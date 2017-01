UNION AFRICAINE : Accord Maurice-Kenya sur un mécanisme de consultation

Maurice et le Kenya ont signé ce week-end un accord bilatéral portant sur la mise en place d’une commission mixte entre nos deux pays ainsi qu’un accord de principe sur un mécanisme bilatéral de consultations politiques. Ces accords ont été signés dimanche en marge du 28e sommet de l’Union africaine. Par ailleurs, les chefs d’États africains ont élu hier le Tchadien Moussa Faki Mahamat à la présidence de l’Union africaine alors que le Maroc a été admis comme membre de l’Union africaine.

L’accord entre le Kenya et Maurice concernant la création de la commission mixte entre nos deux pays fait suite à la visite de la ministre kényane des Affaires étrangères, Amina Mohamed, à Maurice au début du mois. Un accord de principe avait été signé entre le chef de la diplomatie mauricienne, Vishnu Lutchmeenaraidoo, et son homologue kényan. Cette question avait par la suite été évoquée par le ministre mauricien des Affaires étrangères avec le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, lors d’une rencontre à Nairobi à la mi-janvier. La première réunion de la commission mixte aura lieu au mois de mars au Kenya. Parmi les principaux dossiers qui seront évoqués figurent la coopération en matière d’échanges commerciaux, d’investissements, l’accès aérien, la connexion maritime, le développement de l’économie bleue et le transfert des technologies, entre autres. Le développement du secteur des Petites et moyennes entreprises (PME) figure aussi à l’agenda.

Une amélioration sensible de la connexion aérienne entre Maurice et le Kenya est envisagée dans le cadre de ce raffermissement des liens économiques. Les transporteurs aériens nationaux des deux pays envisagent une collaboration plus étroite en vue d’assurer des dessertes plus régulières. Nairobi devrait devenir un hub aérien pour relier Maurice et l’Afrique continentale.

Intervenant devant les chefs d’État, Vishnu Lutchmeenaraidoo a insisté sur l’importance de la coopération régionale et de la coopération sud-sud. Il a mis en exergue les accords signés entre Maurice d’une part, et le Ghana et le Sénégal, d’autre part, en vue de développer des zones économiques spéciales qui offriront de vastes opportunités de partenariats stratégiques. Le ministre s’est également entretenu avec le nouveau secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ainsi qu’avec le ministre des Affaires étrangères de l’Éthiopie, Workneh Gebeyehu.

Le sommet a mis fin aux spéculations autour du successeur de Dlamini-Zuma à la présidence de l’Union africaine en choisissant le candidat tchadien Moussa Faki Mahamat, qui a été élu avec 39 suffrages sur 54 face à la Kényane Amina Mohamed. Il aura fallu sept tours de scrutin pour départager les cinq candidats en lice.

Finalement, les chefs d’État se sont prononcés en faveur de la réintégration du Maroc à l’organisation panafricaine. Le pays avait quitté l’organisation continentale en 1984 pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental.

Le Maroc, qui revendique la souveraineté sur ce territoire, avait protesté contre l’admission de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) autoproclamée en 1976 par le Front Polisario, qui réclame l’indépendance du Sahara occidental.