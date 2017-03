UNION EUROPÉENNE: Célébration des 60 ans de la signature des Traités de Rome

Le 25 mars, l'Union européenne célèbre le 60e anniversaire de la signature des Traités de Rome, première étape vers une Europe unie. Depuis la naissance des Communautés européennes en 1957, les citoyens européens ont connu six décennies de paix, de prospérité et de sécurité sans précédent, faisant de l'intégration européenne le projet de paix le plus réussi de notre histoire.

Néanmoins, nous vivons une période imprévisible et le 60e anniversaire des traités de Rome est l'occasion non seulement de réaffirmer notre adhésion aux valeurs et aux objectifs sur lesquels le projet européen est fondé, mais également de réaliser des avancées pragmatiques et ambitieuses.

Le monde traverse actuellement une période de grande incertitude: le rapport de forces mondial évolue et les fondements d'un ordre international reposant sur des règles sont trop souvent remis en question. L'Union européenne deviendra une puissance de plus en plus indispensable pour préserver et renforcer l'ordre mondial.

L'Union européenne est la deuxième puissance économique mondiale. Nous sommes le plus grand marché mondial et le principal investisseur étranger dans la plupart des régions du monde. Nous avons acquis une position forte en agissant de concert et d'une seule voix sur la scène internationale, en jouant un rôle clé dans l’élimination des obstacles au commerce en tant que membre de l'Organisation mondiale du Commerce et en concluant des accords commerciaux bilatéraux avec de nombreux partenaires importants. Ces actions ont permis aux entreprises européennes tournées vers l'exportation de se développer et de contribuer à la création de plus de 30 millions d'emplois.

Nous investissons davantage dans la coopération au développement et l'aide humanitaire que le reste du monde. Nous avons joué un rôle important dans l'élaboration des Objectifs de Développement durable des Nations unies que nous mettons déjà en œuvre, et travaillons également à la mise à jour du consensus européen pour le développement. L'aide au développement de l'UE bénéficie à 150 pays et se concentre de plus en plus sur les régions les plus pauvres du monde. Sur la période 2014-2020, près de 75% de l'appui de l'Union européenne seront dirigés vers les pays qui sont souvent durement touchés par les catastrophes naturelles ou les conflits, et dont les citoyens sont particulièrement vulnérables. L'UE est le seul bailleur de fonds au monde qui apporte un soutien à tous les pays fragiles ou en situation de conflit.

L'Union européenne est également prête à aider les personnes touchées par les catastrophes naturelles ou causées par l'Homme. Les crises humanitaires continuent de peser lourdement sur le plan international et, en 2016, l'UE a consacré plus de 1,5 milliard d'euros à l'aide alimentaire, au logement, à la protection et aux soins de santé pour 120 millions de personnes dans plus de 80 pays. Depuis le début du conflit syrien en 2011, l'UE est le plus grand donateur d'aide humanitaire pour les millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été déplacés en raison de ce conflit.

L'UE joue un rôle de plus en plus actif en tant que garant de la sécurité au plan mondial… Un environnement international plus fragile requiert un engagement accru, et non un repli sur soi. C'est pourquoi l'Union européenne continuera à soutenir et à aider les Nations unies: notre coopération porte sur les missions de paix, les efforts diplomatiques, la promotion des Droits de l'Homme, la lutte contre la faim et la lutte contre la criminalité. L'Union européenne a également un partenariat solide et actif avec de nombreuses organisations régionales au rang desquelles on retrouve l'Union africaine.

L'Union européenne est et restera une puissance forte, fiable et fondée sur la coopération. Nos partenaires savent ce que nous défendons.

L'Union européenne est déterminée à continuer à s'engager avec toutes les parties prenantes de la République de Maurice dans un esprit de partenariat pour un développement durable et inclusif pour tous. Le partenariat entre l'Union européenne et la République de Maurice est essentiel pour atteindre les Objectifs de Développement durable tant au niveau national que mondial. Au plan national, l'UE soutient l'objectif de la République de Maurice de devenir un pays à haut revenu à moyen terme, à travers un appui dans des domaines tels que l'investissement et le commerce, l'enseignement tertiaire, la science et de l'innovation, la promotion des Droits de l'Homme, la migration et la culture, entre autres. L'UE et la République de Maurice travaillent également ensemble pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, les Objectifs de Développement durable, l'intégration économique régionale, la paix et la sécurité. Lors du dernier dialogue politique UE-Maurice, nous avons souligné la qualité de notre partenariat de longue date et réaffirmé les liens économiques et culturels forts qui nous unissent.

Nous défendons le multilatéralisme, les Droits de l'Homme, et la coopération internationale.

Nous défendons le développement durable, des sociétés solidaires, la lutte contre toutes les inégalités – en matière d'éducation, de démocratie et de Droits de l'Homme. Pour nous, il ne s'agit pas de charité mais d'un investissement intelligent dans la sécurité et la prospérité de notre Union.

Nous défendons de meilleures règles mondiales, des règles qui protègent les citoyens contre les abus, des règles qui renforcent les droits et relèvent les normes. C'est grâce à notre engagement – l'Union et ses États membres – que la communauté mondiale a mis en place des accords innovants tels que les Objectifs de Développement durable, l'Accord de Paris sur le changement climatique et le programme d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement.

Dans un monde où la politique de coercition réapparaît, l'Union européenne aura un rôle encore plus important à jouer.

Quoi que réserve l'avenir, une chose est sûre : l'Union européenne continuera de placer la promotion de la paix et de la sécurité internationales, la coopération au développement, les Droits de l'Homme et la réponse aux crises humanitaires au cœur de sa politique étrangère et de sécurité.