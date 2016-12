VACOAS - POUR SES 50 ANS : Bala & Sons Ltd récompense plusieurs employés

Une soirée au Gymkhana, à Vacoas, a été organisée hier dans le cadre des 50 ans du garage Bala & Sons Ltd, qui se trouve à Royal Road, Grande-Rivière-Bord-Ouest. L’événement a été marqué par la présence du ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo. Pour l’occasion, plusieurs employés, comptant plus de 20 ans de service au garage, ont été récompensés d’un trophée.

Garage Bala & Sons Ltd, une entreprise familiale, a soufflé hier ses 50 bougies. À cette occasion, Shradhanand Venkata Sudhadu, Managing Director du garage, a souhaité fêter l’événement avec ses proches, ses fidèles clients et quelques personnalités telles que le ministre des Affaires étrangères Vishnu Lutchmeenaraidoo. Dans la même foulée, les employés du garage, qui comptent plus de 20 ans de service, ont chacun reçu un trophée des mains du Managing Director avant que la famille Sudhadu ne coupe le gâteau. « Nous avons beaucoup de chance de travailler dans une entreprise aussi familiale. Ici, il n’y a jamais de stress, on aime ce que l’on fait et nous avons des patrons très disponibles. Je travaille ici depuis de nombreuses années et c’est ma deuxième famille », a dit un des plus anciens employés du garage. Shradhanand Venkata Sudhadu raconte que le garage lui rappelle de nombreux souvenirs. « À l’époque, je n’avais que 19 ans et peu d’expérience dans le domaine. Je travaillais alors au garage qui s’appelait Andrée Joly Garage, situé à Motais Street, à Port-Louis. Puis, mon patron, qui avait décidé d’aller vivre en Italie, a laissé à son frère les rênes du garage. Malheureusement, il n’a pas su le gérer. Je m’en souviens comme si c’était hier. Pour Noël, notre patron avait rassemblé les employés. On pensait qu’il allait nous annoncer une bonne nouvelle, mais c’était pour nous informer la fermeture du garage. Ce fut un gros choc ». Shradhanand Venkata Sudhadu ne s’est toutefois pas laissé abattre et a trouvé le moyen de racheter le local pour Rs 700. « Après le rachat du local, je l’ai renommé Garage Bala et j’ai employé cinq personnes qui travaillaient au garage avec moi avant. Nous avons ensuite relocalisé le garage à Royal Road, GRNO, en 1970. Nous sommes passés par des moments difficiles, mais avec mes fils, nous avons persévéré », a conclu le Managing Director du garage.