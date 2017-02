UOM - NOMINATION DU NOUVEAU VICE-CHANCELIER : Appréhensions et inquiétudes sur le campus de Réduit

L’un des candidats, le Pr Theeshan Bahorun, étant un proche de Pravind Jugnauth, certains craignent « une course perdue d’avance »

Un autre candidat, Krishnaraj Soyjaudah, a lui fait objet d’une enquête de l’ICAC dans l’affaire des « lecturers marrons »

Le Conseil de l’Université de Maurice (UoM) sera appelé dans quelques jours à nommer le nouveau vice-chancelier de l’institution après le départ du Pr Romeela Mohee en décembre. Cet exercice, comme les années précédentes, suscite une fois de plus la polémique. Alors que la liste des candidats qui ont postulé pour ce poste de responsabilité est connue, plusieurs sur le campus de Réduit disent appréhender le manque d’impartialité de cet exercice. La proximité du Pr Theeshan Bahorun avec le Premier ministre ainsi que le passé d’un autre candidat ne sont pas vus d’un bon œil. Le contrat de l’actuel acting vice-chancellor, le Pr Soobratty, arrivant à terme le 27 février, le Conseil de l’UoM devra se pencher sur la nomination du nouveau VC dès la semaine prochaine.

L’ingérence politique dans la gestion de l’Université de Maurice a maintes fois été décriée et l’exercice de nomination du nouveau vice-chancelier ne fait pas exception à la règle. La date limite pour postuler pour le poste de vice-chancelier était le 31 janvier dernier. La liste de candidats a depuis été établie et suscite aujourd’hui la polémique sur le campus de Réduit. À l’origine des vives inquiétudes, le profil de certains candidats jugés trop proches des politiques.

À l’instar du Pr Theeshan Bahorun, candidat au poste de vice-chancelier et proche du Premier ministre, Pravind Jugnauth. « C’est une course perdue d’avance », soutiennent certains au campus. « Nous n’avons aucun problème avec les compétences du Pr Bahorun, ni avec le fait qu’il ait postulé pour ce poste. Nous appréhendons cependant le manque d’impartialité dans l’exercice menant à la nomination du vice-chancelier car dans le passé nous avons eu plusieurs cas où des proches du gouvernement ont été nommés à des postes de responsabilités. Ce dont l’UoM a besoin, c’est d’une personne qui saura gérer l’institution loin de toutes affaires politiques », martèle-t-on sur le campus. D’autant plus, soutiennent-ils, que plusieurs personnes siégeant sur le conseil de l’UoM sont « des nominés du bureau du Premier ministre ».

En effet, le sous-comité qui sera appelé à se pencher sur la nomination du nouveau vice-chancelier est composé de cinq personnes du conseil, qui sont nommés par le Prime minister’s Office (PMO), cinq personnes du sénat et du chairman du Council, lui aussi nommé par le PMO. « Tant qu’il y aura l’ingérence politique au sein de l’UoM, cette institution ne pourra progresser. Si un candidat est méritant, peu importe sa couleur politique, il faut qu’il ait sa chance », affirme-t-on sur le campus.

Le profil d’un autre candidat, à savoir celui de Sunjiv Soyjaudah, suscite également la polémique du fait qu’il avait fait l’objet d’une enquête de l’ICAC dans l’affaire des « lecturers marrons ».

Avec le départ Pr Romeela Mohee du poste de vice-chancelière le 15 décembre dernier, c’est le Pr Anwar Soobratty qui agit en tant qu’acting vice-chancellor. Son contrat arrive à terme le 27 février, alors que celui du Pro vice-chancellor, Thanika Juwaheer, expire le 31 mars. De ce fait, le sous comité devra rapidement se pencher sur la nomination du nouveau vice-chancelier.

Pour ce qui est des candidatures étrangères, l’on prévoit déjà un scénario dans lequel l’institution voudra jouer la carte du facteur de temps afin de nommer un Mauricien. « Si la candidature d’un étranger est retenue, il lui faudra un minimum de deux mois pour entrer en poste. Vu que les choses ont déjà beaucoup tardé, l’Université de Maurice va privilégier un candidat local », souligne-t-on.