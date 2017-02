UNION EUROPÉENNE : De nouvelles opportunités de financement aux instituts de recherche et au secteur privé

Horizon 2020, le programme de l’Union européenne (UE) de financement de la recherche et de l’innovation, offre, à travers le programme Erasmus+, de nombreuses opportunités aux chercheurs et aux entreprises mauriciennes. Tels sont les principaux messages de la conférence présentant ces deux programmes, inaugurée lundi à l'hôtel Labourdonnais, à Port-Louis. La cérémonie d’ouverture de la conférence a eu lieu en présence de la présidente de la République Ameenah Gurib-Fakim, de Marjaana Sall, ambassadrice de l’UE auprès de Maurice, et des ministres de la Technologie, de l’Information et de l’Innovation Yogida Sawmynaden, de l’Education et des Ressources humaines, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Leela Devi Dookun-Luchoomun et de l’Économie océanique, des Ressources marines, de la Pêche et du transport maritime Premdut Koonjoo.

La conférence réunit une quarantaine de participants du milieu universitaire, de la recherche et du secteur privé. « La recherche et l’innovation sont des domaines clés pour créer des investissements, améliorer la compétitivité des entreprises et promouvoir la création d’emplois. Le programme Horizon 2020 offre des opportunités nouvelles aux chercheurs mauriciens. L’UE s’est engagée à soutenir Maurice dans son ambition de devenir un pays à hauts revenus. Le séminaire d’aujourd’hui est le signe concret de cet engagement », a dit Marjaana Sall, avant de poursuivre : « En vue du sommet Afrique-UE de 2017 et de la COP 22, nous nous concentrons maintenant sur le développement d’un partenariat pour la recherche et l’innovation dans les domaines du changement climatique et des énergies renouvelables. Maurice est un partenaire important de ce dialogue au niveau régional. » Organisé par la Direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission européenne, en collaboration avec la délégation de l’UE auprès de Maurice, cet événement a pour objectif de présenter les programmes Horizon 2020 et Erasmus+ aux universités, aux instituts de recherche, au secteur privé et au secteur public de Maurice. C’était l’occasion pour les représentants de l’UE d’expliquer aux participants les critères requis et les modalités à respecter pour répondre à des appels à propositions en ligne avec les secteurs prioritaires pour le développement de Maurice, à savoir la biotechnologie, l’économie bleue, les technologies de l’information et de la communication, le climat, les énergies renouvelables, les nanotechnologies et l’innovation.

Horizon 2020 est le plus vaste programme de recherche et d’innovation jamais réalisé par l’UE et l’un des plus importants programmes de recherche au monde. Il bénéficie d’un financement de près de 80 milliards d’euros sur sept ans (de 2014 à 2020). La participation à Horizon 2020 est ouverte aux chercheurs du monde entier. Maurice bénéfice déjà de deux projets Horizon 2020 et a déjà été bénéficiaire du programme précédent pendant la période 2007 à 2013.

Par ailleurs, le programme bilatéral de l’UE pour Maurice jusqu’à 2020 (11e Fonds européen de développement) d’un montant de 9, 9 millions d’euros cible l’éducation tertiaire, la recherche et l’innovation. La conférence inclut également des sessions sur Erasmus+, le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Ce programme est doté d’un budget de 16, 7 milliards d’euros pour la période 2014-2020. Depuis 30 ans, le programme, qui compte plus de 9 millions de participants, est reconnu comme l’une des principales réussites de l’histoire de l’UE. Erasmus+ permet, aux jeunes en particulier, d’acquérir de nouvelles expériences et d’élargir leur horizon en se rendant à l’étranger. La première génération de projets de mobilité sous Erasmus+ , sélectionnés en 2016, prévoit que 17 Mauriciens partent en Europe et que 13 Européens étudient ou enseignent à Maurice. Précédemment (avant 2014), 14 Mauriciens avaient bénéficié de bourses sous le programme conjoint Erasmus Mundus, soit 13 au niveau Masters et un au niveau doctoral.