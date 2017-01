TYROLIENNE DE CASELA : De l’adrénaline au bout du fil

Depuis quelque temps, Casela World of Adventures a relancé les activités du Mountain Kingdom, où règnent les tyroliennes, le pont népalais et le Canyon Swing. Les mesures de sécurité ont été renforcées au niveau des structures et des procédures, et la formation des encadreurs a été revue durant la période de rénovation. Ce, dans le but de permettre aux visiteurs de vivre une flopée de sensations une fois qu’ils sont lancés dans le vide au bout des cordes et des câbles. Nous nous sommes laissé tenter par le Zipline 400.

Les dernières consignes sont inattendues. Au bout de quatre descentes, la zipline n’avait pas encore livré tous ses secrets. Le meilleur a été gardé pour la fin. Il s’étend sur 400 mètres. À l’autre extrémité du câble en acier, la charmante jeune femme qui s’est élancée juste avant nous est désormais à peine visible, alors que les guides s’affairent à la décrocher. L’aventure, elle l’a vécue passionnément, a-t-elle confié avant ce dernier envol.

Un beau soleil éclaire ce paysage d’un autre monde composé de montagnes, d’une dense végétation au fond de la vallée. Au loin, la mer renvoie la lumière vers le ciel bleu où flottent quelques nuages. Le bruit de la mystérieuse cascade cachée derrière les arbres, dont les feuilles sifflent au gré du vent, renforce la sensation d’évasion. Rien de mieux pour terminer cette tournée entre ciel et terre, commencée un peu plus tôt ce matin.

Immersion sauvage.

En guise d’initiation, une mini-traversée à quelques mètres du sol entre deux petites plates-formes installées à côté des locaux de l’équipe attachée au Zipline. C’est là que s’arrête le bus transportant les personnes venues vivre d’autres sensations au Casela World of Adventures. Une petite virée le long des champs du côté des montagnes derrière le village de Cascavelle. Ce bol de grand air ne pouvait qu’être revigorant en cette période où la chaleur invite à l’escapade.

Aussitôt débarqués, les visiteurs sont accueillis et pris en main par l’équipe d’accompagnateurs, composée de Denis Camouin, Kennedy Philip, Akshan Beetah, Judex Roméo, Ansley Auriant, Sarah Bouquet, Christophe Legoffe, Jordy Résidu et Christelle Rita. Les effets personnels des apprentis aventuriers sécurisés dans une pièce dédiée, ces derniers sont aussitôt équipés pour la grande virée. Le harnais fixé au niveau des jambes et de la taille comprend déjà un mousqueton de sécurité et la poulie. Deux paires de gants et le casque sont de rigueur. S’ils veulent bien rigoler un bon coup pour détendre les éventuelles tensions, les accompagnateurs font vite comprendre que la sécurité est l’élément avec lequel on ne plaisante pas.

Normes de sécurité.

Il y a quelques mois, un malheureux accident qui avait fait trois blessés avait poussé le parc à stopper la tyrolienne. Il fallait rétablir la confiance et offrir une meilleure garantie à la clientèle. Casela a décidé de mettre les activités du Mountain Kingdom en conformité avec les normes de l’European Rope Course Association (ERCA). Dans un communiqué émis deux mois après la rénovation, il avait été souligné ce qui suit : “L’ERCA est l’un des principaux fournisseurs d’inspection en Europe, la seule organisation qui offre une formation et une évaluation pour les inspecteurs agréés et les organismes de contrôle reconnus. Les inspecteurs ERCA ont accès à des connaissances partagées auprès de 17 organismes d’inspection, répartis dans 30 pays, incluant la France, l’Angleterre et l’Allemagne, avec une expérience collective de plus de 190 ans.” Les tyroliennes, le pont népalais et le Canyon Swing étaient de nouveau opérationnels après avoir obtenu l’aval de l’ERCA et de la Mauritius Tourism Authority.

Cette remise à niveau exceptionnelle ne s’est pas faite que pour les infrastructures et les procédures. Elle a aussi pris en considération la formation des encadreurs. “Nous sommes les seuls dans la région et en Afrique à avoir suivi cette formation”, confient ces derniers, assis sur l’un des troncs servant de bancs dans les locaux du Mountain Kingdom. Une pointe de fierté pour expliquer l’importance accordée à la sécurité. Mais tout se fait avec souplesse. L’objectif est de permettre au client de vivre un moment inoubliable : “Son plaisir doit aussi primer.”

