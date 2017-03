UTM—ADMISSIONS 2017: Remous concernant six cours offerts mais « not approved » par l'Academic Council

Alors que le délai pour les demandes d'admission pour la nouvelle année universitaire à l'University Technology Mauritius (UTM) a expiré vendredi dernier, de graves allégations ont été faites à l'intérieur même de cette institution à l'égard de la direction au sujet de plusieurs cours proposés par la School of Health Sciences. Selon nos recoupements d’informations, l'Academic Council a pris connaissance jeudi dernier du contenu de deux cours seulement, mais « n'y a pas donné d'accord », tandis que le programme d'études des autres cours n'aurait pas encore été présenté devant cette instance. La Tertiary Education Commission (TEC) a été informée de certaines irrégularités s'agissant de « the advertisement of programmes and recruitment of students » de cette faculté. À hier, ces cours figuraient sur le site de l'institution de La Tour Koenig.

À de nombreuses reprises ces dernières années l'UTM a été pointé du doigt au vu des manquements dans l'organisation et le déroulement même de certains cours. De graves allégations pèsent cette fois-ci sur la School of Health Sciences. Les cours suivants figurant sur le site web de l'institution pour la nouvelle année universitaire n'auraient pas eu le feu vert de l'Academic Council: Msc Pharmacovigilance, MSc Medical Laboratory Technology, MSc Mental Health, MSc Counselling in Substance Abuse, Pharmacy Technician Diploma and BSc Nursing (Mental Health) Top Up.

Selon nos informations, le Board of Governors aurait été informé officiellement de la décision de l'UTM d'offrir des nouveaux cours dans cette faculté vers la fin de janvier dernier alors que l'université avait déjà fait paraître une publicité dans un journal en vue de l'admission 2017. Dans cette annonce payante, l'université invitait les éventuels demandeurs à consulter son site web pour être en présence des détails sur les undergraduate and postgraduate programmes qu'elle offre.

À l'item n°2 de l'agenda d'une special meeting de l'Academic Council jeudi dernier, d'après les informations qui nous sont parvenues, deux « new programmes » présentés par la School of Health Sciences ont été discutés, notamment le cours menant au Diploma in pharmacy technician studies et celui pour l'obtention d'un MSc Mental Health. L'Academic Council aurait relevé quelques faiblesses dans la structure de ces deux programmes d'études et n'y aurait donc pas donné son accord ce jour-là.

Le syndicat d'employés de l'UTM, craignant pour la crédibilité de cette institution, a écrit la semaine dernière à plusieurs autorités pour dénoncer ce qu'il qualifie d'« irrégularités » et de non-respect des procédures dans les cours proposés pour 2017. « In the case of the some of the above mentioned programmes, applicants have already paid Rs 500 as application fees and the programmes have not yet been approved with maybe no guarantee of being approved (...) How come for programmes whose programme requirements have not yet been defined and approved, applicants are being taken, money taken from applicants, decision being taken on their being qualified or not? » s'interroge l'UTM Employees Union. Ce syndicat considère cette affaire « très sérieuse », ne manquant pas de souligner que « in the recent past Medical degrees of UTM faced so much criticism ». Et de poursuivre : « And here we are speaking of programme in Health, Pharmacy etc. »

Durant la matinée Le Mauricien a tenté d'obtenir la version de la directrice de l'UTM concernant ces cours donnant lieu à la polémique mais sa secrétaire nous a répondu qu'elle n'était pas au bureau et nous a référé au Registrar de l'institution. Celui-ci n'était pas disponible pour prendre notre appel la première fois et par la suite personne à son bureau n'a répondu au téléphone.

Pour sa part, la Tertiary Education Commission — organisme de contrôle des institutions d'enseignement supérieur — compte fermement, selon un de ses responsables, « look into the matter ». Notre interlocuteur affirme : « Du moment qu'il y a doléance officielle concernant les institutions se trouvant sur notre registre, nous allons faire une enquête. »

Par ailleurs, une réunion de l'Academic Council est prévue demain et celle-ci, aux dires de certains employés , « risque d'être très animée ».