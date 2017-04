UNESCO ARTIST FOR PEACE : Le Premier ministre exprime sa fierté envers Jane Constance

Après la soumission du nom de Jane Constance à l’Unesco Artist For Peace, l’instance internationale a nommé la grande gagnante de The Voice Kids 2015 artiste pour la paix pour une période de deux ans, aux côtés de stars de renom international. Dans ce contexte, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a reçu la jeune chanteuse hier à son bureau où il lui a exprimé sa fierté.

En présence du ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, le Premier ministre a dit sa fierté de recevoir Jane Constance et ses parents dans le cadre de cette nomination « rare » à l’échelle internationale. Pravind Jugnauth a rappelé que c’est en tenant compte du parcours de la jeune fille, née non-voyante mais si talentueuse, que le gouvernement a pris la décision de soumettre sa candidature à l’Unesco. « Elle rejoindra les stars internationales pour faire comprendre au monde et à Maurice qu’il nous faut prôner encore plus de paix. Aucun artiste ne pouvait mieux répondre à ce message car beaucoup des chansons de Jane sont pour la paix, l’harmonie et l’amour ». Le chef du gouvernement a estimé que Jane est un exemple à être suivi par tous notamment pour sa persévérance et le développement de son talent. « Si nous avons un talent que nous ne développons pas, nous le perdons ». Pravind Jugnauth a déclaré que la vision du gouvernement rejoint l’histoire de Jane, c’est-à-dire, « les mêmes chances à tous les enfants ». Il a félicité également les parents de la jeune chanteuse.