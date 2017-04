VACANCES SCOLAIRES ET PÂQUES : M Ciné propose un cocktail de films d’animation et d’action

Afin de permettre aux élèves de se décompresser après les examens, la chaîne de cinéma M Ciné propose tout au long du mois d’avril des blockbusters d’Hollywood et de Bollywood. Le lancement de la formule Vacances au cinéma a été bien accueilli, car La belle et la bête ainsi que le film d’animation Tous en scène ont attiré la grande foule. Lego Batman, autre film d’animation et Fast and Furious 8 en 3D sont actuellement à l’affiche. A partir du 21 avril, Sonakshi Sinha change complètement de registre et se met dans la peau d’une journaliste honnête dans Noor. Le clou de la programmation est la projection à partir du 28 avril de Baahubali 2: The Conclusion. La première partie de Baahubali sortie en 2015 a connu un succès phénoménal, souligne Rajesh Callicharan, le directeur de M Ciné. Afin de permettre aux cinéphiles de mieux comprendre Baahubali 2, M Ciné projettera Baahubali 1 à tarif réduit, soit Rs 100 à partir du 21 avril.

Noor

Film de Sunhil Sippy

Avec Sonakshi Sinha, Purab Kohli

Noor (Sonakshi Sinha), une journaliste attire les foudres de ses supérieurs par la façon dont elle conduit les enquêtes. Elle doit trouver l’équilibre entre son travail, sa vie personnelle et sa vie amoureuse. Une enquête à plusieurs rebondissements va bouleverser sa vie.

Fast and Furious 8

Film d’action de Gary Gray

Avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham

Seize ans après le premier Fast and Furious, les as de la vitesse reprennent du service pour le huitième épisode. Paul Walker ne sera pas cette fois de la partie, car il est décédé lors d’un accident de voiture au cours du tournage du 7e épisode.

Vin Diesel, Dwayne Johnson et Jason Statham sont comme d’habitude époustouflants. Dwayne Johnson a suivi un entrainement intensif pour épauler Jason Statham dans sa lutte contre les malfrats. Le sujet: Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraire Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées jusqu’ici.

Baahubali: The Beginning

Film de S.S. Rajamouli

Avec Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty

Shivudu, recueilli au berceau par les villageois a grandi au pied d’une immense cascade. Malgré l’interdiction de sa mère, son rêve a toujours été de franchir cette frontière naturelle et d’explorer le monde caché en amont. Une étrange jeune fille lui apparait un jour et l’invite à la suivre. Shivudu parvient enfin à escalader jusqu’au sommet. Ce monde nouveau qui se découvre alors devant lui et lui réservera bien des surprises.

Baahubali 2: The Conclusion

L’attente a été longue après la première partie sortie en 2015. Cette suite répond à l’énigme jalousement gardée secrète. Pourquoi Kattappa a tué Baahubali ? Pour rappel, le film met en scène la vie du futur héritier au trône du royaume de Mahishmathi, dont la vie est menacée par des conspirateurs. Heureusement, une des dames de la Cour parvient à le sortir du palais. Blessée et poursuivie par des gardes, elle arrive jusqu’au pays voisin et meurt noyée juste au moment où le bébé héritier est pris par les villageois…