UTM - COURS CONTROVERSÉS DE LA SCHOOL OF HEALTH SCIENCES : Un seul cours approuvé hier par l’Academic Council

Le cours n’a pas la même appellation que celle figurant dans la publicité, soit “Diploma in Pharmacy Technician Studies” au lieu de “Pharmacy Technician Diploma”

La publicité pour des cours « not approved » à l’assemblée générale annuelle de l’UTM Employees Union aujourd’hui

L’Academic Council de l’University of Technology Mauritius a examiné et donné son accord hier à un seul nouveau cours proposé par la School of Health Sciences alors qu’a été effectuée une annonce publique pour plusieurs nouveaux cours de cette même faculté. Selon nos informations, cette instance décisionnelle a été catégorique envers la direction de l’UTM hier s’agissant du respect des procédures : seuls les cours avalisés par l’Academic Council peuvent figurer dans les publicités et sur le site de l’institution.

La nouvelle année académique de l’University of Technology Mauritius a à peine démarré que l’institution fait déjà parler d’elle d’une manière négative. La réunion de son Academic Council hier était suivie avec un certain intérêt parmi les employés en raison des « manquements » pour un certain nombre des cours proposés dans les publicités. L’UTM Employees Union, qui a attiré l’attention des autorités depuis quelques jours sur cette affaire, ne lâche pas prise et compte en parler lors de son Annual General Meeting, fixé pour aujourd’hui. Pour rappel, le mécontentement au sein de l’institution porte sur l’appel à candidatures lancé par l’institution pour des nouveaux programmes d’études de la School of Health of Sciences alors que toutes les étapes relatives à l’organisation de tel cours n’auraient pas été franchies.

Valeur du jour, seulement deux de ces cours ont été présentés et ont reçu l’aval de l’Academic Council bien après l’avis publicitaire. Selon nos informations, celui pour l’obtention d’un MSc Mental Health a été approuvé jeudi dernier, mais avec quelques demandes d’amendements. Et hier, l’Academic Council a donné son accord pour le “Diploma in Pharmacy Technician Studies” alors que le programme d’études figurant sur le site de l’UTM faisait mention de “Pharmacy Technician Diploma”.

« En plus d’avoir proposé sur son site et dans une publicité des programmes d’études qui n’ont pas encore été définis, voilà que l’institution modifie l’appellation d’un cours déjà mis en vente. Est-ce que ce ne serait pas des publicités induisant le public en erreur ? Ce qui s’est passé est grave et peut ternir l’image de l’institution. Alors qu’on met l’accent sur la notion de “good gouvernance” à tous les niveaux des organismes publics, et à une époque où il y a beaucoup de concurrence dans le secteur de l’enseignement supérieur, il est du devoir du syndicat d’alerter les autorités sur ces manquements », dit l’UTM Employees Union, qui tiendra son assemblée générale annuelle à la mi-journée aujourd’hui.

Par ailleurs, en raison de graves controverses dans le passé concernant les cours liés à la santé et proposés par des organismes publics et privés, plusieurs personnes au sein de l’UTM ainsi que le syndicat des employés espèrent que les deux nouveaux cours que s’apprête à dispenser la School of Health Sciences « se déroulent dans les meilleures conditions, dans l’intérêt des éventuels étudiants et de l’institution ».