Procédures de décollage.

Tout cela passe par ce mélange de sensations ressenties une fois que l’on s’élance dans le vide. Préalablement, toutes les explications ont été fournies par les accompagnateurs, qui se sont aussi assurés que chaque visiteur ait compris les rudiments fondamentaux de cette activité. Une main sur la poulie pour se stabiliser, l’autre sur le mousqueton, c’est aussi de la main principale que l’on freine lorsque l’un des encadreurs place ses bras en croix. Surtout ne pas tenter d’agripper le câble, mais simplement placer la main dessus et exercer une pression en fonction de la vitesse atteinte. Les double gants sont d’une importance primordiale, comprend-on alors.

Les neuf guides sont à pied d’œuvre pour chaque groupe, composé au maximum d’une dizaine de personnes. Une première équipe reste sur la plate-forme de départ, tandis que les autres sont déjà au point B pour réceptionner les visiteurs. Au point A, la poulie est fixée au câble tendu au-dessus de la vallée. Une corde de sécurité est également installée pour doubler les précautions. Lorsque le signal est donné, il suffit de se laisser aller.

Liberté.

Les uns parleront d’angoisse, les autres de ce premier pas qui permet de vaincre la peur. Mais il s’agit avant tout d’un grand sentiment de liberté, une sorte d’ivresse ineffable qui exacerbe les sens au moment où s’entame la descente le long du câble. La première descente se fait souvent sans que l’on y comprenne grand-chose. C’est généralement à partir de la deuxième que l’on prend mieux conscience des joies de cette activité.

Durant les quelques secondes de cette traversée, on a définitivement l’impression de voler dans ce ciel sauvage, où la nature est restée indomptée. C’est en fonction de la topographie des lieux que les lignes ont été installées, sans qu’elles ne dénaturent la vallée. D’en haut, l’on admire ce paysage et la cime des arbres qui masquent la rivière qui coule au fond. Quand celle-ci se dévoile, le spectacle est encore plus grandiose, bien qu’il soit bref.

Quatre cents mètres plus loin.

La descente se fait d’un point à l’autre en zigzag au-dessus de la vallée avec, à chaque point de départ et d’atterrissage, le même rituel pour accrocher et détacher les visiteurs. La peur du vide et les hésitations sont finalement vaincues. On se laisserait bien aller à quelques prouesses calculées, mais les guides restent vigilants et en constante communication.

Et voilà qu’arrive finalement la ligne des 400 mètres. Elle garantit d’exacerber toutes les sensations ressenties jusqu’ici sur les quatre lignes précédentes. Plus longue, elle paraît aussi plus haute. Vingt-deux secondes de traversée au-dessus de la forêt. Alors que l’on se prépare pour le dernier frisson, les consignes changent : “La seule règle est de ne pas attraper le câble. Lâchez la poulie et le baudrier; les autres s’occuperont de vous réceptionner à votre arrivée. Vous pouvez ouvrir les bras, mettre la tête en bas, faire comme bon vous semble.” Allons-y !

Tarif

Les tarifs pour les activités au Mountain Kingdom sont les suivants :

- Tyrolienne 400 m : Rs 805 (résidents), Rs 1,125 (non-résidents).

- Tyrolienne Le Pont : Rs 805 (résidents), Rs 1,125 (non-résidents).

- Tyrolienne Full Day : Rs 2,890 (résidents et non-résidents).

- Canyon Swing : Rs 450 (résidents et non-résidents).

Soulignons que ces sorties sont disponibles à des heures précises.

JEU CONCOURS

Trois entrées et trois sorties Zipline 400m à gagner

Avec la collaboration de Casela World of Adventures, Scope met en jeu trois coupons comprenant un billet d’entrée et une sortie Zipline 400m pour adultes et selon les conditions appliquées.

Pour participer, il suffit de découper le coupon publié plus bas et de le renvoyer à la rédaction à l’adresse suivante, avant le mardi 24 janvier 2017 à midi :

Scope (Casela), 8 rue St Georges, Port-Louis, BP 7.

Nom :

Adresse :

Téléphone :