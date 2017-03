UTILITÉS PUBLIQUES : Les sapeurs-pompiers rouleraient encore cinq camions-citernes techniquement défectueux

Selon le rapport officiel d’un comité d’enquête interne, pas moins de cinq camions-citernes du service des sapeurs-pompiers du gouvernement qui ont coûté Rs 61 millions sont actuellement techniquement défectueux. Le document note que leur usage comporterait des dangers pour la sécurité des officiers affectés à bord et, dans une certaine mesure, pour la sécurité routière également.

Les conclusions du comité d’enquête datent d’une année, soit exactement du 16 février 2016, mais, dénoncent des sapeurs-pompiers inquiets, malgré des instructions données entre-temps par l’ancien ministre de tutelle, Anwar Husnoo, pour que des modifications importantes nécessaires soient apportées aux véhicules concernés, rien de véritablement concret dans ce sens n’a été entrepris.

Ce rapport de 42 pages est intitulé « Report of inquiry committee on five (5) man water tenders of the Mauritius Fire and Rescue Service ». Il a été rédigé par un comité composé d’officiers et de techniciens chevronnés que sont MM. D. Seesahye (agissant comme président), Louis José Regnaud, A. Buxoo, N. Chuckoury, I.A. Aubeeluck et Z. Heerah. En fait, la mise sur pied du comité d’enquête avait été l’aboutissement d’un combat engagé par les sapeurs-pompiers avec leur administration depuis 2012, soit tout juste une année après l’acquisition des camions-citernes par le service gouvernemental et avant même que les sapeurs n’obtiennent le droit de se regrouper au sein d’un syndicat.

Les cinq véhicules en question ont été achetés en 2011 de la firme autrichienne Rosenbauer International pour la somme de Rs 60 millions, l’achat étant soutenu par une garantie sur certaines pièces étalées sur dix ans. Un Diagnostic equipment étant également nécessaire, le Mauritius Fire and Rescue Service dut aussi débourser Rs 1 million additionnelles.

Or, aussitôt le déploiement de ces véhicules (d’une capacité de 4,500 litres chacun) sur le terrain, des sapeurs-pompiers de Flacq éprouvèrent des difficultés à les opérer. Et, au fur et à mesure, dans d’autres stations à travers l’île, les plaintes s’accumulèrent. Près de treize défauts furent détectés et le Chief Fire Officer dut ordonner une enquête.

Après un examen systématique de tous les véhicules mené dans cinq différentes stations, force avait été aux enquêteurs de constater que « dans leur présent état, mis à part quelques manoeuvres normales, les cinq camions-citernes ne pouvaient être utilisés de manière effective et efficace». Selon les enquêteurs, « la plupart des défectuosités signalées par les sapeurs-pompiers dans leur lettre de doléances s’étaient révélées authentiques et les camions-citernes n’étaient pas conformes aux normes ».

« Les marches en métal menant au siège du chauffeur et aux ‘riders cabins’ sont de mauvaise qualité, les masques et appareils respiratoires ne sont pas proprement sécurisés et peuvent causer des blessures, la disposition des sièges et le manque d’espace pour bouger est cause d’inconfort, le ‘generator set’ et les ‘composants chimiques’ sont stockés dans un même compartiment. ‘The difficulty for water lifting with the suction hose from the nearside of the water tender, the hose inlets and outlets being at the nearside while the pump assembly, gauges and control valves are at the rear, making the system very difficult and cumbersome as such operation has to be done by one and same firefighter’ », peut-on lire dans le rapport.

Toutefois, ce qui était plus inquiétant pour le comité d’enquête était que « les défectuosités compliquaient davantage la tâche des sapeurs-pompiers lors des opérations en urgence, des opérations nocturnes ou d’évacuation d’eau pendant les inondations et les flash floods surtout lorsqu’il s’agit de rapidement connecter en urgence des tuyaux de 140 millimètres de diamètre dans des ruelles étroites ».

En dépit de son constat, le comité d’enquête avait trouvé les camions-citernes encore aptes à servir vue ce qu’ils avaient coûté à l’Etat et leur prix qui ne pouvait être obtenu sur d’autres marchés. A condition cependant que de conséquentes modifications soient apportées. Or, selon des sapeurs-pompiers, « certes, il y a eu, de temps et temps, des ingénieurs qui sont venus pour examiner les véhicules concernés, mais le gros du travail nécessaire n’a pas été effectué et il faudrait savoir pourquoi. »