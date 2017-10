UNIVERSITÉ DE MAURICE : Tracy Colas élue Miss UoM 2017

Tracy Colas a été élue Miss UoM 2017 lors d'une cérémonie vendredi dernier. Ce concours phare de l’Université de Maurice est organisé par The Rays Club, sous l’égide de la Students’ Union de l’université et s’adressait aux étudiantes.

Le thème choisi pour le concours de Miss UoM cette année était « Une fille, un océan ». L'objectif: mettre en exergue l’importance de la femme dans notre société, le sens qu’elle donne à la vie avec tout l’amour et l’attention qu’elle procure, sans compter les qualités dont elle fait preuve dans ses différents rôles de mère, de sœur, de fille, de compagne, d’amie, ou encore de muse. Miss UoM vise ainsi à former un groupe d'étudiants qui lutteraient contre les fléaux de la société à travers une plate-forme pour les étudiantes, laquelle est destinée à faire émerger des idées amenant à la réalisation d’actions.

Onze candidates, les unes aussi belles et talentueuses que les autres, ont concouru pour accéder au titre. « Je ne m’attendais pas à remporter la couronne car toutes les candidates sont belles ! », a déclaré Tracy Colas, la Miss UoM 2017. « Je remercie les organisateurs Le Rays Club, les coaches et professionnels qui nous ont aidés durant ces trois semaines d’entraînement intensif. Je salue l’esprit d’entraide des candidates. Le bon état et la bonne entente durant la préparation de cette compétition nous ont permis de garder confiance dans les moments difficiles. Je souhaite être présente pour toutes les filles de l’université, les encourager et les “empower” comme je l’ai été » a-t-elle ajouté.

D’autres prix ont été attribués pour exprimer la beauté dans plusieurs de ses états. Le classement est comme suit : Première dauphine, Anna Speville ; Deuxième dauphine, Shivani Padaruth ; Miss sourire & Miss talent, Akasha Rojee ; Miss photogénique, Aurelie Lim ; Miss Télégénique, Dooshani Seewoolall ; Miss amitié, Shivani Padaruth; Miss popularité, Tracy Colas.