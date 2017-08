UNNATI NEGI (COO DE LA CLINIQUE FORTIS DARNÉ) : « Faire de la clinique une référence dans l'océan Indien »

La clinique Fortis Darné, créée en 1953 par le Dr Darné, célèbre actuellement son 64e anniversaire. Dans l'entretien qui suit, la COO de l'institution, Unnati Negi, parle des progrès accomplis par la clinique au fil des années et, surtout, depuis le partenariat avec Fortis Healthcare. Elle dit être convaincue que la clinique « peut devenir une référence dans l'océan Indien ».

Vous êtes à la barre à la clinique Fortis Darné. Quel regard jetez-vous sur les activités de la clinique depuis votre arrivée ?

Je poursuis le travail initié par mes prédécesseurs avec une préoccupation pour le bien-être de l'humain dans une ambiance conviviale. Je m'assure que l'ensemble du personnel administratif et médical contribue à cette démarche. Tout en étant très efficient sur le plan professionnel, on peut également faire preuve d'amour face à tous les patients qui optent pour notre institution. Je suis satisfaite que la clinique ait acquis une réputation à la fois sur le niveau exceptionnel d'expertise médicale et le dévouement au confort et au bien-être de ses patients. Preuve en est que le nombre de patients qui choisissent de revenir à la clinique pour leur traitement est assez conséquent. Nous veillons aussi à ce que les services médicaux offerts soient de haute qualité. Je pense que l'hôpital possède un excellent bilan et est une référence dans l'industrie locale de la santé.

La clinique fête cette année ses 64 ans d'existence. Comment cela vous interpelle-t-il ?

Le Dr Darné avait créé cette clinique avec l'intention de pourvoir les meilleurs soins de santé tertiaires à la population en complémentant les efforts du secteur public. Au fil des années, la clinique a grandi, établissant une nouvelle référence à chaque fois. En vous promenant dans les couloirs, vous constaterez que ces anciens murs ont été renouvelés et ont désormais un cachet moderne. Ce qui fait que, malgré ses 64 ans, la clinique continue de faire peau neuve. La qualité offerte connaît une hausse et dispose des services des meilleurs cerveaux cliniques et d'une infrastructure de classe mondiale. Elle a excellé dans tous les paramètres de qualité.

Maintenant, pour faire avancer cette mission, la clinique est prête à étendre ses services pour servir davantage de personnes en apportant de nouvelles spécialités. La chirurgie vasculaire et thoracique de même que l'étude électrophysiologique sont des domaines où nous avons une grande expertise. La clinique dispose d’unités spécialisées pour différentes spécialités, dont les sciences cardiaques, l'urologie, le département de chirurgie générale et minimement invasive, la chirurgie vasculaire et thoracique et les soins d'urgence, qui correspondent à un niveau de soins plus élevé. Grâce à Fortis Healthcare, la clinique dispose des services d'un important “pool” de médecins talentueux et expérimentés, qui sont soutenus par une équipe du personnel local hautement qualifié, expérimenté et spécialisé. Fortis Healthcare, renommé tant pour son approche axée sur le patient que pour son excellence en matière clinique grâce à son équipe de médecins éminents, offre des spécialités et des chirurgies qui n'étaient pas disponibles auparavant dans l'île.

En travaillant en collaboration avec les spécialistes locaux, cela permet un transfert de connaissances, de compétences et de talents. Nous visons maintenant à faire de la clinique une référence dans l'océan Indien, et ce en attirant les patients pour bénéficier de nos services en raison du besoin croissant de tourisme médical. En tant qu'institution, la clinique Fortis Darné a contribué, dans la mesure de ses capacités, à l'avancement des soins de santé dans la société mauricienne. Elle a été une partie intrinsèque du paysage et attend avec impatience de contribuer de manière plus positive au bien de la communauté.

Peut-on dire que la clinique Fortis Darné a changé le paysage des soins de santé privés à Maurice ?

Notre approche consiste à combiner l'hospitalité individuelle avec les compétences médicales, chirurgicales et techniques internationalement reconnues. Cela est fourni par les consultants et les membres du personnel les plus performants afin d'offrir les meilleurs services et expériences médicales à la communauté mauricienne et dans la région.

Quelle est la particularité des soins offerts par votre clinique ?

Nous visons à fournir des soins personnalisés à chacun de nos patients. Les besoins non médicaux – tels la nourriture, le nettoyage, l'assurance et la facturation – sont également pris en charge par le personnel non médical. Un bureau dédié au conseil, prenant en charge tout ce qui concerne la chirurgie, a été créé en vue de fournir en toute transparence les estimations des coûts des soins proposés à nos clients. Notre personnel remue ciel et terre pour toucher la vie du patient. C’est un aspect important de notre culture.

Y a-t-il une collaboration avec les secteurs privé et public ?

Les soins de santé publics et privés ont une longue histoire de relations bilatérales extrêmement cordiale. Ce fut le cas lorsque le Dr Darné avait fondé la clinique. Cette initiative était à la fois une offre généreuse pour servir ce pays ainsi qu'une initiative visionnaire vers le partenariat public-privé, qui devait caractériser notre système de santé à Maurice. Nous avons entamé des discussions avec le ministre de la Santé pour les futures collaborations probables où le secteur public et le secteur privé unissent leurs efforts pour offrir des services de santé exceptionnels.

