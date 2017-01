VACOAS : Ashish Dayal et un officier de l’ADSU arrêtés

Le témoin vedette dans l’affaire Gro Derek, Ashish Dayal, ainsi qu'un officier de l’ADSU ont été arrêtés mercredi par la brigade antidrogue. L’ADSU de Curepipe a intercepté D. R., un habitant de Vacoas de 28 ans, et son complice, K. R., 27 ans, habitant à la même adresse, avec de l’héroïne. Une fouille effectuée au domicile de K. R. avait permis aux enquêteurs de découvrir une somme de Rs 499 200, qui selon l’ADSU proviendrait de la vente de la drogue, ainsi qu'un rasoir et un autre rasoir cassé, portant des traces d’héroïne, une certaine quantité de gandia et une cigarette enveloppée dans un morceau de papier. Au domicile de D. R., les enquêteurs ont découvert une feuille d’aluminium contenant environ 5 g de cannabis.