imprévu, Judex Jeannot compte offrir la meilleure préparation possible en vue des Mondiaux. « Il faut qu'ils aient atteint leur forme optimale au Brésil », avance-t-il.

Dans ce contexte, les championnats nationaux low-kick, première compétition sur le plan local et prévus le 25 courant au complexe sportif de Beau-Bassin, s'annoncent comme une intéressante mise en jambes. Parmi les combats prévus, citons ceux qui opposeront Fabrice Bauluck à Cédric Changou et Jessica Jocelyn à Annaëlle Coret. Ces deux tireuses, pour rappel, sont présélectionnées pour les Mondiaux. Par contre, James Agathe se retrouvera sans adversaire.