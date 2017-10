TURBULENCES À AIR MAURITIUS : “Cela s’apparente à une grève illégale” selon Étienne Sinatambou

“Même si la direction d’Air Mauritius prendra des actions suivant le mouvement des pilotes, au gouvernement nous n’acceptons pas qu’un petit groupe ait pris des passagers en otage!”, s’indignait Étienne Sinatambou, porte-parole du gouvernement MSM/ML, hier matin. Le gouvernement Lepep ne digère pas l’action d’il y a une semaine des pilotes de la compagnie d’aviation nationale, qui a provoqué des turbulences sans précédent à Plaisance. Et le gouvernement l’a à nouveau fait comprendre par le biais du ministre Sinatambou, lors de son exercice de communication avant la mi-journée, hier.

Qualifiant la démarche des pilotes de “situation anormale”, Étienne Sinatambou a indiqué qu’une enquête aurait révélé “des éléments troublants.” Selon ce dernier, cette enquête démontrerait qu’”il y a eu une action concertée pour prendre la compagnie, les clients, les employés et le pays en otage.” Que “tout à coup, 12 personnes tombent malades le 5 octobre et 10 autres le lendemain”, cela s’apparente à un coup délibéré, dit le porte-parole du gouvernement. “Pour les autorités, a-t-il réitéré, cela s’apparente à une grève illégale.” Une grève qui, selon lui, aura coûté Rs 240 M.

Pour le porte-parole du gouvernement, les pilotes “ont fait montre d’absence de responsabilité envers la compagnie d’aviation nationale”, laquelle, a-t-il ajouté, débourse Rs 1,120,000,000 pour le salaire de 200 pilotes engagés auprès d’elle. Et de souligner que certains pilotes toucheraient un salaire de Rs 800 000 et Rs 1.2 M, respectivement, par mois. “Ce qui fait trois fois mon salaire!”, soulignait Étienne Sinatambou qui s’est dit étonné que certains de ces pilotes “mal intentionnés” bénéficient du privilège qu’Air Mauritius prenne leur impôt en charge. Même que ceux-ci auraient insisté “pour que leur salaire soit payé en Euro et au taux fixe de Rs 45.” Étienne Sinatambou déplore que les pilotes contestataires aient choisi une autre voie au lieu de faire une représentation en suivant les procédures en place au département des ressources humaines.

C’est aussi durant cette conférence de presse qu’Étienne Sinatambou a réitéré la “satisfaction” du gouvernement à propos des travaux menés par l’hôtel du Saint-Géran “dans le respect de la loi.”

Étienne Sinatambou est également revenu sur la Negative Income Tax, mesure qui prendra effet bientôt. Mais cette semaine, il a apporté de nouveaux éléments en déclinant les 17 régions de Port-Louis, Quatre-Bornes, Curepipe, Phœnix, Vacoas, St-Pierre, Rose-Hill, Bambous, Terre-Rouge, Triolet, Goodlands, Rivière du Rempart, Flacq, Quarter-Militaire, Mahébourg, Rivière des Anguilles et Rose-Belle où des centres de Free Income Tax Assistance sont mis à la disposition du public à partir de ce week-end. Ces centres qui opéreront jusqu’au week-end du 28-29 octobre seront ouverts de 8h30 à 16h. Seuls les salariés percevant moins de Rs 9,900 mensuellement, en règle auprès du National Pension Fund (NPF) et du National Solidarity Fund (NSF), entre autres, seront éligibles à cette mesure considérée comme une prime à l’emploi.

D’autre part, le ministre Sinatambou a rendu hommage à tous les athlètes qui ont brillé durant les rencontres internationales et ont fait honneur au quadricolor. Le porte-parole du gouvernement en a fait mention pendant son intervention sur le State Recognition Allowance Scheme à l’intention des athlètes de haut niveau.