UNIVERS CARCÉRAL : Les « red band prisoners », maillons faibles !

Bénéficiant d’un capital de confiance « plus élevé que la moyenne, et parfois même, davantage que certains officiers », les « red band prisoners » font « partie du paysage interne de toutes les prisons de l’île ». Il s’agit, expliquent ces officiers, de détenus « triés sur le volet bien entendu » et à qui sont confiées des tâches diverses, comme le nettoyage, le repassage ou l’aide en cuisine, mais aussi le « transfert de documents d’une unité à une autre, au sein d’une même prison ». Ces détenus disposent donc « d’un statut spécial et ont accès à certaines informations sensibles et importantes ». Qui plus est, ajoutent ces officiers, « ils ont libre accès un peu partout dans les prisons, ce qui augmente les risques qu’ils deviennent des cibles et des proies de trafiquants incarcérés ».

« Puisqu’il est avéré que plusieurs officiers se sont laissés piéger par les caïds qui sont incarcérés, et que même des civils ont succombé à la tentation, pourquoi des détenus, même s’ils sont des “red band prisoners”, ne seraient pas influencés ? » se demandent des gardes-chiourmes. Pour ces hommes et femmes qui sont employés dans les diverses prisons de l’île, « les tâches qui sont confiées aux « red band » leur octroient un certain capital de confiance, qui dépasse parfois même celui d’un officier ». Et de poursuivre : « De fait, ce détenu est affecté comme “attendant” dans les bureaux des ASP, aux “records offices”, dans les “visiting rooms” ainsi que dans les “remand units”. Les tâches qui lui sont attribuées vont des “petty business”, comme d’aller chercher des ustensiles ou autres bâtons d’encens pour les lieux de culte dans les prisons, mais aussi de préparer et servir le thé des officiers, voire aller chercher les produits qui sont stockés dans les bureaux des ASP, comme les denrées alimentaires ou le détergent. En somme, son travail, c’est d’être un agent facilitateur. On lui demande aussi de transférer des dossiers d’une unité à une autre. »

Le “red band prisoner” bénéficie de certains privilèges : « Il sort du bloc avant les autres, soit vers 4h, au lieu de 6h30, heure officielle de l’unlocking, et c’est pareil le soir, il ne rentre pas à l’heure du “lock up”, à 18h30. Dépendant de ce qu’il a à terminer, il reste dehors jusqu’à 19h ou 19h45. » Plus important, soutiennent nos interlocuteurs, « ces détenus circulent librement partout » dans nos prisons… « Parce qu’on leur fait confiance, ils ne sont pas accompagnés partout où ils vont d’un officier. Qui nettoie les petits bureaux aux “gates” des prisons ? Eh bien, les “red band” ! » Bien entendu, expliquent ces gardes-chiourmes, « des civils sont recrutés par l’administration », mais leurs tâches sont sélectives. « Et puis ils ne sont pas là à toute heure. Les “red band” sont affectés aux cuisines pour préparer les repas ou à chaque fois qu’un haut gradé demande du thé par exemple. Il faut bien que d’autres s’occupent, par exemple, de porter un détenu qui tombe dans une cour. Qui va le ramasser ? Pas l’officier ! Il lui faudra également l’accompagner pour des soins, entre autres. »

Les tentations sont là, soutiennent encore ces officiers. « Si certains parmi nous se sont laissés corrompre par l’argent et les facilités qu’offrent des caïds comme Peroumal Veeren, Gro Derek et autres qui sont incarcérés, quelle garantie peut-on avoir qu’un “red band” ne va pas se laisser acheter ? » Et de suggérer : « Puisqu’ils vont et viennent librement, ils ont accès à des “sensitives informations”, par exemple si un jour des gardiens décident d’un “go slow”… Ils ont accès aux cuisines, et donc peuvent être aux petits soins pour le repas du caïd ! Nombre de hauts gradés même préfèrent que leurs uniformes soient lavés et repassés par les “red band” ! » Bien entendu, soutiennent nos interlocuteurs, « il y a eu des “red band” exemplaires, comme Poongavanam Poonsamy, mais on ne peut pas dire que tous sont au-dessus de la corruption ».

Qu’est-ce qu’un « red band prisoner » ?

L’expression « red band prisoner » a fusé lors d’une récente séance des travaux de la commission d’enquête sur la drogue. Il nous revient, selon les informations des gardes-chiourmes contactés, que « chaque prison dispose de plusieurs “red band prisoners” ». Par exemple, la prison de Beau-Bassin en compterait une dizaine. « Pour celle de Melrose, qui est plus grande et où il y a davantage d’unités et de blocs administratifs, on en dénombre une quinzaine, et à Richelieu, trois ou quatre. » Il s’agit de détenus sélectionnés selon des critères spécifiques pour agir comme « attendant » au sein de diverses unités de la prison.

Pour pouvoir bénéficier du statut de « red band prisoner », certains critères doivent être tenus en ligne de compte. « D’abord, expliquent nos interlocuteurs, le détenu doit être un “first offender”, et donc à sa première peine d’emprisonnement. Plus important : il ne doit en aucune façon être lié à un délit de drogue. Bien entendu, il doit savoir lire et écrire, puisque certaines des tâches qui lui sont confiées concernent la lecture et l’écriture. De plus, l’administration cernera bien son caractère. Il faut que ce soit quelqu’un d’aimable et poli, ayant de bonnes manières, et qui fait preuve d’initiatives, pour apprendre et se rendre serviable. Son attitude envers les uns et les autres – que ce soient les officiers, les hauts gradés ou les détenus – sera toujours “under scrutiny”. » Le détenu qui parvient à décrocher une place de « red band prisoner » et qui fait bonne impression « bénéficie d’un “extra 10%” de rémission, hormis ce dont il aura déjà eu, contre “good conduct” et autres », soutiennent ces gardiens.