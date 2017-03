UNION AFRICAINE—CRÉATION D’UNE PLATEFORME ÉCONOMIQUE—ROBERT MUGABE: « Il y a encore du chemin à faire »

Le président zimbabwéen, Robert Mugabe, a fait part de ses regrets en raison que « l’ensemble des pays africains n’ait pu jusqu’ici démontrer qu’il réfléchit et agit comme une seule entité ». Lors d’une intervention très écoutée à la première édition de la plateforme économique africaine, qui se tient à l’hôtel Westin, Balaclava, Robert Mugabe a demandé : « Can we ever think as one ? » avant d’ajouter : « I don’t think so. It will take us some time but we don’t lose hope. »

Participant à la première session plénière axée sur le thème « Made in Africa à travers les chaînes de valeurs régionales », Robert Mugabe a d’emblée souligné que malgré les efforts déployés par de nombreux pays au plan économique, entre autres, « il a été difficile de les amener à collaborer avec les autres ». Nombre de pays, dit-il, éprouvent des difficultés à emboîter le pas à ceux qui ont atteint un stade de développement plus avancé. Mais, le président zimbabwéen a reconnu que certains pays ont fait montre de réticence dans l’adoption de politiques qui auraient pu faire avancer la cause de l’ensemble du continent africain. Égratignant au passage les « colonisateurs » pour le rôle qu’ils ont joué, l’intervenant a observé que, pour des raisons de sécurité, certains pays ont été contraints à une dépendance des « colonisateurs ». Certains leaders africains ont été, selon lui, amenés « à pratiquer une politique d’exclusion à l’égard des autres dirigeants ».

Dans un autre ordre d’idées, le président zimbabwéen a fait état de l’interférence de certains pays développés dans la politique intérieure des pays africains. Il a mentionné, entre autres, les noms de la Grande-Bretagne et des États-Unis, ajoutant que « de nombreuses organisations non gouvernementales sont aussi coupables d’ingérence dans les affaires intérieures des pays africains ». Les « colonisateurs », a-t-il poursuivi, ont aussi mis le grappin sur les ressources de certains pays, en particulier sur les terres. « Cela nous a coûté très cher », a-t-il indiqué, avant de signaler que « des pays africains ont trouvé qu’il valait mieux coopérer avec les étrangers plutôt qu’avec les autres pays du continent ».

Tout en félicitant les pays africains pour les efforts déployés en vue de rehausser leurs capacités, Robert Mugabe a regretté que nombre de professionnels africains décident, après l’obtention de leurs diplômes dans des institutions africaines, de retourner dans les pays « which colonised us ». Plaidant pour la mobilité de la main-d'œuvre africaine, il a observé qu’il y a encore « des barrières à la mobilité des hommes » aussi bien qu’à l’investissement. Il poursuit : « Nous avons encore du chemin à faire avant que nous parvenions à dire que nos économies sont dans une bonne disposition pour pouvoir accueillir des investisseurs étrangers. » Robert Mugabe s’est aussi appesanti sur les problèmes du terrorisme, de bon voisinage et les querelles entre partis politiques, « qui ne font qu’accentuer le climat d’instabilité ».

« Les pays africains n’ont pas les mêmes ambitions ni les mêmes objectifs », a soutenu le président zimbabwéen. « We do not think alike », a-t-il fait ressortir, avant de mettre en doute la capacité des pays africains à réfléchir comme une seule entité. Il a, dans la foulée, affirmé qu’il y a « de bons leaders en Afrique » mais qu’il est impérieux d’agir comme « une véritable union des États africains ». Le président zimbabwéen a appelé à une plus grande ouverture des frontières africaines afin de faciliter les échanges commerciaux. « Ces échanges ne progressent pas en raison de différentes barrières. C’est pour cela que j’ai dit qu’il y a encore du chemin à faire », a-t-il conclu.