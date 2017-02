URBANISATION V/S ÉLEVAGE DE SUBSISTANCE : Condamnée pour développement  d’un terrain sans permis

La Cour de district des hautes Plaines-Wilhems a donné gain de cause à la municipalité de Vacoas-Phœnix dans un procès de celle-ci a intenté à une dénommée Marie-Madeleine C. pour avoir « développé un terrain sans avoir obtenu un permis de l’autorité ». Elle élevait des cochons dans une zone décrétée, entre-temps, résidentielle.

L’accusée Marie-Madeleine C., qui était représentée par un avocat et qui s’est défendue dans la langue créole, aura beau plaider qu’elle avait utilisé un terrain lui appartenant pour élever des cochons, qu’elle opérait avant que le statut de son quartier ne change, la justice s’en est tenue à la loi : l’élevage devra cesser.

L’affaire remonte à juin 2013. A la suite de plaintes reçues, des officiers municipaux s’étaient rendus au lieu-dit Camp Tickfine, à Glen Park, où ils devaient constater que l’accusée y élevait un peu plus d’une dizaine de cochons sans détenir un permis. L’accusée fut sommée de venir à la municipalité pour s’expliquer, mais elle ne s’y présenta jamais. Des poursuites ont alors été instituées contre elle avec, de plus, l’obligation de remettre le terrain qu’elle utilisait dans son état originel avant son usage illégal.

Les principaux points soulevés par l’autorité municipale ont été que l’accusée opérait dans une zone résidentielle, sans permis, et qu’aucun développement agricole n’était prévu dans la région.

De son côté, l’accusée a soutenu que lorsqu’elle avait commencé ses activités, en 1984, il n’y avait aucun développement à Camp Tickfine et qu’il n’y avait non plus besoin légal de détenir un permis. Elle a produit des documents pour démontrer que le ministère de l’Agro-industrie lui avait accordé de l’assistance financière pour ses activités, notamment après l’épidémie de fièvre porcine de 2007. Sauf que, pour sa part, la poursuite a fait remarquer que l’assistance financière du ministère a depuis toujours été sujette à la condition que toutes les règles de planification et les règles environnementales soient entièrement respectées !

Aucune objection à délocaliser

Mis devant les faits que depuis 2007 la zone de Camp Tickfine a été classifiée résidentielle, Marie-Madeleine C. a plaidé qu’elle dépend entièrement de l’élevage de cochons pour survivre et qu’elle n’aurait aucune objection à délocaliser ses activités si elle obtenait pour cela l’aide du ministère concerné, notamment des facilités pour le transport, car, autrement, elle aurait à marcher sur de trop longues distances.

Avant de prononcer son verdict, l’Acting magistrate Prayag-Rajcoomar a fait un rappel des provisions de la loi y relative, lesquelles établissent que, une fois que la loi a été promulguée par la présidence de la République et gazettée, l’autorité locale devient la seule autorité investie du pouvoir d’accorder un permis pour le développement des terres. Selon l’Acting magistrate, l’accusée a admis que l’usage de son terrain est régulé par le Conseil municipal de Vacoas-Phœnix et elle était complètement au courant qu’un Building and Land Use Permit pour opérer un élevage était requis, mais qu’elle ne l’avait pas sollicité.

Gravité du délit

Ainsi, non seulement Marie-Madeleine C. a été condamnée (la peine maximale est de Rs 1000 d’amende), mais, en ce qui a trait à la restitution de son terrain en état, la Cour a conclu à la « gravité absolue » du délit.

« J’ai également considéré le fait que la zone où l’accusée a développé son terrain est une zone où seulement des Sensitive Land Use Permits peuvent être octroyés par l’autorité concernée. En d’autres mots, des permis résidentiels et pour des facilités éducationnelles et de santé. En tant que tel, je vois qu’il y a, dans le présent cas, une situation d’illégalité absolue. Un plan d’aménagement de territoire bien rodé qui a pris en considération le droit de chaque résident à jouir de bonnes conditions de vie se doit d’être respecté par tout un chacun », a fait ressortir l’Acting magistrate Prayag-Rajcoomar dans son jugement.

Une urbanisation sans coeur

La décision de justice contre l’éleveuse de porcs Marie-Madeleine C., prononcée et en conformité avec la section 6 du Town and Country Planning Act de 1954, amendée en 2007, ne paraît pas contestable devant une Cour d’appel.

Toutefois, ce cas illustre parfaitement les difficultés que rencontrent souvent les petites gens contraints de s’adonner à l’élevage de subsistance dans des quartiers périphériques des villes qui, ensuite, perdent tout lorsque ces quartiers sont rattrapés par une urbanisation imposée sans prendre en compte les réalités sur le terrain.

Que la justice ait fait ressortir que les résidents de Camp Tickfine ont le droit de jouir de bonnes conditions de vie sans avoir à respirer les effluves d’une porcherie, c’est, sans doute, très bien.

On peut, néanmoins, déplorer que cette même justice n’ait pas en même temps jugé aussi absolue la nécessité de suggérer que le Conseil municipal de Vacoas-Phœnix fasse l’effort de reloger ailleurs des personnes qui, comme la pauvre condamnée, sont nombreuses à lutter pour survivre dans des activités agricoles (fermes et jardineries) sans exiger grand aide de l’État.

Marie-Madeleine C. a plaidé qu’elle opérait avant que le Town and Country Planning Act ne vienne modifier le statut de son quartier, mais qu’elle n’a pas d’objection à bouger. Dans son « dan bois » comme on le dit dans le jargon populaire, elle n’a eu que la malchance d’être crossed over par la civilisation. Mais il faut que le ministère concerné lui prête l’oreille.

Vacoas-Phoœnix, faut-il le rappeler, a toujours été, avant tout, mi-urbaine, mi-rurale avec donc une vocation agro-industrielle que nul ne peut nier. Il ne suffit pas alors, du jour au lendemain, de décréter zones résidentielles ou industrielles ce qui hier encore était champ de légumes, de cannes et petites fermes sans un effort d’encadrement pour les victimes collatérales. Sinon, ce serait une urbanisation sans cœur !