Le prêt d'un respirateur artificiel au Wellkin Hospital par l'hôpital public de Flacq a fait polémique ces derniers jours. Qu'en pensez-vous ?

Les séparations sont les faits des humains. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de sauver une vie, surtout lorsqu'il s'agit de celle d'un bébé, de cet être humain innocent ? À quoi la séparation public/privé sert-elle dans des moments pareils ? Il n'y a rien de plus beau que de voir naître un enfant pour lequel il n'y a aucune différence – privé, public, communauté, race, ainsi de suite. Le service que je préfère à l'hôpital, c'est la maternité. Je peux y passer le plus clair de mon temps. À la clinique Fortis Darné, nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour sauver des vies dans le public, même au Wellkin Hospital, qui, à l'époque, ne nous appartenait pas.

La clinique Fortis Darné ambitionne de devenir un centre régional. Est-ce raisonnable ?

CIEL Healthcare a pour ambition de faire partie de la forte croissance de la santé du continent africain et témoigne du fait qu'elle possède déjà trois hôpitaux, 16 cliniques, un laboratoire et deux compagnies d'assurance médicales. La clinique bénéficie également du soutien technique de Fortis Healthcare dans ses activités dans le domaine médical de la région africaine. Cependant, notre objectif est de fournir les meilleurs services médicaux ici même, à Maurice. Nous voulons faire de Maurice une destination médicale pour toute la région tout en nous assurant, autant que possible, que la population locale ne soit pas obligée de voyager à l'étranger pour obtenir un traitement haut de gamme. Pour ce faire, nous avons créé un pont entre les médecins locaux et le reste du réseau Fortis, et avons introduit de nouvelles spécialités et les derniers protocoles de traitement. Nous avons investi dans l'amélioration de l'infrastructure et dans l'amélioration du niveau de services renforcés grâce au déploiement de nouvelles facilités médicales et de ressources dans toutes les spécialités.

Sommes-nous arrivés à un niveau où les patients admis dans les institutions de Fortis en Inde demandent à venir à Maurice ?

Pas encore. Vous savez que l'Inde est un pays immense, avec un très grand nombre de patients et où on dispose des meilleures institutions médicales dans le monde. Ainsi, le niveau médical n'est pas comparable à celui de Maurice. Notre objectif est de répondre aux aspirations de la nation en insistant sur la qualité à tous les niveaux – soins des patients, infrastructures, technologie de pointe et expertise médicale. Notre vision est de continuer de bâtir sur les bases solides du service et d'adopter de nouvelles approches selon lesquelles la maladie et la santé seront gérées dans les années à venir.

L'arrivée du Wellkin Hospital représente vraisemblablement un apport nouveau pour la clinique Fortis Darné dans le domaine de la santé...

C'est tout à fait le cas. Nous pouvons développer d'autres spécialités. Le Wellkin Hospital nous aide en matière de capacité. Avec l'augmentation du nombre de patients, il est plus facile pour nous de faire venir les plus grands spécialistes dans chaque domaine médical. Cela permet donc de rehausser davantage les services offerts par Fortis à Maurice.

Existe-t-il un marché pour le centre régional dans la région ?

Maurice s'est révélée être un pays prospère et favorable aux entreprises dans la région et au-delà. Elle peut évidemment attirer des patients à la recherche de services de soins de santé de qualité sur l'île. Nos hôpitaux privés sont bien équipés, au point d’être un des moteurs de croissance de l'économie nationale. Grâce à son transport aérien efficace avec des liens et une meilleure connectivité en Afrique ainsi que dans l'océan Indien, Maurice peut envisager de devenir la prochaine destination médicale pour les patients étrangers. La demande de soins de santé de qualité dans la région augmentera au fur et à mesure que le pouvoir d'achat augmentera en Afrique. Maurice, avec clinique Fortis Darné à sa tête, peut bénéficier de cette opportunité. L'arrivée de patients étrangers ajoutera certainement de la valeur au PIB.

La qualité et l'innovation sont à la base du développement de ce secteur prometteur. Maurice offre aux patients un environnement sain et un personnel médical hautement qualifié avec un service d'excellence en cardiologie, néphrologie et ophtalmologie, néonatalogie et pédiatrie, chirurgie traumatique et esthétique chez d'autres patients étrangers.

Maurice offre également une occasion unique aux visiteurs de combiner les soins de santé, le bien-être et les loisirs en un seul voyage. Une collaboration étroite entre l'industrie de l'aviation, l'industrie de l'hôtellerie, le secteur médical et les voyagistes peut créer une synergie et une offre exceptionnelle à des coûts abordables. Par exemple, des forfaits spéciaux – comprenant le vol, les services médicaux et l'hébergement – peuvent être organisés à l'avance, ce qui permettrait aux clients d’avoir un séjour confortable grâce à notre bureau spécialisé dans le domaine. Ce département faciliterait également les besoins supplémentaires que nos patients pourraient exiger.