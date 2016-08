POUR UNE VALEUR DE RS 1,6 M : La COI importe 20 000 doses de vaccins

La Commission de l'océan Indien (COI) a importé 20 000 doses de vaccins d’une valeur de 34 000 euros, soit Rs 1,6 million, du Botswana pour le compte des autorités mauriciennes. Par la même occasion, elle a importé 19 000 bagues de marquage permettant d’identifier les bêtes vaccinées.

La COI a également annoncé qu'elle prend en charge la mobilisation de 10 vétérinaires malgaches pour appuyer les équipes de vaccination mauriciennes. Les 20 000 doses de vaccins seront utilisées dans la campagne de vaccination à laquelle l’Unité de Veille sanitaire de la COI (UVS-COI) participe déjà activement. Quant aux vétérinaires de Madagascar, ils arriveront dans les prochains jours.

Selon la COI, cet appui au gouvernement mauricien est rendu possible grâce au soutien de l’Agence française de développement (AFD), bailleur du projet Veille sanitaire de la COI, qui collabore étroitement avec le ministère de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire. « C’est ici un exemple concret de l’utilité de notre coopération régionale. Notre réseau SEGA (Surveillance épidémiologique et gestion des alertes), coordonné par l’UVS-COI, assure en effet une veille constante, tant en santé humaine qu’en santé animale, et soutient efficacement les pays membres face aux risques et crises épidémiques », souligne Madi Hamada, secrétaire général de la COI.

En effet, en plus de ce soutien, la COI a également envoyé une équipe d’investigation à Rodrigues du 30 juillet au 4 août, comprenant l’expert vétérinaire de l’UVS-COI et deux vétérinaires mauriciens. Elle a pris en charge l’envoi de prélèvements au laboratoire de référence de l’ANSES en France, qui a identifié le type de virus de la fièvre aphteuse responsable de l’épidémie et a fourni l’expertise technique permanente de deux vétérinaires épidémiologistes auprès de la direction des services vétérinaires. La COI a aussi assuré la liaison avec les producteurs de vaccins, Mérial, en France, et sa filiale dans la région, le Botswana Vaccine Institute. Elle a fait l'acquisition de 500 tenues de protection individuelle en provenance de La Réunion et a mobilisé le réseau SEGA pour l’échange d’informations au niveau régional et, ainsi, prévenir les risques éventuels de propagation. L’alerte à l’épidémie de fièvre aphteuse a été lancée le 19 juillet après la confirmation de plusieurs cas à Rodrigues.