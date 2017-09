UNIVERSITÉ DE MAURICE : La Faculté des sciences sociales et humaines célèbre ses 25 ans

La Faculté des sciences sociales et humaines (FSSH) de l’Université de Maurice (UoM) célébrera ses 25 ans d’existence à partir de cette semaine. Le coup d'envoi des activités destinées à marquer ce jubilé d’argent sera donné vendredi dans l’amphithéâtre R. Burrenchobay.

Les célébrations des 25 ans de la FSSH s’échelonneront sur un an. Parmi les anciens doyens de la faculté figurent Raj Mathur, Vinesh Hookoomsing, Vidula Nababsing, Rajen Dabee (décédé avant la fin de son mandat), Palma Veerapen, Satin Rughobur, Sanjeev Sobhee (actuel pro-VC-Academia et No 2 de l’université), Jocelyn Chan-Low, Uma Bhowon et Arnaud Carpooran (actuellement en poste).

Le programme d'activités comprend une conférence vendredi matin sur le thème “FSSH : le passé, le présent et le futur”. Une plaque commémorative sera dévoilée pour marquer ce jubilé d'argent. Il y aura aussi le lancement d'un magazine souvenir avec une liste des événements majeurs survenus à la faculté ces 25 dernières années, accompagnée d’une projection d’événements actuellement au programme pour l’année qui vient. Est également prévue la mise en réseau des premières générations de diplômés et d’étudiants de MPhil/PhD de la FSSH dans le but d’avoir un aperçu de leurs souvenirs des moments qu’ils ont passés à l’UoM et de leur carrière subséquente, l’idée étant d’inspirer et de motiver les générations actuelles d’étudiants.

Une page Facebook sera créée afin de permettre aux anciens étudiants d'exprimer leurs opinions, d'échanger leurs souvenirs en tant qu’étudiants, ainsi que leurs expériences professionnelles depuis. L'organisation de séminaires, causeries, activités sociales et artistiques s’insérera également dans le cadre de ce jubilé. De nouvelles publications seront lancées, dont un ouvrage issu du Research Week sur le thème “Human Values, Rights and Justice: rethinking the fundamentals”. Un “handbook” sur le mode de fonctionnement de la faculté et un livre souvenir sur ses 25 ans seront publiés.