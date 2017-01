APPEL VINTAGE ANGEL: Sanction réduite pour Bhaugeerothee

Le comité d'appel a entendu Rakesh Bhaugeerothee mardi dernier après que le cavalier mauricien eut interjeté appel de la sanction de quatre semaines et de Rs 25 000 d'amende infligée par les Racing Stewards suite à son handling de Vintage Angel le 22 octobre dernier (30e journée). Pour rappel, il avait été reproché à Rakesh Bhaugeerothee de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour que l'élève de Simon Jones obtienne la meilleure place à l'arrivée dans une épreuve remportée par It's My Party. Le Mauricien a certes perdu son appel mais il a vu sa suspension réduite à trois journées de suspension assortie d'une amende de Rs 10 000. Rakesh Bhaugeerothee n'est toutefois peut-être pas au bout de ses peines puisqu'il se pourrait bien que la Police des Jeux reprenne le dossier maintenant que le board d'appel a livré son verdict.

ENTRAINEMENT ROUSSET: Night In Seattle proche de la fin?

La suite de la carrière de Night In Seattle s'inscrit plus que jamais en pointillé. Renseignement pris, l'élève de Gilbert Rousset souffrirait de ses genoux et une décision concernant son avenir devrait être prise dans les deux prochaines semaines mais il est fort probable que les turfistes ne revoient plus ce fils de Mambo In Seattle de nouveau en action au Champ de Mars. Lors de sa courte carrière chez nous, Night In Seattle s'est imposé à trois reprises dont une victoire classique dans la Duchesse et un succès semi-classique dans le Turf Magazine Golden Trophy. La dernière sortie du champion de l'entraînement remonte au 4 septembre dernier où il prenait une modeste 6e place derrière Parachute Man dans l'édition 2016 du Ruban Bleu.

ENTRAINEMENT GUJADHUR—STEVEN ARNOLD: Le nouveau jockey titulaire

Ramapatee Gujadhur et les siens ont décidé de revoir leurs ambitions à la hausse pour la saison 2017. Alors que la plus vieille écurie du turf avait bouclé la dernière campagne avec Yashin Emamdee au poste de jockey titulaire, c'est l'expertise étrangère qui sera à nouveau requise du côté de la cravache bleu électrique et écharpe rouge. Après Ben Kennedy (Australie) et David Walsh (Nouvelle-Zélande) l'année dernière, c'est de nouveau vers l'Océanie que l'entraînement Gujadhur s'est tourné pour dénicher l'oiseau rare en la personne de Steven Arnold. Âgé de 42 ans, ce cavalier longiligne – il mesure 1m75 – est quelqu'un qu'on ne présente plus en Australie, lui qui s'est surtout distingué avec le protégé de Bart Cummings, So You Think, avec lequel il a remporté des courses de Groupe 1. Reconnu pour être un excellent juge, Steven Arnold a dû se battre tout au long de sa carrière pour stabiliser son riding weight à 55 kg mais ses qualités de horseman lui ont valu la confiance de plusieurs entraîneurs de renom au pays des kangourous. Avec la signature d'une telle cravache d'expérience, il va sans dire que Ramapatee Gujadhur entend jouer un rôle plus important dans le championnat des entraîneurs, qu'il a remporté pour la dernière fois en 2015.

ACQUISITIONS 2017: Un contingent de 15 nouveaux a débarqué hier

On s'active en coulisse pour le début de la prochaine saison hippique et ils sont ainsi plus d'une centaine de nouveaux compétiteurs à être déjà sur place en marge de la campagne 2017. De ceux-là, ils sont quinze à avoir débarqué hier en provenance de l'Afrique du Sud. Du lot, c'est bien Rameshwar Gujadhur qui se taille la part du lion avec sept nouvelles unités, dont les prometteurs Noah's Ark (quatre victoires) et Hililyhililyhilo (trois victoires). Executive Power, la nouvelle unité de l'entraîneur champion Gilbert Rousset, sera aussi à suivre cette année avec un palmarès de quatre victoires et huit placés pour 14 tentatives dans son pays natal. Le prochain contingent de nouveaux est attendu vers la mi-février.

Ci-dessous la liste complète des 15 nouveaux qui ont débarqué le 21 janvier:



CHEVAL ECURIE AGE PALMARES

CHARLESTON HERO ALLET307-00-06

EXECUTIVE POWERROUSSET414-04-08

GLORIOUS GOODWOODR.GUJADHUR307-01-03

GONDWANAR.GUJADHUR304-00-02

HILILYHILILYHILOR.GUJADHUR414-03-04

NOAH'S ARKR.GUJADHUR409-04-03

OLE GUNNARPERDRAU413-03-04

OLIVE GARDENR.GUJADHUR407-00-02

PURPLE ROCKMAINGARD407-00-04

REBEL ALLIANCEMAINGARD304-00-02

REDWOOD VALLEYMAINGARD304-00-01

SIERRA REDWOODR.GUJADHUR303-00-02

WANTED MANR.GUJADHUR304-01-01

ZAGAZIGALLET302-00-00

ZEN MASTERHURCHUND413-02-04