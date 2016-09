UNITED NATIONS COMMITTEE—LOGÉE PAR L’EX-JUGE PILLAY: Révision judiciaire : le jugement mis en délibéré

La demande de révision judiciaire logée par l’ex-chef juge Arriranga Pillay pour contester le rejet de sa candidature au sein de l’United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights a été entendue lundi après-midi devant les juges Abdurrafeek Hamuth et Nicholas Ohsan-Bellepeau. Après avoir écouté les arguments des deux parties, la Cour a réservé le jugement.

Lors de la dernière audience, le ministre des TIC et de l’Innovation, Etienne Sinatambou, par le biais de son avoué, N. Nurismooloo, Deputy Chief Senior Attorney, avait informé la cour qu’il allait objecter à la demande sur les mêmes points que les autres défendeurs, le Premier ministre et le Senior Puisne Judge Eddy Balancy, avaient avancés dans cette affaire lors de l’audience du 18 avril. À savoir, le fait qu’il y ait « no live issue » dans cette demande de révision judiciaire, car l’élection a déjà eu lieu et que la candidature de l’ancien chef juge n’a pas été retenue, de même qu’il n’y a pas de « public law element » dans cette affaire. Etienne Sinatambou avait aussi fait ressortir que la décision du cabinet ministériel ne peut faire l’objet d’une demande de révision judiciaire. Les défendeurs avaient informé la Cour qu’ils ne soumettraient aucun affidavit.

Lors des débats lundi, Me Prita Cheetoo, représentant l’État, est revenu sur ces points, arguant que la décision du Cabinet ne peut être contestée par révision judiciaire. L’avocate a aussi fait ressortir qu’il n’y avait aucun élément de droit public relié à cette affaire. Me Antoine Domingue, représentant les intérêts de l’ancien chef juge, a pour sa part déclaré que la décision prise par le cabinet est « illégale, injuste et arbitraire ». Il a demandé à la Cour de rendre justice dans cette affaire. Le jugement a été mis en délibéré après les débats.

Rappelons que l’ancien chef juge Arriranga Pillay avait saisi la Cour suprême de cette injonction, car il considère que la décision du gouvernement de soutenir la candidature du Senior Puisne Judge Balancy sur cette instance des Nations unies « lui porte préjudice ». Et d’ajouter que, dans un premier temps, il avait obtenu l’assurance de l’ancien ministre des Affaires étrangères que le gouvernement allait le soutenir, vu qu’il avait siégé sur cette instance internationale au cours des cinq dernières années.