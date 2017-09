UNESCO : Nous sommes tous différents et uniques, a déclaré Jane Constance

La chanteuse mauricienne Jane Constance, qui vient tout juste de célébrer ses 17 ans, a fait officiellement son entrée au groupe select d’artistes de l’UNESCO pour la paix hier, lors d’une cérémonie organisée au siège de l’organisation à Paris. La lettre de nomination lui a été remise par la directrice générale de l’UNESCO Irina Bokova, qui arrive au terme de son mandat cette année.

« Nous sommes tous différents et uniques », a déclaré Jane Constance dans un émouvant discours de circonstance en présence du ministre du Tourisme Anil Gayan, à Paris à l’occasion de la foire Top Resa, de Pradeep Roopun, ministre de la Culture, qui a fait le déplacement dans la capitale française pour l’occasion et de l’ambassadeur désigné mauricien à Paris, Vijayen Valaydon.

« J’aurai pour responsabilité de promouvoir les valeurs de l’UNESCO. Je vais contribuer à la sensibilisation sur la pauvreté, l’éducation des personnes handicapées et l’accès à un travail. Je vais aussi aider les non-voyants et les malvoyants à se servir de la technologie comme outil de communication », a-t-elle ajouté.

« Votre talent et votre voix sont appréciés et admirés à Maurice et ailleurs. Nous sommes fiers de vous inclure en tant que nouveau membre de la famille de l’UNESCO », a affirmé pour sa part Irina Bokova.

De son côté, le ministre Pradeep Roopun a observé que « cette reconnaissance rejaillit sur l’ensemble de la communauté artistique et culturelle mauricienne ».

Jane Constance a été nommée en reconnaissance de sa mobilisation en faveur des droits des personnes souffrant de handicaps, de ses efforts pour sensibiliser le public à la nécessité d’intégrer et d’autonomiser les personnes handicapées et de son dévouement pour les idéaux et les objectifs de l’organisation.

En sa qualité d’Artiste pour la Paix, elle soutiendra le travail de l’UNESCO en faveur de l’inclusion des personnes souffrant de handicaps.

Née à Maurice en 2000, Jane Constance, qui est aveugle de naissance, a commencé à chanter dès l’âge de cinq ans et à apprendre le piano dès l’âge de sept ans. Elle a poursuivi l’étude du piano et du chant à la Royal School of Music de Londres.

Lauréate 2015 de l’émission de télévision française The Voice Kids, Jane Constance a signé en 2016 son premier album, À travers tes yeux.

Hier soir, elle a donné un aperçu de son deuxième album « Un jour j’ai rêvé », dont la performance a été très appréciée par l’assistance.

Les Artistes de l’UNESCO pour la Paix sont des personnalités de renommée internationale qui utilisent leur influence, leur charisme et leur prestige pour promouvoir le message et les programmes de l’UNESCO. Cette dernière collabore avec eux en vue d’accroître la sensibilisation du public concernant les questions clé de développement et du rôle joué par l’organisation dans ces domaines. La liste d’artistes de l’Unesco comprend quelque 75 personnalités à travers le monde.