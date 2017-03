UOM-INITIATIVE DU POSTE DE POLICE DE MOKA : Étudiants et collégiens sensibilisés aux fléaux qui touchent la société

Sensibiliser des élèves et des étudiants aux fléaux qui gangrènent la société, tels la drogue, la violence domestique, la délinquance juvénile, les comportements antisociaux et le manque de sécurité routière. Tel est l’objectif du poste de police de Moka qui organise depuis hier une campagne de sensibilisation et une exposition à l’auditorium Octave Wiehe, à Réduit. Les étudiants de l’université de même que des élèves des collèges environnants, dont le Mahatma Gandhi Institute (MGI), sont principalement concernés.

L’initiative de sensibiliser les élèves et les étudiants aux fléaux qui touchent la société revient au Chef inspecteur Luttoo, du poste de police de Moka. Hormis des expositions et des interactions de chaque unité de la police, notamment la Crime Prevention Unit (CPU), la Family Protection Unit (FPU) et l’Anti Drug Smuggling Unit (ADSU), un calendrier d’activités a été établi pour différentes causeries avec des thématiques diverses. Des ateliers visant particulièrement les problèmes auxquelles les jeunes sont particulièrement vulnérables, notamment les « sexual offences, la violence domestique, computer misuse, les drogues et la sécurité routière », ont eu lieu pendant toute la journée d’hier.

« Ces questions d’actualité ne pourront qu’améliorer les connaissances, la compréhension et augmenter le niveau de sensibilisation avec l’objectif ultime de vous garder en sécurité, loin de ces maux sociaux injustifiés ainsi que les menaces qui suivent », a expliqué l’assistant commissaire de police Bhojoo, également responsable de l’Eastern Division. Et d’ajouter : « A country with a high rate of drug crime will downgrade the quality of life and breed a sense of fear of crime and insecurity. »

Consacrant un volet à la lutte contre la drogue, l’assistant commissaire de l’ADSU note un « rajeunissement dans le profil des consommateurs de drogue ». Il ajoute que les jeunes sont « des proies faciles », surtout s’agissant de la drogue synthétique, que la drogue s’est largement immiscée dans les établissements scolaires et que sa prolifération compromet le développement d’un pays en érodant son capital humain.

« La lutte contre la drogue est un exercice quotidien qui exige que tous les acteurs de la société rassemblent des ressources pour lutter ensemble. Ici, je ne parle pas seulement de la police ou de l’ADSU, mais de toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales de même que tous les citoyens responsables. C’est ainsi que les quatre piliers de la lutte contre la drogue, à savoir la répression, la prévention, la réhabilitation et la réinsertion, apporteront des résultats positifs. » La police, dit-il, assume la responsabilité de la répression en faisant appliquer la Dangerous Drugs Act (DDA) et dans une certaine mesure, la participation à la prévention et à l’éducation.

Responsabilité du public

L’intervenant devait ensuite parler des devoirs de l’auditoire : « Quels sont alors votre rôle et votre responsabilité ? Comment vous impliquez-vous ? Il faut un partage d’informations et de renseignements avec la police où la clause de confidentialité sera respectée et protégée. Appelez le 148, donnez votre information sans aucune crainte. Les citoyens respectueux des lois ne doivent jamais avoir peur des agresseurs et ont le devoir et la responsabilité morale de contribuer à la sécurité et au bien-être de la collectivité. »

Interrogés, les jeunes rencontrés affirment avoir trouvé l’initiative fort enrichissante. Amiirah Soodhun, étudiante de 20 ans en première année en Droit, déclare : « J’ai trouvé que l’exposition était quelque peu liée à mon cours. Nous avons appris à détecter les facteurs de risques, comment apporter notre contribution pour une meilleure société et comment dénoncer sans crainte. Au niveau de l’ADSU, j’ai été surprise d’apprendre que l’on pouvait fabriquer de la drogue synthétique avec des ingrédients que l’on trouve en cuisine, comme le thé. »

Concernant la sécurité sur le campus, l’étudiante note que c’est parfois la loi du plus fort. « Par exemple, fumer est interdit, mais lorsque vous faites le reproche, on vous envoie balader parce que vous êtes nouvelle. On trouve aussi que les toilettes sont glauques et que le manque de luminosité sur le campus à la sortie des cours en fin d’après-midi fait peur. »

Joyshna Ramashiree, 22 ans, étudiante en quatrième année en Electronic and Communication Engineering, a exprimé sa satisfaction en voyant le matériel utilisé par la police de la route. « Je note que la police évolue avec la technologie », dit-elle, avant de préciser qu’au niveau de la sécurité sur le campus, il faudrait, selon elle, mettre une “speed camera” pour traquer les férus de vitesse. Et contrairement aux zones scolaires, l’UoM ne dispose pas d’une route “One Way” ce qui accentue la dangerosité des lieux.

Enfin, un étudiant de 20 ans souligne pour sa part que « les jeunes sont plus en contact avec la drogue dans le monde universitaire car ils jouissent d’une plus grande liberté d’action et de mouvement de toute part ». D’ailleurs, dit-il, il n’est pas rare que des hommes de la Criminal Investigation Division fassent des descentes pour traquer ceux qui consomment du cannabis dans les endroits boisés de l’UoM.