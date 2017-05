UNESCO - SUCCESSION D’IRINA BOKOVA : La candidate égyptienne Moushira Khattab en campagne à Maurice

L’ambassadeur Moushira Khattab, candidate à la succession d’Irina Bokova au poste de directeur général de l’Unesco effectue depuis hier une tournée à Maurice.

Elle a rencontré ce matin la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun. Elle a ensuite été reçue par le président par intérim, Pillay Vyapoory, à la State House. Elle visitera dans l’après-midi l’Aapravasi Ghat avant de quitter le pays dans la matinée de demain.

La candidature de Moushira Khattab bénéficie du soutien de l’Union africaine. La candidate égyptienne a déjà occupé les fonctions de ministre de la Famille et de la population dans le gouvernement égyptien. Elle a également servi comme ambassadeur de son pays en Afrique du Sud, auprès de la République Tchèque, en Slovaquie, en Autriche, en Hongrie et aux Nations unies.

Neuf pays présentent cette année des candidats à la succession d’Irina Bokova : l’Azerbaïdjan, la Chine et le Vietnam, pour l’Asie ; le Guatemala, pour l’Amérique latine ; la France, pour l’Europe ; l’Égypte, l’Irak, le Liban et le Qatar, pour le monde arabe.