UNIVERSITÉ DE MAURICE : Les diplômés de la Faculté d’Informatique à l’honneur

Le coup d’envoi des cérémonies de remise de diplômes des étudiants de l’Université de Maurice a été donné jeudi à l’Auditorium Octave Wiehe. Les étudiants de la faculté d’Information, Communication and Digital Technologies ainsi que ceux du Mauritius Institute of Education ont été les premiers à l’honneur, devant un parterre d’invités.

Dernière étape entre le monde étudiant et le monde du travail, la cérémonie de remise des diplômes est un moment incontournable dans la vie des étudiants. 132 étudiants de la Faculté d’Information Technology et 11 issus du MIE ont reçu leurs diplômes. Ces étudiants représentent différents programmes d’études, notamment Applied computing, Information systems, Software engineering, Physical education et Visual Arts. Les groupes d’étudiants en toges et toques se sont succédé sur le podium, acclamés par leurs proches venus nombreux soutenir les jeunes diplômés. L’événement a également été l’occasion pour le vice-chancelier de l’UOM, le Pr Dhanjay Jhurry, de mettre en lumière le rôle joué par l’institution qui s’engage au quotidien pour la réussite et le rayonnement de ses étudiants. S’adressant à ces jeunes, le Pr Jhurry leur a aussi rappelé leurs responsabilités dans le monde du travail.

Asma Ramjan, étudiante en Applied Computing, a obtenu un First Class honours. Cette jeune fille issue de Camp-Diable fait la fierté de ses parents et témoigne que ses trois ans à l’Université n’ont pas été faciles. « J’ai complètement changé de filière car au collège, je n’avais pas fait d’informatique. Cela a été un défi pour moi et aujourd’hui d’avoir pu obtenir un first class est une récompense du travail dur accompli. Je remercie mes parents, mes chargés de cours et tous ceux qui m’ont soutenu », dit-elle. Asma Ramjan a déjà décroché un emploi en tant que Software developer dans une boîte informatique à Ébène. Après avoir acquis quelques années d’expérience, elle compte faire son Master. Ses parents souhaitent que d’autres jeunes suivent ses pas. Hamna Mungur, qui elle a déjà obtenu un emploi à PriceWaterhouseCoopers, affirme que c’est un rêve devenu réalité car elle a toujours rêvé de se voir en toge, diplôme en main. Elle veut aujourd’hui mettre ses connaissances au profit de la société. Les cérémonies de remise de diplôme se tiendront sur plusieurs jours la semaine prochaine.